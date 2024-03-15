"Лёня, привет, это твой Ростислав!": в сети появилось признание человека, который избил экс-руководителя штаба Навального**

А потом случилось неожиданное: в сети появилось признание человека, который заявил, что напал на Волкова и сделал это из-за личной обиды.

Мужчина, представившийся, как Ростислав, заявил, что после ссоры пытался связаться с Волковым, но тот добавил его в черный список контактов. Поэтому Ростислав был вынужден выслеживать и караулить Леонида у его дома, чтобы, наконец, поговорить с ним по душам.

«Я осознал, как плохо ты обращался со мной все эти несколько месяцев» - поясняет автор видео, описывая свои ощущения от общения с Волковым. Несмотря на все обиды он всё-таки раскаивается в своих поступках и говорит, что не хотел причинять Волкову боль.