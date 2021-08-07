В 10 раз больше чего работают батарейки Duracell

Под звёздочкой всё интересно:



У AA: "По сравнению с солевой батарейкой типа АА лидирующего бренда по результатам теста стандарта IEC2015 в цифровом фотоаппарате (www.iec.ch). Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования".



У AAA: "По сравнению с солевыми батарейками по результатам теста стандарта IEC2015 AAA. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования".

Вы кода в последний раз видели цифровой фотоаппарат, работающий на батарейках? Я лет десять назад. Кстати, многие цифровые фотоаппараты со вспышкой не могли сделать ни одного кадра на солевых батарейках, так что с тем же успехом можно было написать и в 100 раз и в 1000. :)



А вот "мизинчики" AAA в цифровых фотоаппаратах никогда не применялись, так что пришлось скромно писать про "намного больше".



На самом деле эти батарейки мало отличаются от десятков других щелочных батареек (в том числе и гораздо более дешёвых) и ни о каких "разах" при сравнению со щелочными (alkaline) батарейками других брендов речь не идёт. В лучшем случае разница будет 10% и не всегда в пользу Duracell.