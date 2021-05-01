Когда Вселенная хочет над тобой посмеяться

«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)

Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных

30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы

Когда тебе поручили работу, а ты ее позорно провалил

К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал полный провал

Люди, которых Вселенная просто ненавидит