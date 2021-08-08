Воскресный Калейдоскоп позитива

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Юмор, смех, сатира, ржака, все в одном посту, однако!
Судя по моему настроению, я не то, что не с той ноги встала. Я вообще по ходу с кровати навернулась...
Ф
Всем здоровья и лёгкой рабочей недели.
Авторский пост
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