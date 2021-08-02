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С Днем ВДВ!

С Днем ВДВ! (16 фото)

Автор:
02 августа 2021 13:59
Метки: Никто кроме нас   вдв   с праздником   синева   
2130
16
Доблестных десантников с праздником!
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Метки: Никто кроме нас   вдв   с праздником   синева   
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34  комментария
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27k
Антон 4 часа назад
Настоящим десантникам (не алкашам в фонтанах) такое поздравление не понравится.
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0
Максим Котляров 2 минуты назад
раньше ВДВшкини были героями,но сейчас это просто алкоголики ждушие праздника ВДВ чтобы в очередной раз напиться и прыгнуть в фонтан,что вообще за обычай тупой купаться в фонтане в этот день?!
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28k
LEPA 7 минут назад
Хорошо ещё,что День Космонавтики в этом году спокойно прошёл

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3k
Mimik 21 минуту назад
103/345 никто кроме нас
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−28
orys shoshka 44 минуты назад
Алкаши и арбузоеды
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13k
Рафаэль Закиров 44 минуты назад
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2k
Sergius SPb 55 минут назад
Сегодня плохая погода. Так что фонтаны целее будут. Арбузы тоже попрятаны.
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954
Денис Ануфриев 59 минут назад
501 502 503 кольцо!504 505 купол!за ВДВ!
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21k
ВАТНИК Час назад
Раньше именовался как день Ахмеда домоседа!
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11k
Taximaxi 3 часа назад
Я служил в Псковской дивизии вдв,в артполку,командиром отделения связи. Какой праздник из трёх мне лучше справлять? Или все три? Я так сопьюсь нхй.
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564k
Alexey Berestenko 3 часа назад
Воздушно-десантные войска (ВДВ) самостоятельный род войск вооруженных сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.
Не боги!
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299
konstantinkaz2016 4 часа назад
Сегодня получат [мат] от кавказцев, алкашня
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15
a.zhelvakoff 4 часа назад
Не перегибайте и не преувеличевайте. Как будто у на больше значимых войск нету. И как будто кроме ни кто не служил.
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1k
_♛_ 4 часа назад
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22k
SerGProS 4 часа назад
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1k
_♛_ 4 часа назад
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−148
Сергей 4 часа назад
Сегодня обрыганы покажут свою доблесть
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399
Андрей Ы. Сергей 4 часа назад
Сам то служил? Или косил с грыжей влагалища?
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