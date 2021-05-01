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Когда Вселенная хочет над тобой посмеяться

Когда Вселенная хочет над тобой посмеяться (16 фото + 2 гиф)

Автор:
01 мая 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Всякое бывает   забавно   истории   истории в картинках   картинки   невезуха   неудачи   смешно   
1945
18
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Бывают дни, когда кажется, что Вселенная просто наслаждается, подвкидывая тебе одну подлянку за другой и хихикает, глядя, как ты выкручиваешься. Как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Всякое бывает   забавно   истории   истории в картинках   картинки   невезуха   неудачи   смешно   
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4  комментария
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2k
neutrino Час назад
Ох, как же всё не просто в этих ихних заграницах!..
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34k
Example 6.2.6 22 минуты назад
Чего они там неделю ждут, работы на тяжёлом погрузчике на 12 часов, маскмум что возможно потребуется в самом большом камне лупануть перфоратором 3 разнесённых отверстия и туда толовые шашки засунуть и расколоть его на более мелкие фрагменты. С учтём того что это горная местность и есть прямая подъездная дорога, подогнать спец технику из ближайшей каменоломни или местной строительной организации - делов ещё максимум на пол дня.
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601
Андрей Час назад
Бывает
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4k
Sanar 2 часа назад
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