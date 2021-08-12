40 человек, которые воспользовались карантином и создали свой личный оазис

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Карантин, самоизоляция, удаленная работа дали нам массу свободного времени и заставили задуматься о комфорте пространства, в котором мы проводим значительную часть жизни. А так как с прогулками в карантин было немало проблем, многие во время затворничества обустроили себе собственный оазис в саду, на заднем дворе или даже на балконе.
"У меня нет своего дворика, но на карантине я сделала себе пространство для отдыха на свежем воздухе на балконе"
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"Мой ковид-проект в нашем дворе. Много пересаженных растений и много полива - вот и весь секрет"
"За время карантина я переделал себе двор и курятник и сделал кабинет в старом сарае с видом на кур"
"Мы переделали свой сад и теперь продолжаем социальное дистанцирование с гораздо большим комфортом"
"Я два года обещал детям обустроить наш двор, и вовремя локдауна наконец смог сделать это!"
"Моя мать наконец-то выгнала отчима-абьюзера, и карантин мы провели с ней вместе в семейном доме. Я сделала все возможное, чтобы изменить его к лучшему"
"У моего отца во время локдауна было много свободного времени, и он использовал его с толком"
"Мы въехали в новую квартиру как раз перед карантином, так что у нас было полно времени для того, чтобы обустроить наш дворик"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Посмотрел, заинтересовался, но как не старался поставить ноги в такую же позицию – никак так не получилось,… может потому, что бесплатно?