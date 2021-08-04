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20+ курьезов в автомастерских, при виде которых у механиков ёкнуло сердце

20+ курьезов в автомастерских, при виде которых у механиков ёкнуло сердце (30 фото)

Автор:
04 августа 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомеханик   автомеханики   машины   подборка   приколы   смешно   фото   
15576
30
О машинах тоже нужно заботиться, и у них есть свои "врачи" - автомеханики. Иногда они сталкиваются на работе с таким пренебрежением машиной и такими странными вещами, что становится жутковато! На форуме Reddit даже есть специальное сообщество, собирающее такие курьезы и приколы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   автомеханик   автомеханики   машины   подборка   приколы   смешно   фото   
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27  комментариев
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5k
Енот Потаскун 5 часов назад
Самое ужасное, что эти безответственные уе&аны где-то ездят по дорогам и вполне могут оказаться в соседнем авто, а ты даже не догадывается в какой опасности находился рядом с ними.
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1k
Фрэнд 18 минут назад
Ютуб. Канал "Аuto Port". Там такого насмотритесь, что даже на лысине волосы дыбом встанут.
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turyst Час назад
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
Что-то давно не видел постов "Только в России встречается это"...
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8k
Михаил 2 часа назад
Ну тут как раз понятно, сняли с бигфута их огроменные колеса и поставили на стандартные, пока с теми что-то делают, чтобы он на стойках не стоял.
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50k
alertol 2 часа назад
Знаете почему владельцы лэнд-роверов не здороваются при встрече ? Они уже просто виделись утром в автосервисе.
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3k
portroy 2 часа назад
С челленджером все норм, и птеродактиль ничего такой. Остальное лютая жесть, особенно мне не понятно, как можно превратить свою машину в мусорку? У меня когда чеки с заправок накапливаются в бардачке уже неуютно)))
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1k
jug 4 часа назад
Яйца на машину вешают только полные дегенераты. Хорошо еще члены подобные не продаются.
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8k
Vacony 4 часа назад
радует что это все не у нас...
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968
Игорь 4 часа назад
По поводу тараканов. Достаточно оставить авто на солнце, и все они сварятся. Уже при 40 градусах в салоне им будет не по себе, а при 50 и выше - останется только пропылесосить.
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28k
Aleks 5 часов назад
Когда где то слышал, что самое важное в автоспорте это охлаждение

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