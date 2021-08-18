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Спецэффекты в советских фильмах, которые могут удивить и сегодня

Спецэффекты в советских фильмах, которые могут удивить и сегодня (9 фото)

Автор:
18 августа 2021 23:04
Метки: интересно   кино   советское кино   спецэффекты   
670
9

Во времена СССР упор в кинематографической продукции делался на серьёзное или социальное кино, но странно думать, что зрелищный жанр был не у дел. Советские фильмы могли показать всю мощь визуальных эффектов и обеспечить «хлебом и зрелищами» киноманов даже похлеще, чем американская продукция. В этом обзоре мы изучим восемь наиболее ярких примеров экранного размаха и пиршества, снятых в СССР.

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Метки: интересно   кино   советское кино   спецэффекты   
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