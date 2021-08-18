Спецэффекты в советских фильмах, которые могут удивить и сегодня

Во времена СССР упор в кинематографической продукции делался на серьёзное или социальное кино, но странно думать, что зрелищный жанр был не у дел. Советские фильмы могли показать всю мощь визуальных эффектов и обеспечить «хлебом и зрелищами» киноманов даже похлеще, чем американская продукция. В этом обзоре мы изучим восемь наиболее ярких примеров экранного размаха и пиршества, снятых в СССР.
«Илья Муромец» (1956) – дракон
Знаменитая экранизация русских-народных сказок от Александра Птушко щеголяет не только одной из самых значительных массовок к истории кино (для съемок были задействованы более ста тысяч солдат и одиннадцать тысяч лошадей) – но и впечатляющим драконом, изготовленным в натуральную величину и оснащенным армейскими огнеметами!
«Дорога к звёздам» (1957) – космическая станция
Сегодня визуальные эффекты «Дороги к звёздам», конечно же, выглядят устаревшими – однако, по меркам 1957 года они внушали «шок и трепет». Судите сами – картина снималась ещё до запуска первого Спутника, но она буквально опередила время. Высадка на Луну, орбитальная станция с искусственной гравитацией – всё это появилось на советских экранах более, чем за десятилетие до триумфа человека на другой планете и картины Стенли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» (1968).
«Планета бурь» (1961) – Венера
Собственно, почти вся лента Павла Клушанцева представляет собой парад спецэффектов – иной взгляд на Венеру, прецизионное конструирование «чужой» флоры и фауны, разглядывать такие картины – сущее удовольствие. Произведение ждал успех и в Голливуде – лента появилась в прокате аж в двух вариантах («Путешествие на доисторическую планету» и «Путешествие на планету доисторических женщин»).
«Гиперболоид инженера Гарина» (1965) – атака на завод
Весьма точная экранизация культового романа Алексея Толстого - Александр Гинцбург идеально выдержал атмосферу ленты, ну а разрушение химического завода, снятое на макетах, является настоящим образом того, как надо снимать спецэффекты. Не даром картина получила главную премию «Золотая печать города Триеста» на МКФ фантастических фильмов в Италии.
«Солярис» (1972) – океан
В «Солярисе» Андрея Тарковского много визуальных красот и эффектов (скажем, сцены в невесомости, снятые с помощью двух кранов, ничуть не устарели и в 2021 году), но более всего впечатляет его величество океан – манящий, загадочный и действительно потусторонний.
«Москва-Кассиопея» (1973) – невесомость
О, это особенное блюдо! К съемкам семейной фантастики Ричард Викторов подошел с огромным вниманием и серьезностью к деталям. Так что, не даром картина вошла в «золотой фонд» советского кино и по праву является культовой. Как вам то, что, например, для пробежки в невесомости в коридоре (на фото) была смонтирована восемнадцатиметровая декорация, размещенная на множестве роликовых опор. В итоге, во время работы камеры коридор вращался на 360-градусов, а космонавт закреплялся на стене через суперклей на подошвах ботинок – а после его в полуприсяде закрывал другой актер, бегущий по спирали. Все это создало удивительный эффект присутствия, после которого хотелось лишь воскликнуть «браво!».
«Экипаж» (1979) – взлет самолета
Шикарный фильм-катастрофа Александра Митты во второй части демонстрирует безостановочный экшн. Что ж, вероятно, самой яркой сценой картины, заставляющий зрителей вцепляться в подлокотники кресел, стал взлет самолета, в попытках покинуть заливаемую лавой взлетную полосу. Сравните с любым голливудским блокбастером тех лет – наши сняли не хуже!
«Через тернии с звёздам» (1980) – биомасса
Лебединая песня советского визуального кино – далее, почему то, в серьезные спецэффекты большинство творцов вкладываться перестали (да и в «Через тернии с звёздам» бюджет сильно порезали – скажем, спускаемый с орбиты флаер так и не удалось показать). Что ж, зато получилась биомасса – сделанная из противопожарной пены и муки и «оживлённая» (да-да) плавающими в ней аквалангистами.
Источник:
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