Финико - с гнильцой

В народе очень быстро сменили ударение на "ФИнико" из-за созвучия восточной сладостью. Но на деле сладко было только топ-лидерам финикийцев – так называемым десятникам. Они получали процент от каждого рядового вкладчика. И исправно делились с Дорониным. Зародилась доронинская сеть весной 2019- го. А уже через год счастливых финикийцев снимали так красиво – чтобы зависть брала. Кто купил машину, кто – квартиру. А у "Финико" даже не было лицензии на финансовую деятельность в России. Но Доронин только отшучивался. Внутри "Финико" все денежные расчеты велись в собственной криптовалюте – цифроне. И его курсом играли.

Были те, специально избранные, - кто в этой сомнительной игре выигрывал. А вернее – обогащался. По некоторым данным, в их числе – золотая молодежь, дети некоторых влиятельных в Казани лиц и знаменитые спортсмены.

Полиция Казани еще в декабре завела уголовное дело в отношении неустановленных лиц компании Финико. Но люди в пирамиду продолжали идти толпами. Несли деньги миллионами. А в начале лета предводитель финикийцев неожиданно исчез. Зато появилась информация о том, что он получил турецкое гражданство. Причем на новое имя – Онур Намик. Как и его скромный предшественник Остап Бендер, стал потомком янычар. Когда же Доронин вновь материализовался в России, пирамида рухнула. Бывшие партнеры открестились и от Доронина, и от "Финико". За идейными вдохновителями побежали из пирамиды и топ-менеджеры.

За два года все финикийцы вместе влили в пирамиду, по подсчетам независимых экономистов, – около 7 миллиардов рублей. Говорят, что эти деньги теперь – где-то за рубежом. Ведь компания, руководившая "Финико", зарегистрирована Дорониным на офшорных островах Карибского моря. И в Эстонии.

Учитывая, что турецкоподданный Онур Намик – Доронин может удариться в бега, судья не дал ему свободы. И пока обвиняемым по уголовному делу проходит только сам Доронин.