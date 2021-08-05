30+ случаев, когда люди смотрели на мир - а он посмотрел на них в ответ

Приятно иногда представить,что предметы вокруг тебя - живые, каждый со своей душой, судьбой и характером. А они, бывает, помогают нам фантазировать - возьмут да и состроят рожу или улыбнутся. Как, например, на этих снимках.

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Веселый оругец 0 Источник:

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Лук смотрит на тебя с подозрением 0 Источник:

Ура, хозяин, поехали кататься! 0 Источник:

Жизнь этих кроссовок - сплошная боль 0 Источник:

Цветочек недоволен 0 Источник:

Огненное лицо 0 Источник:

Бебебе, чего уставился, ешь давай! 0 Источник:

Улыбка у этого огурцв какая-то подозрительная 0 Источник:

Перец-самурай 0 Источник:

Яичница из фильма ужасов 0 Источник:

Чемодан явно чем-то напуган. Может, боится летать? 0 Источник:

Бидончики-весельчаки 0 Источник:

Обогреватель всегда доволен жизнью 0 Источник:

На стенд компании Honda в автосалоне прилетел инопланетянин 0 Источник:

Пирог из кошмаров 0 Источник:

Шрек, это ты? 0 Источник:

Кажется, миксер захватили в заложники 0 Источник:

Ой, что мне сейчас показали! Я до сих пор в шоке! 0 Источник:

Несчастная я колбаса!.. 0 Источник:

У этого кокоса на редкость осмысленный взгляд 0 Источник:

Чипса 0 Источник:

Только в турке кофе чувствует себя комфортно, как дома! 0 Источник:

Скепсис 0 Источник:

Счастливый банан 0 Источник:

Заберите меня с этого пляжа, я воды боюсь! 0 Источник:

Мумия в чемодане 0 Источник:

Вагонная дверь, кажется, уже успела сбегать в вагон-ресторан 0 Источник:

Ожог на ноге очень недоволен нарушением техники безопасности 0 Источник:

Огурец в растерянности 0 Источник:

Крик 0 Источник:

У вентилятора, кажется, закружилась голова 0 Источник:

Смеситель, что ты-то там не видел? 0 Источник: