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Доблестных десантников с праздником!
Ну и уже по традиции, цитаты Василия Филипповича Маргелова
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ВДВ - это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один
Тот, кто ни разу не покидал самолет, откуда города и села кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда не поймет чести и гордости десантника
Истинную цену жизни знает только десантник. Ибо он чаще других смотрит смерти в глаза
Любой десантник должен быть таким, чтобы молодые женщины, любуясь им, если не отдавались ему, то хотя бы думали об этом
В случае войны парни в голубых беретах будут брошены в пасть агрессору,с целью разорвать эту пасть
Первый выстрел мой - и в цель
Не можешь пить водку - пей воду, не можешь пить воду - ешь землю!
Десантники - это люди, которые могут стать седыми или остаться вечно молодыми в памяти людей
ВДВ - это мужество, стойкость, успех, натиск, престиж
Прыжок не самоцель, а средство вступления в бой
Сесть в седло - достаточно и задницы, а чтоб удержаться в седле, нужна еще и голова
Даже смерть не является оправданием невыполнения боевого приказа
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай
Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически. Хоть мне и 68, но с ними я пойду куда угодно. За ночь мы вырежем пол-Румынии, за неделю захватим Европу. Жаль только, что служить им всего 2 года, а то я бы сделал из них настоящих головорезов
Авторский пост
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Метки: Никто кроме нас вдв с праздником синева
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Не боги!
Ты, рекламирующий этих недоносков не позоришь, а единичные случаи, когда кто-то перебрал лишнего на своем празднике, сильно позорят.
И под этим предлогом ты мажешь дерьмом десятки тысяч ребят, которые служили в ВДВ и защищали нашу страну не только в мирное время и не только на нашей территории?
Кстати, а это ты на фотографии или твой сынок? Именно поэтому у тебя такое отношение к ВДВ?
Ты из тех, кто вызывает у ребят стойкое чувство неприязни?
Тогда сиди дома, не высовывайся!