В Башкирии. Одним выстрелом – полтора года колонии

Автомобилист подстрелил охотника. По логике, - вроде бы все должно быть наоборот. Но только не в Башкирии
Житель города Сибай решил поохотиться, не имея специального разрешения на отстрел дичи. Приехав в лес, он услышал шорох в кустах и какое-то движение. Не выходя из своей «Нивы» торопливый «снайпер» выстрелил из нарезного карабина по невидимой цели. Жертвой оказался не лесной кабан или лось, а другой охотник, получивший ранение голени. Это произошло осенью 2020 года.
Незадачливый стрелок предстал перед судом за незаконное хранение и перевозку боеприпасов, незаконную охоту с применением автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подробности сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе Прокуратуры республики.
Ранее правоохранители изъяли у мужчины два ружья и три патрона. Свою вину подсудимый частично признал и добровольно возместил причиненный пострадавшему ущерб.
Суд вынес обвинительный приговор и назначил горе-охотнику полтора года ограничения свободы.
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а) до 3 лет
б) до 2 лет
в) до 8 лет
= 1,5 года? как так?