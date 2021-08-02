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Житель Хабаровска оставлял "закладки" с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Житель Хабаровска оставлял "закладки" с фальшивыми сертификатами о вакцинации (1 фото)

Автор:
02 августа 2021 10:56
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Вакцинация   закон   интересное   полиция   россиянин   сертификат   фото   
481
1

Как мы знаем, "закладчики" прячут мешочки в укромных местах, сообщая их местонахождении за деньги. Житель Хабаровска применил ту же схему, чтобы распространять сертификаты о вакцинации.

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Метки: ynews   Вакцинация   закон   интересное   полиция   россиянин   сертификат   фото   
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10  комментариев
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4k
tamin 55 минут назад
А потом придёт смс. Врача, выдавшего справки взяли в оборот. Если хотите удалить с его телефона всю информацию о вашем купленном сертификате-отправьте 50000.
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−77
натан кац 11 минут назад
адекватные люди не будут вакцинироваться спутником
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105
Имя Фамилия 15 минут назад
к какому криминалу только не подталкивает слабоумие.
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5k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Блин, влезать в такие конспиративные схемы, платить деньги, вместо того, чтобы на пять минут забежать в пункт вакцинации! Офигеть! Сюр какой-то.
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7k
Перст Указующий 39 минут назад
в мессенджерах переписывался - это ж надо сегодня такое придумать.
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367
Отец Пигидий 53 минуты назад
Не понимаю прикола. Что толку от этой бумажки, если должен быть в личном кабинете(или хотя бы на руках, на бумажке) QR код, который при сканировании дает ссылку на госуслуги и там будет подтверждение, действительно у тебя есть сертификат или нет.
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1k
fraxinus Час назад
Мельчает преступность...

Раньше хоть наркотики закладывали
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1
12 21 fraxinus 56 минут назад
а заедет как за героин...
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