40 человек, которые воспользовались карантином и создали свой личный оазис

Карантин, самоизоляция, удаленная работа дали нам массу свободного времени и заставили задуматься о комфорте пространства, в котором мы проводим значительную часть жизни. А так как с прогулками в карантин было немало проблем, многие во время затворничества обустроили себе собственный оазис в саду, на заднем дворе или даже на балконе.

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"У меня нет своего дворика, но на карантине я сделала себе пространство для отдыха на свежем воздухе на балконе" 0 Источник:

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"На карантине я построил в саду дом на дереве" 0 Источник:

"Мой дворик до и после самоизоляции" 0 Источник:

"Во время карантина занимался двором и домом" 0 Источник:

"Превратила грязный двор в уютное местечко" 0 Источник:

"Мой двор до и после карантина" 0 Источник:

"Мой ковид-проект в нашем дворе. Много пересаженных растений и много полива - вот и весь секрет" 0 Источник:

"На карантине сделали сказочный двор для внуков" 0 Источник:

"Так изменился мой двор за время карантина" 0 Источник:

"За 9 месяцев мой муж полностью изменил наш двор" 0 Источник:

"За время карантина я переделал себе двор и курятник и сделал кабинет в старом сарае с видом на кур" 0 Источник:

"За время пандемии мой задний двор ожил" 0 Источник:

"Сделали себе на карантине гостиную под открытым небом" 0 Источник:

"Садовый бар, построенный за время локдауна" 0 Источник:

"Мой сад до и после карантина" 0 Источник:

"Мы переделали свой сад и теперь продолжаем социальное дистанцирование с гораздо большим комфортом" 0 Источник:

"А я во время карантина переделал подъездную дорожку к дому" 0 Источник:

"За время локдауна мы изменили свой двор до неузнаваемости" 0 Источник:

"Я делала это на карантине в одиночестве, потратила всего $750, и получилось отлично!" 0 Источник:

"Мой сад долго был заброшен, но во время локдауна у меня появилось время им заняться" 0 Источник:

"Мой карантинно-садовый проект" 0 Источник:

"Я два года обещал детям обустроить наш двор, и вовремя локдауна наконец смог сделать это!" 0 Источник:

"Такой сад сделал себе мой дядя в самоизоляции" 0 Источник:

"А я сделала себе беседку-гостиную, чтобы проводить вечера на свежем воздухе" 0 Источник:

"Мы переобустроили заднее крыльцо, чтобы отвлечься от суеты удаленной работы" 0 Источник:

"Мы потратили на это около полугода, но сумели вернуть к жизни фамильный сад" 0 Источник:

"Мы с мужем переделали это все вдвоем" 0 Источник:

"Результат наших трудов на карантине" 0 Источник:

"Я начал работу два года назад и до сих пор не закончил бы, если бы не локдаун" 0 Источник:

"За время карантина я сделала себе маленький садик" 0 Источник:

"За время локдауна во мне проснулся садовод" 0 Источник:

"Моя мать наконец-то выгнала отчима-абьюзера, и карантин мы провели с ней вместе в семейном доме. Я сделала все возможное, чтобы изменить его к лучшему" 0 Источник:

"Во время локдауна я построил в саду зону социального дистанцирования" 0 Источник:

"Посмотрите на мое локдаун-патио!" 0 Источник:

"У моего отца во время локдауна было много свободного времени, и он использовал его с толком" 0 Источник:

"Я во время карантина нашел, наконец, время для переустройства двора" 0 Источник:

"Наш задний двор: до и после" 0 Источник:

"Из-за локдауна мы 83 дня ждали доставки из IKEA, но когда заказ пришел, дело пошло!" 0 Источник:

"Мы въехали в новую квартиру как раз перед карантином, так что у нас было полно времени для того, чтобы обустроить наш дворик" 0 Источник: