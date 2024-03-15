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"Лёня, привет, это твой Ростислав!": в сети появилось признание человека, который избил экс-руководителя штаба Навального**

"Лёня, привет, это твой Ростислав!": в сети появилось признание человека, который избил экс-руководителя штаба Навального**

Автор:
15 марта 2024 19:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Вильнюс   Леонид Волков*   Литва   избиение   
1787
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Что характерно, ни о какой политике, как представляли это избиение в сети, речи не идет. Более того, сам тон обращения намекает на какую-то на странные отношения между напавшим и Волковым*.

Несколько дней назад в сети полемизировали об избиении в Вильнюсе Леонида Волкова. Он сообщил, что на него напали и измолотили почти до состоянии котлеты.


Несчастный экс-руководитель ФБК** был срочно госпитализирован. Через время выяснилось, что травмы не настолько тяжелы, как хотели представить сторонники Волкова*. Даже его нога, по которой,по словам потерпевшего, колотили молотком, осталась цела, несмотря на 15 ударов. Правда, у мужчины диагностировали перелом руки и ушибы, но в целом его состояние опасений у докторов не вызвало.



Волков* храбрился, передавал привет Путину, по наводке которого якобы произошло это нападение, а также благодарил своих сторонников за теплые пожелания в свой адрес.




А потом случилось неожиданное: в сети появилось признание человека, который заявил, что напал на Волкова и сделал это из-за личной обиды.


Мужчина, представившийся, как Ростислав, заявил, что после ссоры пытался связаться с Волковым, но тот добавил его в черный список контактов. Поэтому Ростислав был вынужден выслеживать и караулить Леонида у его дома, чтобы, наконец, поговорить с ним по душам.


«Я осознал, как плохо ты обращался со мной все эти несколько месяцев» - поясняет автор видео, описывая свои ощущения от общения с Волковым. Несмотря на все обиды он всё-таки раскаивается в своих поступках и говорит, что не хотел причинять Волкову боль.


Даже если абстрагироваться от самого видео, его риторика и некоторые нюансы (обращение «Лёня» и слова «твой Ростислав») наводит на странные мысли о странных отношениях двух мужчин. А причём тут политическая жизнь Волкова*? Мы и сами не знаем.


Пострадавший этот ролик пока никак не комментировал.


__________________________________________________


*признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов

**включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

* ФБК признан Мосгорсудом экстремистской организацией

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Вильнюс   Леонид Волков*   Литва   избиение   
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15  комментариев
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767
Алексей Бляйбтрой Час назад
вот это поворот
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6k
Wadim 15 минут назад
"осталась цела, несмотря на 15 ударов."

этот цыплёнок на видео что, даже молоток сумел поднять? :))) конечно цела, молоток, видимо, был пластмассовый))
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51k
Элек Мек 22 минуты назад
Чё не гнутые не поделили?
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5k
Руслан 24 минуты назад
«Пид@ры они все…» (с)
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1k
E_Gor 54 минуты назад
Я, конечно, не знаком с правилами поведения экстремистов между собой, но к чему это представление в начале речи? "Это твой Ростислав"... Если они плотно встречались, то только в масках и Волков его не узнает? И где же интрига? Как-то быстренько признался. Странно это.
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119k
Z_Павел Юрьевич_V 54 минуты назад
"Лёня, привет, это твой Ростислав!": в сети появилось признание человека, который избил экс-руководителя штаба Навального**Посмотреть
"Лёня, привет, это твой Ростислав!": в сети появилось признание человека, который избил экс-руководителя штаба Навального**
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8k
Alex 59 минут назад
Разборки пид**ров?
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3k
Вячеслав Час назад
Такая европейская лав стория
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4k
poбт Час назад
он поглядывает направо
а там Путин с автоматом - дело закрыто
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
18k
Вася Час назад
разборки любовников ?
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16k
ron 2 часа назад
могу только предположить, что это хлебало, которое не помещается в кадр, и по жизни считает всех вокруг говном... наверное, огрёб за дело ))
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392k
Алексей 2 часа назад
кем ты себя возомнил чмо ты недоделанное!!! чтоб тебя Путин заказывал??? ты говноед даже сисяну царстивие ему адское в подметки не годился
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