Финико - с гнильцой

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Кирилл Доронин - арестован. Об истории компании Финико читать увлекательнее, нежели сказки Шахерезады. Поражает только одно – беспредельность человеческой глупости и желание халявы. Очередная финансовая пирамида рухнула, но ленивых и глупых лохов – не убавляется.
Банк России приводит печальную статистику: в первом полугодии 2021 года выявлено в полтора раза больше финансовых пирамид, чем за 6 месяцев прошлого года
Банк России приводит печальную статистику: в первом полугодии 2021 года выявлено в полтора раза больше финансовых пирамид, чем за 6 месяцев прошлого года
Антиюбилей МММ: 31 июля исполнилось ровно 30 лет начала финансовой пирамиды Мавроди. Маэстро обмана больше нет с нами, а вот его уроки успешно освоили весьма старательные ученики.
Кирилл Доронин – основатель компании-пустышки "Финико" – арестован в Казани. Свои деньги ему доверили тысячи человек по всей стране. Он предпочитал ездить только на машинах премиум-класса. Но до Вахитовского районного суда Казани он доехал в бюджетной служебной машине правоохранительных органов. В пятницу утром Доронин явился на очередной допрос. Думал, опять все ограничится беседой со следователем. Но ему предъявили официальное обвинение в мошенничестве. И сразу же повезли в суд для ареста. Заседание было недолгим. Основатель финансовой пирамиды "Финико" как минимум до 28 сентября будет коротать дни в следственном изоляторе.
Почти два года Дорониным восторгалась публика. Он прослыл идейным вдохновителем огромной сетевой компании. Он сыграл на доверии десятков тысяч человек по всей России и в ближнем зарубежье. И они на него молились и даже называли богом.
Кирилл Доронин – основатель компании-пустышки "Финико" – арестован в Казани. Свои деньги ему доверили тысячи человек по всей стране. Он предпочитал ездить только на машинах премиум-класса. Но до Вахитовского районного суда Казани он доехал в бюджетной служебной машине правоохранительных органов. В пятницу утром Доронин явился на очередной допрос. Думал, опять все ограничится беседой со следователем. Но ему предъявили официальное обвинение в мошенничестве. И сразу же повезли в суд для ареста. Заседание было недолгим. Основатель финансовой пирамиды "Финико" как минимум до 28 сентября будет коротать дни в следственном изоляторе.
Почти два года Дорониным восторгалась публика. Он прослыл идейным вдохновителем огромной сетевой компании. Он сыграл на доверии десятков тысяч человек по всей России и в ближнем зарубежье. И они на него молились и даже называли богом.
В народе очень быстро сменили ударение на "ФИнико" из-за созвучия восточной сладостью. Но на деле сладко было только топ-лидерам финикийцев – так называемым десятникам. Они получали процент от каждого рядового вкладчика. И исправно делились с Дорониным. Зародилась доронинская сеть весной 2019- го. А уже через год счастливых финикийцев снимали так красиво – чтобы зависть брала. Кто купил машину, кто – квартиру. А у "Финико" даже не было лицензии на финансовую деятельность в России. Но Доронин только отшучивался. Внутри "Финико" все денежные расчеты велись в собственной криптовалюте – цифроне. И его курсом играли.
Были те, специально избранные, - кто в этой сомнительной игре выигрывал. А вернее – обогащался. По некоторым данным, в их числе – золотая молодежь, дети некоторых влиятельных в Казани лиц и знаменитые спортсмены.
Полиция Казани еще в декабре завела уголовное дело в отношении неустановленных лиц компании Финико. Но люди в пирамиду продолжали идти толпами. Несли деньги миллионами. А в начале лета предводитель финикийцев неожиданно исчез. Зато появилась информация о том, что он получил турецкое гражданство. Причем на новое имя – Онур Намик. Как и его скромный предшественник Остап Бендер, стал потомком янычар. Когда же Доронин вновь материализовался в России, пирамида рухнула. Бывшие партнеры открестились и от Доронина, и от "Финико". За идейными вдохновителями побежали из пирамиды и топ-менеджеры.
За два года все финикийцы вместе влили в пирамиду, по подсчетам независимых экономистов, – около 7 миллиардов рублей. Говорят, что эти деньги теперь – где-то за рубежом. Ведь компания, руководившая "Финико", зарегистрирована Дорониным на офшорных островах Карибского моря. И в Эстонии.
Учитывая, что турецкоподданный Онур Намик – Доронин может удариться в бега, судья не дал ему свободы. И пока обвиняемым по уголовному делу проходит только сам Доронин.
Были те, специально избранные, - кто в этой сомнительной игре выигрывал. А вернее – обогащался. По некоторым данным, в их числе – золотая молодежь, дети некоторых влиятельных в Казани лиц и знаменитые спортсмены.
Полиция Казани еще в декабре завела уголовное дело в отношении неустановленных лиц компании Финико. Но люди в пирамиду продолжали идти толпами. Несли деньги миллионами. А в начале лета предводитель финикийцев неожиданно исчез. Зато появилась информация о том, что он получил турецкое гражданство. Причем на новое имя – Онур Намик. Как и его скромный предшественник Остап Бендер, стал потомком янычар. Когда же Доронин вновь материализовался в России, пирамида рухнула. Бывшие партнеры открестились и от Доронина, и от "Финико". За идейными вдохновителями побежали из пирамиды и топ-менеджеры.
За два года все финикийцы вместе влили в пирамиду, по подсчетам независимых экономистов, – около 7 миллиардов рублей. Говорят, что эти деньги теперь – где-то за рубежом. Ведь компания, руководившая "Финико", зарегистрирована Дорониным на офшорных островах Карибского моря. И в Эстонии.
Учитывая, что турецкоподданный Онур Намик – Доронин может удариться в бега, судья не дал ему свободы. И пока обвиняемым по уголовному делу проходит только сам Доронин.
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