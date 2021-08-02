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Финико - с гнильцой

Финико - с гнильцой (3 фото)

Автор:
02 августа 2021 16:35
Метки: развитие   финансы   экономика   
881
3
Кирилл Доронин - арестован. Об истории компании Финико читать увлекательнее, нежели сказки Шахерезады. Поражает только одно – беспредельность человеческой глупости и желание халявы. Очередная финансовая пирамида рухнула, но ленивых и глупых лохов – не убавляется.
Банк России приводит печальную статистику: в первом полугодии 2021 года выявлено в полтора раза больше финансовых пирамид, чем за 6 месяцев прошлого года

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Метки: развитие   финансы   экономика   
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55k
Нанук Паналык 3 часа назад
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Vovan Petroff Час назад
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17k
KOSTELLO Час назад
Смотря на тех баранов, которые сейчас плачут горючими слезами, по потерянному баблу, у меня не возникает ни капли жалости к ним.
Идиоты, готовые срубить бабла по рыхлому, причем на своих же друзьях, за привод которых они получали дополнительный доход.
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933
zenon 2 часа назад
Разве власть делает по другому? То же самое, но как князья древности защищает народ от себя.
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475
moishab 2 часа назад
Ну и рожа дебиловатая
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425
Жопа 2 часа назад
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь, и делай с ним потом что хош...
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9k
Александр 2 часа назад
Да что говорить - вон Гербалайф уже на который виток пошёл)))
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10k
BWSHARK 3 часа назад
Лох - не мамонт, лох не вымрет.
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9k
Шурум-бурум 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
Maks Es 3 часа назад
Тут новые финикийцы постоянно рекламируются, будьте бдительны!
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362
Мурчелло Maks Es 2 часа назад
Друг Кемерова,с иплом 6 на 9?
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4k
Денис Колосов 3 часа назад
Я вообще не понимаю, как можно вестись на такие доходы? Если у них есть инструмент, что гарантированно приносит такой доход, зачем им все отдавать вкладчикам? Просто логика, когда кредиты условно под 15%, зачем им привлекать средства под 100-200% годовых? Значит чтото не чисто и либо им не дают денег, либо они не собираются отдавать.
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7k
Тудаблин 3 часа назад
его клиенты, это новые идиоты или те, кто в МММ не наигрался?
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32k
Опаньки 3 часа назад
привязать к пушке на дворцовой площади
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−13
Zlaja ptica 3 часа назад
Писец! Не, ну я понимаю в 90х наивные советские граждане не знали, что такое капитализм и что из телевизора могут так нагло врать.
Но какими даунами надо было быть, чтобы повестись на ммм 2012. Общался с парочкой подобных. Ведь уже тогда был интернет и можно было погуглить ...

Как говорится - телефоны становятся все тоньше и умнее, а люди все толще и тупее
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