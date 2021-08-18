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"Белая лилия" Сталинграда

"Белая лилия" Сталинграда (1 фото)

Автор:
18 августа 2021 11:05
Метки: Великая Отечественная война   война   история   летчица-истребитель   факты   
851
1
18 августа 1921 года родилась Лидия Владимировна Литвяк — лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно). Самая результативная из летчиц-истребителей времен Великой Отечественной войны (12 сбитых самолетов противника). Погибла в бою в 1943 г.

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Метки: Великая Отечественная война   война   история   летчица-истребитель   факты   
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12  комментариев
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2k
AmberFox 6 часов назад
А чего мы добились в свои 22 года?
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Сергей Полчаса назад
А пенсию Героя за все годы родственникам выплатили? )) Минусите.
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4k
Hugo_RnD 4 часа назад
"В 1968 году газета "Комсомольская Правда" предприняла попытку восстановить честное имя лётчицы." - вот это не понял.
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28k
MatveiVainrub 4 часа назад
Забыть не имеем права . Помнить обязанны . И передать эту память потомкам .
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14k
Игорь Хомченко 4 часа назад
"В воздушных боях сбила лично 6 самолётов противника (1 Ju-87, 3 Ju-88, 2 Ме-109) и 1 аэростат-корректировщик, в составе группы сбила ещё 6 самолётов и 2 подбила." (с)

Аэростат - это был высший пилотаж. Был прикрыт плотно ЗА и истребителями. Литвяк сделала вид, что перелетает за линию фронта, вернулась, зашла со стороны солнца и завалила его. До нее безуспешно пытались это сделать двое пилотов.

"Как-то в момент откровения Лидия сказала механику самолёта, своей подруге: "Больше всего я боюсь пропасть без вести. Всё, что угодно, только не это". Судьба сыграла с ней злую шутку, уготовив именно такую участь. Но Лидию искали, искали долго и упорно."

Автор, судьба сыграла злую шутку с тобой, дав тебе возможность писать здесь, толерантный ты наш. Литвяк сбили чисто случайно (описано в мемуарах ). Возможно сказались личные трагедии: в мае погиб ее муж, в июне ее подруга и напарница. Тем не менее, нашелся баран, а именно замполит полка, который пустил слух, что Литвяк не погибла, а ездила с немецкими офицерами на машине, что послужило отменой присвоением ей звания Герой Сов. Союза. Честное имя, обстоятельства гибели и место захоронения установили после войны.
Кстати замполит полка после войны написал пасквиль, ой, мемуар, где сообщал миру, что Литвяк - дутая героиня и что женщин в дни менструаций нельзя допускать к самолетам. Легко догадаться, что книжка вышла в Киеве во времена Ющенко. Замполит уже умер, земля ему камнем.
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66k
Опять зарплата. 5 часов назад
Красивая..
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