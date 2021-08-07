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В 10 раз больше чего работают батарейки Duracell

В 10 раз больше чего работают батарейки Duracell (2 фото)

Автор:
07 августа 2021 19:35
Метки: Duracell   батарейки   работают   
2568
2

Обратил внимание на забавное. На батарейках Duracell AA написано "Работает до 10 раз дольше", а на точно таких же AAA написано "Работает дольше. Намного дольше". И в конце стоит звёздочка-сноска.

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Метки: Duracell   батарейки   работают   
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62k
Доктор Джонс 3 часа назад
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6k
Doomer Минуту назад
"А вот "мизинчики" AAA в цифровых фотоаппаратах никогда не применялись..."
---------------------------
Брехня. Цифровой фотоаппарат "Sony Cyber-shot U" на батарейках ААА.
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153
Ник Лу 3 минуты назад
Пишется что они работают в 10 раз дольше солевых батареек, но сами дюраселки щелочные. Как бы если их сравнивать со щелочными то они максимум в 1.5 -2 раза выносливее самых дешевых щелочных батареек, а стоят в в 10 раз дороже. Просто люди не знают что такое стандарт LR06/LR6.... Читать нужно... больше нужно читать и вникать, тогда таких идиотских проблем в вашей жизни будет порядком меньше
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18k
Mexanik79 3 минуты назад
Ссылка coub.com
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3k
Allmaster 6 минут назад
Ох уж эти батарейки...
Ремонтирую в том числе брелоки от сигнализаций.
Частая жалоба, я батарейку неделю назад менял, садится, что с брелком?
Смотрю батарейку, срок хранения до 2020 года.
Обычно батарейки хранятся 2-3 года. Срок у нее вышел, что там с реакцией, хз, там внутри нее уже вся химия и соответственно емкость превратилась в раствор, который чудом еще не вытек.
Раньше как то помню дату смотрели, свежая ли?
А сейчас что дал продавец, то и втыкают.
Собственно, проверить батарейку на емкость можно просто. Ставим на мультиметре замер амперы постоянного тока в 10А шкалу и кратковременно прикасаемся к полюсам. Если батарейка выдаст не менее 2-3 ампера, то она свежая. Если 1 ампер и менее, то она труп.
Осторожно, этот замер можно сказать короткое замыкание, поэтому больше 1-2 секунды не держите щупы.
Так же касается "вечных" таблеток типа 2532 и подобных. На них обыно идут дополнительные брелоки, у которых вся плата включается в питание нажатием кнопки. Поэтому они потребляют энергию только в момент нажатия кнопки.
Соотвественно в таком режиме батарейка может работать годами. У меня лично 8 лет прожила на старлайн с9.
Поменял, через полгода сдохла.
Купил новую, а там на упаковке expired 2018 ))))
Спрашиваю продавца, есть посвежее? Дает 2020 ))
Ушел.
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1k
antipups1 21 минуту назад
Реклама раций: дальность связи до 20 км*
*зависит от условий эксплуатации....
т.е. любое значение менее 20..... А сколько будет в вашем конкретном случае никто не знает.
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−17
Dd Полчаса назад
Автору лет 18 и до него наконец дошло?
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1k
Nikolay 37 минут назад
На личном опыте столкнулся с проблемой: на сейфе цифровой замок, поставил новую батарейку формата "крона", щелочную от бренда "космос", новую, лампочки горят, код принимает, а замок не открывается, меряю тестером - 9v, меняю на такую же от GP - все ок, стал проверять - обе батарейки по 9 вольт, но в момент срабатывания замка "космос" проседает в пике до 2v и напруги для открытия замка не хватает, "gp" проседает до 7v и механизм срабатывает. Обе батарейки свежие. Потом уже видео на ютуб накопал, там тестились разные производители, так то же "Енерджайзер" вообще под нагрузкой почти не проседает, так что всетаки разница есть.
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9k
Атеист 59 минут назад
батарейки.. батарейки..
забыл о них ~15 лет назад, когда купил первую пару АА аккумуляторов и ЗУ для них. Щас вся моя техника, в которых используются элементы питания типа АА и ААА - на акб!
Выгодней получается.
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553
робт Час назад
в интернетах есть чувак(алексей надеждин) который оттестил уже все доступные батарейки,аккумуляторы,лампочки
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67k
Пётровыч Час назад
Varta
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14k
Corvus Corax Час назад
Энелуп и маха решают все проблемы... И не дороже... Аккумы я имею в виду...
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81k
Taras Kozalupko Час назад
У меня пара простых пальчиковых батареек лежит в "разгрузке" с которой за грибами хожу, рядом с зажигалкой и простым компасом.
На случай если в навигаторе сядут, чтоб с леса выйти.
Проверено,их хватает раза в полтора дольше, чем дурасел и раза в два, чем простые аккумуляторы
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
а вы, честно, верите рекламе? не, ну честно?
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28k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вы бы ещё про 70% шелковистости волос вспомнили, или про порошок, отстирывающий в два раза лучше...
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389
D Men АнтонПолднев 40 минут назад
прочитал "ОТРЫВАЮЩИЙ"...
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5k
Ruk 2 часа назад
я солевые только большие видел. и давно
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23
Mowgley 2 часа назад
Обычные солевые батарейки Самсунг работают дольше Дураселлов.
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