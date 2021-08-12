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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей

Смешные комментарии из социальных сетей (32 фото)

Автор:
12 августа 2021 11:46
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
3165
32
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Смешные и не очень картинки с комментариями с просторов интернета.

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Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
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15k
Serg2001 5 часов назад
Комментарий к фото
А что это?..
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33k
Гёз Уленшпигель 22 минуты назад
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33k
Гёз Уленшпигель 23 минуты назад
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45k
doker Полчаса назад
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У кого попа больше, та и мама. У дочки всё впереди.
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45k
doker Полчаса назад
Комментарий к фото
А мне жена не разрешает.


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175
Lepus 36 минут назад
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"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты"
Еврипид
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13k
Михаил Гривин 37 минут назад
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Бля, да этот сраный колдун на нас порчу наводит! На костёр его!!!
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9k
Majul 38 минут назад
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Этой новости лет 10 минимум.
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13k
Михаил Гривин 49 минут назад
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Да, один, я вижу Хабиба на всех 6-ти фотках и еще с десяток хабибов в квадратиках на твоем аватаре. Славные грибочки, пойду, скушаю ещё баночку.
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
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Шашлык всем!
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10k
Сибирячка 2 часа назад
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Золотов- он бы чистил деревянные туалеты.
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241
Я здесь транзитом 2 часа назад
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Пох где кто Просто два сракатана
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10k
Сибирячка 2 часа назад
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Просто купил китайские тапочки. Я вот неожиданно получила ярко красные несмываемые подошвы.
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