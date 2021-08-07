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Второй космический полет, когда почти всё делалось впервые

Второй космический полет, когда почти всё делалось впервые (2 фото)

Автор:
07 августа 2021 06:22
Метки: Второй   впервые   космический полет   
187
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6 августа 1961 года в 6 часов по гринвичскому времени (в 9:00 по Москве) состоялся запуск космического корабля «Восток-2», который пилотировал Герман Титов - второй человек после Юрия Гагарина, поднявшийся на орбиту.

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Метки: Второй   впервые   космический полет   
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1  комментарий
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ACU900 6 минут назад
Получается что Гагарин в своем первом полете был там вообще как пассажир - сидел себе в капсуле, полет выполнялся автоматически и корабль управлялся с Земли , а сам Гагарин кроме записей в журнал о своем состоянии ничего не делал. А вот всю черную работу по пилотированию и по выживанию в космосе выполнил именно Титов во втором полете. Но тем не менее слава первого человека в космосе досталась именно Гагарину, так как тот все таки был первый.
Кстати есть версия что кому быть первым, а кому вторым решила имя и фамилия космонавтов. Ведь "Юрий Гагарин" звучит как то громче чем "Герман Титов" , хотелось что бы оно звучало громко как то "по нашему"- по русски и по советски. А вот имя Герман - вообще немецкого происхождения, так что судьба кто из них полетит первым была уже предрешена... И по этому Титов не мог простить Гагарину до конца жизни...
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