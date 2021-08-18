Спецэффекты в советских фильмах, которые могут удивить и сегодня

«Москва-Кассиопея» (1973) – невесомость

О, это особенное блюдо! К съемкам семейной фантастики Ричард Викторов подошел с огромным вниманием и серьезностью к деталям. Так что, не даром картина вошла в «золотой фонд» советского кино и по праву является культовой. Как вам то, что, например, для пробежки в невесомости в коридоре (на фото) была смонтирована восемнадцатиметровая декорация, размещенная на множестве роликовых опор. В итоге, во время работы камеры коридор вращался на 360-градусов, а космонавт закреплялся на стене через суперклей на подошвах ботинок – а после его в полуприсяде закрывал другой актер, бегущий по спирали. Все это создало удивительный эффект присутствия, после которого хотелось лишь воскликнуть «браво!».