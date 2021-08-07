Второй космический полет, когда почти всё делалось впервые

Полет 25-летнего Германа Титова (самого молодого в отряде космонавтов) продолжался 25 часов 11 минут (продолжительность полета Юрия Гагарина на «Востоке-1» 12 апреля 1961 г. составила 1 час 48 мин.). За это время «Восток-2» совершил 17 с половиной витков вокруг Земли (Гагарин облетел Землю 1 раз), пролетев 703 тыс. километров – расстояние, как сообщали газеты, равное удвоенному расстоянию от Земли до Луны. Герман Титов дважды управлял кораблём вручную (на первом и седьмом витках), ел, спал и даже, что тоже в первый раз за ещё очень короткую историю покорения космоса, воспользовался, как он сообщал в отчете, «ассенизационной системой» корабля.

Выдержка из «Доклада летчика-космонавта СССР майора Титова Германа Степановича о полете на корабле-спутнике «Восток-2»» 6-7 августа 1961 года:

«Старт ракеты-носителя с космическим кораблем-спутником «Восток-2», на борту которого я находился, состоялся 6 августа 1961 года в 6 часов по гринвичскому времени. Перегрузки, шум и вибрации перенес хорошо, без неприятных ощущений. (…) После выключения двигателя последней ступени наступила невесомость. Приборы показали, что корабль вышел на орбиту. (…) Вскоре корабль вошел в тень Земли. Перед выходом из тени можно было отличить Землю от неба. Земля, освещенная Солнцем, отличалась от неба сероватым тоном. Можно даже было заметить направление движения по перемещению этой серой пелены. То, что Земля не представлялась черным провалом, по-видимому, связано с Луной, которая, хотя и была на «ущербе», все же отбрасывала солнечные лучи на Землю.

Еще находясь в тени, (в 10:00 по моск. вр.), я включил в соответствии с полетным заданием ручное управление корабля. (…) На втором витке доложил Центральному Комитету КПСС, Советскому Правительству, товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву о ходе полета и вскоре получил ответную телеграмму товарища Н.С. Хрущева.

Около 12 часов 30 минут я пообедал, а на шестом витке поужинал. Особого аппетита не было, по всей вероятности, сказывалось и необычное длительное ощущение невесомости, и некоторое возбуждение. Однако программу все же приходилось выполнять. Пришлось также воспользоваться и ассенизационным устройством, которое работало нормально. С 7 по 12 виток по программе полагался сон и отдых. Спал не все время, иногда просыпался. (…) Во время полета проводил физзарядку и всякого рода самонаблюдения по программе, составленной врачами. В начале 17 витка в соответствии с программой полета была включена автоматика, обеспечивающая спуск и приземление корабля в заданном районе. (…)

В этом полете была использована система приземления с отделением кресла с космонавтом от корабля. На небольшой высоте я с креслом отделился от корабля, после чего была введена парашютная система, на которой я и совершил приземление. Поблизости благополучно приземлился корабль. Это произошло в 10 часов 18 минут по московскому времени 7 августа 1961 года».

Как сообщали газеты, 7 августа в 11 часов 30 минут Никите Сергеевичу Хрущеву, который в это время принимал посла Аргентины г-на Сесара X. Барроса Уртадо, доложили, что космонавт Герман Степанович Титов хочет лично сообщить по телефону об успешном завершении своего космического полета:

«- Очень рад, - говорит Никита Сергеевич и, обращаясь к послу Аргентины, добавляет: - Вот и вы можете стать свидетелем нашей беседы с космонавтом.

Взяв телефонную трубку, Никита Сергеевич сказал:

- Слушаю вас, Герман Степанович. Здравствуйте, сердечно поздравляю.

Г. С. Титов: Товарищ Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза! Докладываю, что задание партии и правительства выполнено. Все системы и оборудование корабля работали отлично. Приземлился в заданном районе. Товарищи приняли хорошо, самочувствие отличное.

Н. С. Хрущев: Замечательно! Голос ваш звучит так, как будто бы вы только что прибыли со свадебного бала.

Г. С. Титов: Вы хорошо сказали, Никита Сергеевич. Был бал, только не свадебный. (Оба смеются).

Н. С. Хрущев: Это верно, что бал, но только не свадебный. У молодоженов свадебный бал - это самая счастливая пора. А то, что вы сделали, - это счастливая пора для всего человечества».



Полет на «Востоке-2» стал единственным в карьере Германа Титова. В 1968 году, когда Герман Титов окончил Военно-Воздушную академию имени Жуковского, случилась трагическая гибель Юрия Гагарина. Страна не могла рисковать жизнью «космонавта номер два», поэтому Титову запретили космические полёты. В 1972 году он возглавил 4 отдел Центра подготовки космонавтов, готовивший пилотов на аэрокосмическую систему «Спираль».



