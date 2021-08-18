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18 августа 1921 года родилась Лидия Владимировна Литвяк — лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно). Самая результативная из летчиц-истребителей времен Великой Отечественной войны (12 сбитых самолетов противника). Погибла в бою в 1943 г.
Лидия Литвяк, самая результативная женщина-истребитель Второй Мировой войны, по воспоминаниям сослуживцев, была образцом женственности и обаяния. Невысокая белокурая девушка очень сдержанно относилась к восторженным взглядам и словам однополчан и, что особенно импонировало лётчикам, никому не отдавала предпочтения. Главным для неё была борьба с фашизмом, и этому она отдавала все свои силы.
Родилась Лилия Литвяк 18 августа 1921 года в Москве. В 14 лет поступила в аэроклуб, в 15 - выполнила первый самостоятельный полёт. Затем училась на курсах геологов, участвовала в экспедиции на Крайний Север.
После окончания Херсонской школы пилотов стала одним из лучших инструкторов Калининского аэроклуба. К началу Великой Отечественной войны она успела "поставить на крыло" 45 курсантов - будущих воздушных бойцов.
С первых дней войны Литвяк пыталась попасть на фронт. А когда узнала о том, что известная лётчица Герой Советского Союза Марина Раскова приступила к формированию женских авиаполков, быстро добилась своего.
Согласно последнего наградного документа от 8 августа 1943 года, Лидия Литвяк совершила 150 боевых вылетов. В воздушных боях сбила лично 6 самолётов противника (1 Ju-87, 3 Ju-88, 2 Ме-109) и 1 аэростат-корректировщик, в составе группы сбила ещё 6 самолётов и 2 подбила.
Отважная лётчица награждена орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.
1 августа 1943 года командир звена 3-й эскадрильи 73-го Гвардейского истребительного авиационного полка Гвардии младший лейтенант Л. В. Литвяк не вернулась с боевого задания.
Как-то в момент откровения Лидия сказала механику самолёта, своей подруге: "Больше всего я боюсь пропасть без вести. Всё, что угодно, только не это". Судьба сыграла с ней злую шутку, уготовив именно такую участь. Но Лидию искали, искали долго и упорно.
В 1968 году газета "Комсомольская Правда" предприняла попытку восстановить честное имя лётчицы. В 1971 году в поиск включились юные следопыты школы № 1 города Красный Луч. Летом 1979 года их поиски увенчались успехом!
Находясь в районе хутора Кожевня, ребята узнали что летом 1943 года на его окраине упал советский истребитель. Пилотом, раненым в голову, была женщина. Она похоронена в селе Дмитриевка Шахтерского района, в братской могиле. Это была Лида, что подтвердилось ходом дальнейших расследований.
В июле 1988 года имя Лидии Владимировны Литвяк было увековечено в месте её захоронения, а ветераны полка, в котором она воевала, возобновили ходатайство о присвоении ей звания Героя Советского Союза посмертно. И справедливость восторжествовала - спустя почти полвека, Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года это звание было ей присвоено! Орден Ленина № 460056 и медаль "Золотая Звезда" № 11616 были переданы на хранение родственникам погибшей Героини.
Родилась Лилия Литвяк 18 августа 1921 года в Москве. В 14 лет поступила в аэроклуб, в 15 - выполнила первый самостоятельный полёт. Затем училась на курсах геологов, участвовала в экспедиции на Крайний Север.
После окончания Херсонской школы пилотов стала одним из лучших инструкторов Калининского аэроклуба. К началу Великой Отечественной войны она успела "поставить на крыло" 45 курсантов - будущих воздушных бойцов.
С первых дней войны Литвяк пыталась попасть на фронт. А когда узнала о том, что известная лётчица Герой Советского Союза Марина Раскова приступила к формированию женских авиаполков, быстро добилась своего.
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Согласно последнего наградного документа от 8 августа 1943 года, Лидия Литвяк совершила 150 боевых вылетов. В воздушных боях сбила лично 6 самолётов противника (1 Ju-87, 3 Ju-88, 2 Ме-109) и 1 аэростат-корректировщик, в составе группы сбила ещё 6 самолётов и 2 подбила.
Отважная лётчица награждена орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.
1 августа 1943 года командир звена 3-й эскадрильи 73-го Гвардейского истребительного авиационного полка Гвардии младший лейтенант Л. В. Литвяк не вернулась с боевого задания.
Как-то в момент откровения Лидия сказала механику самолёта, своей подруге: "Больше всего я боюсь пропасть без вести. Всё, что угодно, только не это". Судьба сыграла с ней злую шутку, уготовив именно такую участь. Но Лидию искали, искали долго и упорно.
В 1968 году газета "Комсомольская Правда" предприняла попытку восстановить честное имя лётчицы. В 1971 году в поиск включились юные следопыты школы № 1 города Красный Луч. Летом 1979 года их поиски увенчались успехом!
Находясь в районе хутора Кожевня, ребята узнали что летом 1943 года на его окраине упал советский истребитель. Пилотом, раненым в голову, была женщина. Она похоронена в селе Дмитриевка Шахтерского района, в братской могиле. Это была Лида, что подтвердилось ходом дальнейших расследований.
В июле 1988 года имя Лидии Владимировны Литвяк было увековечено в месте её захоронения, а ветераны полка, в котором она воевала, возобновили ходатайство о присвоении ей звания Героя Советского Союза посмертно. И справедливость восторжествовала - спустя почти полвека, Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года это звание было ей присвоено! Орден Ленина № 460056 и медаль "Золотая Звезда" № 11616 были переданы на хранение родственникам погибшей Героини.
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"... Вот вы тут о смерти заговорили, и я вам тоже скажу, чтоб не возвращаться, чтоб вы меня до самых потрохов поняли. Помереть на глазах у всех я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права! Поняли?".
Аэростат - это был высший пилотаж. Был прикрыт плотно ЗА и истребителями. Литвяк сделала вид, что перелетает за линию фронта, вернулась, зашла со стороны солнца и завалила его. До нее безуспешно пытались это сделать двое пилотов.
"Как-то в момент откровения Лидия сказала механику самолёта, своей подруге: "Больше всего я боюсь пропасть без вести. Всё, что угодно, только не это". Судьба сыграла с ней злую шутку, уготовив именно такую участь. Но Лидию искали, искали долго и упорно."
Автор, судьба сыграла злую шутку с тобой, дав тебе возможность писать здесь, толерантный ты наш. Литвяк сбили чисто случайно (описано в мемуарах ). Возможно сказались личные трагедии: в мае погиб ее муж, в июне ее подруга и напарница. Тем не менее, нашелся баран, а именно замполит полка, который пустил слух, что Литвяк не погибла, а ездила с немецкими офицерами на машине, что послужило отменой присвоением ей звания Герой Сов. Союза. Честное имя, обстоятельства гибели и место захоронения установили после войны.
Кстати замполит полка после войны написал пасквиль, ой, мемуар, где сообщал миру, что Литвяк - дутая героиня и что женщин в дни менструаций нельзя допускать к самолетам. Легко догадаться, что книжка вышла в Киеве во времена Ющенко. Замполит уже умер, земля ему камнем.