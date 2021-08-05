30+ случаев, когда люди смотрели на мир - а он посмотрел на них в ответ

Автор:
05 августа 2021 08:30
Приятно иногда представить,что предметы вокруг тебя - живые, каждый со своей душой, судьбой и характером. А они, бывает, помогают нам фантазировать - возьмут да и состроят рожу или улыбнутся. Как, например, на этих снимках.
Лук смотрит на тебя с подозрением
Ура, хозяин, поехали кататься!
Жизнь этих кроссовок - сплошная боль
Бебебе, чего уставился, ешь давай!
Улыбка у этого огурцв какая-то подозрительная
Чемодан явно чем-то напуган. Может, боится летать?
Обогреватель всегда доволен жизнью
На стенд компании Honda в автосалоне прилетел инопланетянин
Кажется, миксер захватили в заложники
Ой, что мне сейчас показали! Я до сих пор в шоке!
У этого кокоса на редкость осмысленный взгляд
Только в турке кофе чувствует себя комфортно, как дома!
Заберите меня с этого пляжа, я воды боюсь!
Вагонная дверь, кажется, уже успела сбегать в вагон-ресторан
Ожог на ноге очень недоволен нарушением техники безопасности
У вентилятора, кажется, закружилась голова
Смеситель, что ты-то там не видел?
В этой коробке из-под яиц явно притаилось зло
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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