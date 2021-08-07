В 10 раз больше чего работают батарейки Duracell

Обратил внимание на забавное. На батарейках Duracell AA написано "Работает до 10 раз дольше", а на точно таких же AAA написано "Работает дольше. Намного дольше". И в конце стоит звёздочка-сноска.
Под звёздочкой всё интересно:
У AA: "По сравнению с солевой батарейкой типа АА лидирующего бренда по результатам теста стандарта IEC2015 в цифровом фотоаппарате (www.iec.ch). Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования".
У AAA: "По сравнению с солевыми батарейками по результатам теста стандарта IEC2015 AAA. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования".
Вы кода в последний раз видели цифровой фотоаппарат, работающий на батарейках? Я лет десять назад. Кстати, многие цифровые фотоаппараты со вспышкой не могли сделать ни одного кадра на солевых батарейках, так что с тем же успехом можно было написать и в 100 раз и в 1000. :)
А вот "мизинчики" AAA в цифровых фотоаппаратах никогда не применялись, так что пришлось скромно писать про "намного больше".
На самом деле эти батарейки мало отличаются от десятков других щелочных батареек (в том числе и гораздо более дешёвых) и ни о каких "разах" при сравнению со щелочными (alkaline) батарейками других брендов речь не идёт. В лучшем случае разница будет 10% и не всегда в пользу Duracell.
Источник:
- И даже больше: всё об аккумуляторах и батарейках
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Брехня. Цифровой фотоаппарат "Sony Cyber-shot U" на батарейках ААА.
Ремонтирую в том числе брелоки от сигнализаций.
Частая жалоба, я батарейку неделю назад менял, садится, что с брелком?
Смотрю батарейку, срок хранения до 2020 года.
Обычно батарейки хранятся 2-3 года. Срок у нее вышел, что там с реакцией, хз, там внутри нее уже вся химия и соответственно емкость превратилась в раствор, который чудом еще не вытек.
Раньше как то помню дату смотрели, свежая ли?
А сейчас что дал продавец, то и втыкают.
Собственно, проверить батарейку на емкость можно просто. Ставим на мультиметре замер амперы постоянного тока в 10А шкалу и кратковременно прикасаемся к полюсам. Если батарейка выдаст не менее 2-3 ампера, то она свежая. Если 1 ампер и менее, то она труп.
Осторожно, этот замер можно сказать короткое замыкание, поэтому больше 1-2 секунды не держите щупы.
Так же касается "вечных" таблеток типа 2532 и подобных. На них обыно идут дополнительные брелоки, у которых вся плата включается в питание нажатием кнопки. Поэтому они потребляют энергию только в момент нажатия кнопки.
Соотвественно в таком режиме батарейка может работать годами. У меня лично 8 лет прожила на старлайн с9.
Поменял, через полгода сдохла.
Купил новую, а там на упаковке expired 2018 ))))
Спрашиваю продавца, есть посвежее? Дает 2020 ))
Ушел.
*зависит от условий эксплуатации....
т.е. любое значение менее 20..... А сколько будет в вашем конкретном случае никто не знает.
забыл о них ~15 лет назад, когда купил первую пару АА аккумуляторов и ЗУ для них. Щас вся моя техника, в которых используются элементы питания типа АА и ААА - на акб!
Выгодней получается.
На случай если в навигаторе сядут, чтоб с леса выйти.
Проверено,их хватает раза в полтора дольше, чем дурасел и раза в два, чем простые аккумуляторы
Т.е. пять реклам назад она была ничего не очищала, а шесть - вообще портила зубы?