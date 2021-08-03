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Ураган над Тверью

Ураган над Тверью (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 07:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   ветер   видео   жертвы   область   разрушения   тверь   ураган   
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Сильный ураган прошёлся разрушительным вихрем над Тверской областью.

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Метки: Россия   ветер   видео   жертвы   область   разрушения   тверь   ураган   
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Bjornsson Полчаса назад
Как-будто не Тверь, а "Аллея торнадо" в Штатах. Меняется климат
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