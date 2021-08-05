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30+ случаев, когда люди смотрели на мир - а он посмотрел на них в ответ

30+ случаев, когда люди смотрели на мир - а он посмотрел на них в ответ (34 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: вещи   живые вещи   забавно   картинки   неожиданно   оживший мир   предметы   смешно   
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Приятно иногда представить,что предметы вокруг тебя - живые, каждый со своей душой, судьбой и характером. А они, бывает, помогают нам фантазировать - возьмут да и состроят рожу или улыбнутся. Как, например, на этих снимках.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещи   живые вещи   забавно   картинки   неожиданно   оживший мир   предметы   смешно   
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