"Лёня, привет, это твой Ростислав!": в сети появилось признание человека, который избил экс-руководителя штаба Навального**

Что характерно, ни о какой политике, как представляли это избиение в сети, речи не идет. Более того, сам тон обращения намекает на какую-то на странные отношения между напавшим и Волковым*.
Несколько дней назад в сети полемизировали об избиении в Вильнюсе Леонида Волкова. Он сообщил, что на него напали и измолотили почти до состоянии котлеты.
Несчастный экс-руководитель ФБК** был срочно госпитализирован. Через время выяснилось, что травмы не настолько тяжелы, как хотели представить сторонники Волкова*. Даже его нога, по которой,по словам потерпевшего, колотили молотком, осталась цела, несмотря на 15 ударов. Правда, у мужчины диагностировали перелом руки и ушибы, но в целом его состояние опасений у докторов не вызвало.
Волков* храбрился, передавал привет Путину, по наводке которого якобы произошло это нападение, а также благодарил своих сторонников за теплые пожелания в свой адрес.
Источник:
А потом случилось неожиданное: в сети появилось признание человека, который заявил, что напал на Волкова и сделал это из-за личной обиды.
Мужчина, представившийся, как Ростислав, заявил, что после ссоры пытался связаться с Волковым, но тот добавил его в черный список контактов. Поэтому Ростислав был вынужден выслеживать и караулить Леонида у его дома, чтобы, наконец, поговорить с ним по душам.
«Я осознал, как плохо ты обращался со мной все эти несколько месяцев» - поясняет автор видео, описывая свои ощущения от общения с Волковым. Несмотря на все обиды он всё-таки раскаивается в своих поступках и говорит, что не хотел причинять Волкову боль.
Источник:
Даже если абстрагироваться от самого видео, его риторика и некоторые нюансы (обращение «Лёня» и слова «твой Ростислав») наводит на странные мысли о странных отношениях двух мужчин. А причём тут политическая жизнь Волкова*? Мы и сами не знаем.
Пострадавший этот ролик пока никак не комментировал.
__________________________________________________
*признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов
**включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
Источник:
- Онижедети: суд смягчил меру пресечения для банды подростков из Химок, избивавших сверстников
- "Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве
- Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
- За поцелуй в краснодарском кафе суд оштрафовал двух девушек на 50 тысяч рублей каждую
- "Официальное лицо Масленицы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024"
этот цыплёнок на видео что, даже молоток сумел поднять? :))) конечно цела, молоток, видимо, был пластмассовый))