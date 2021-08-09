В Башкирии. Одним выстрелом – полтора года колонии

Житель города Сибай решил поохотиться, не имея специального разрешения на отстрел дичи. Приехав в лес, он услышал шорох в кустах и какое-то движение. Не выходя из своей «Нивы» торопливый «снайпер» выстрелил из нарезного карабина по невидимой цели. Жертвой оказался не лесной кабан или лось, а другой охотник, получивший ранение голени. Это произошло осенью 2020 года.

Незадачливый стрелок предстал перед судом за незаконное хранение и перевозку боеприпасов, незаконную охоту с применением автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подробности сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе Прокуратуры республики.

Ранее правоохранители изъяли у мужчины два ружья и три патрона. Свою вину подсудимый частично признал и добровольно возместил причиненный пострадавшему ущерб.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил горе-охотнику полтора года ограничения свободы.