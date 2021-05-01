Когда Вселенная хочет над тобой посмеяться

1945
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Бывают дни, когда кажется, что Вселенная просто наслаждается, подвкидывая тебе одну подлянку за другой и хихикает, глядя, как ты выкручиваешься. Как, например, в этих случаях.
"На Рождество мне подарили брелок, так как я вечно теряю свои ключи. И вот теперь я не могу найти ключи, чтобы прицепить их к брелоку"
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В Дании курьер доставил телевизор на нужную улицу, к нужному дому, и оставил под дождем. Но хозяин телевизора этого так и не увидел: оказалось, курьер перепутал город
"Вчера я никак не мог найти колпачок от флэшки, а сегодня случайно ткнул его вилкой: оказывается, он упал в сковородку с пастой и отлично замаскировался под кусок перца
"Потянулся за кремом на верхнюю полку - и высыпал все, что там стояло, в раковину. Баллончик с пеной для бритья взорвался, раковина треснула, я порезал палец осколком от баллончика. А крем, оказывается, стоял в другой комнате"
"Я заплатил $100 за биометрический сейф"
"Решил оставить для более пожилых соседей парковочное место у дома, а сам встал подальше, под деревьями. Вот так Вселенная меня отблагодарила"
"У нас в Айдахо есть только одна дорога, связывающая юг и север США. Мы ждем, пока она откроется, уже неделю"
"Вчера у нас было +19, а сегодна - 10 сантиметров снега. Вот так нас, жителей Миннесоты, балует погода
"Я пролетел 7000 километров, был в дороге 11 часов, и вот, наконец, сбылась мечта! Вот он, мост "Золотые ворота"!
"Я смотрела программу о фальшивках в изобразительном искусстве. Приглашенный эксперт сослался на каталог, где фальшивки названы подлинниками. И вдруг я осознала, что активно использовала этот каталог для написания почти готовой диссертации"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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