Ураган над Тверью

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Сильный ураган прошёлся разрушительным вихрем над Тверской областью.
Telegram-канал "Baza" сообщает о трёх погибших, ещё восемь человек госпитализировано. Также сообщается, что в некоторых местах порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Судя по видео, ураган натворил много бед.
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