FISHKINET
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений "Папа жарит, Юлькины булки": когда слегка перегнули палку, придумывая название "Папа жарит, Юлькины булки": когда слегка перегнули палку,... 25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения 25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения Изобретения, о которых их создатели горько пожалели Изобретения, о которых их создатели горько пожалели Смешные комментарии из социальных сетей Смешные комментарии из социальных сетей Легендарная программа «Маски-шоу»: как сложились судьбы участников телепроекта Легендарная программа «Маски-шоу»: как сложились судьбы участников... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Интересные факты о фильме "Враг мой" Интересные факты о фильме "Враг мой" Что за «Кемска волост» такая, и почему ее столь настойчиво требовал шведский посол? Что за «Кемска волост» такая, и почему ее столь настойчиво... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как снимали фильм "Цельнометаллическая оболочка" Как снимали фильм "Цельнометаллическая оболочка" Лето, пока что Лето, пока что 50 крутых вещей, найденных на свалке 50 крутых вещей, найденных на свалке Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам! Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам! Не обиссуй чефировать но зат, сомэц Не обиссуй чефировать но зат, сомэц "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к... 7 стран, с которыми Россия воевала больше всего 7 стран, с которыми Россия воевала больше всего Съёмки фильма «Бриллиантовая рука» - как это было Съёмки фильма «Бриллиантовая рука» - как это было
В Башкирии. Одним выстрелом – полтора года колонии

В Башкирии. Одним выстрелом – полтора года колонии (1 фото)

Автор:
09 августа 2021 15:12
Метки: отдых   природа   человек   
922
1

Автомобилист подстрелил охотника. По логике, - вроде бы все должно быть наоборот. Но только не в Башкирии

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: отдых   природа   человек   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
tamin 3 часа назад
Справедливо. Любой охотник поддержит такой приговор. Ибо только полный м...к может стрелять на шевеление кустов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
hairov Час назад
Сейчас охотников больше, чем дичи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виктор Штурмаревич Час назад
Баран оленя подстрелил.Бывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx Час назад
"...вину подсудимый частично признал и добровольно возместил причиненный пострадавшему ущерб.." - зашил что ли ему ляшку без анестезии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick Час назад
жесть
а) до 3 лет
б) до 2 лет
в) до 8 лет
= 1,5 года? как так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вообще-то, должны были и автомобиль конфисковать как орудие незаконной охоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Patmaz 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 3 часа назад
Частично признал вину, это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
homerchik 3 часа назад
вспомнилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Мурчелло 3 часа назад
Охотников развелось,как собак нерезанных.Давно пора отстреливать уродов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
а че так мало то ? влепили бы минимум пятак так следующий гореохотничек трижды подумал бы чтоб незаконно охотится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
doker 3 часа назад
В Ufa - UFO. Может он на инопланетян охотился?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Нихера себе присел посрать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Мурчелло Свирепый Бамбр 3 часа назад
Ну так нехер срать ,где попало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вот и половил лобстеров: история, которую и врагу не пожелаешь (3 фото) Вот и половил лобстеров: история, которую и врагу не пожелаешь (3 фото) 40 главных достопримечательностей Карелии 40 главных достопримечательностей Карелии 45 главных достопримечательностей Краснодара 45 главных достопримечательностей Краснодара 50 главных достопримечательностей Евпатории 50 главных достопримечательностей Евпатории 45 главных достопримечательностей Владимира 45 главных достопримечательностей Владимира 30 главных достопримечательностей Волгоградской области 30 главных достопримечательностей Волгоградской области
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10910



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Скоро она станет Главнокомандующим Галактики
2
533
Скоро она станет Главнокомандующим Галактики
Легендарная программа «Маски-шоу»: как сложились судьбы участников телепроекта
0
77
Легендарная программа «Маски-шоу»: как сложились судьбы участников телепроекта
﻿
Набирающие популярность
В Башкирии. Мистика горы Иремель
0
1
В Башкирии. Мистика горы Иремель
«Люди устали от комиксов, а мы даем смыслы»
1
17
«Люди устали от комиксов, а мы даем смыслы»
Вот и половил лобстеров: история, которую и врагу не пожелаешь (3 фото)
Вот и половил лобстеров: история, которую и врагу не пожелаешь (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#кино#люди#подборка#позитив#аварии#фильм#животные#авто аварии
#фото#история#Россия#картинки#спорт#ynews#дтп#Украина#сарказм#прикольные
#факты#СССР#фотографии#прикол#олимпиада#страна#интересное#gif#сша#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться