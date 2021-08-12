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40 человек, которые воспользовались карантином и создали свой личный оазис

40 человек, которые воспользовались карантином и создали свой личный оазис (41 фото)

Автор:
12 августа 2021 15:11
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Двор   карантин   оазис   обустройство   сад   сам себе дизайнер   своими руками   сделай сам   
816
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Карантин, самоизоляция, удаленная работа дали нам массу свободного времени и заставили задуматься о комфорте пространства, в котором мы проводим значительную часть жизни. А так как с прогулками в карантин было немало проблем, многие во время затворничества обустроили себе собственный оазис в саду, на заднем дворе или даже на балконе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Двор   карантин   оазис   обустройство   сад   сам себе дизайнер   своими руками   сделай сам   
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Горец Ю Час назад
Мой двор до локдауна выглядел так же, как и сейчас...
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Будьте крепенькими и здоровенькими! 47 минут назад
"Я делала это на карантине в одиночестве, потратила всего $750, и получилось отлично!"
Посмотрел, заинтересовался, но как не старался поставить ноги в такую же позицию – никак так не получилось,… может потому, что бесплатно?


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188
Сергей Час назад
Где взяли столько денег если сидели без работы. Стой материалы не дешевые.
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