Житель Хабаровска оставлял "закладки" с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Как мы знаем, "закладчики" прячут мешочки в укромных местах, сообщая их местонахождении за деньги. Житель Хабаровска применил ту же схему, чтобы распространять сертификаты о вакцинации.
28-летний житель Хабаровска предлагал всем желающим купить поддельные сертификаты о вакцинации. Как известно, таких желающих сейчас достаточно!
Хабаровчанин переписывался с покупателями в мессенджере и располагал «закладки» с фейковыми сертификатами о вакцинации. По старой схеме он также предлагал своим покупателям фальшивые справки о наличии антител и отрицательные тесты на коронавирус, сообщает REN.TV.
Чтобы поймал злоумышленника, полицейские купили у него поддельную справку, которую он спрятал под доской объявлений у своего подъезда. Россиянина схватили и устроили у него обыск. В результате были найдены печати девяти медицинских учреждений города, поддельные документы и жесткий диск с образцами бланков.
Источник:
- Профессор-расчленитель Соколов попытался покончить с собой на Мойке
- "Американец? Свободен!": в День России в Москве прошли массовые задержания
- В МВД создали инструкцию по закупке наркотиков
- Блогеры подали заявление в полицию на Ольгу Бузову
- Москвичка за три года вывела за рубеж более миллиарда рублей
Понравилось32
Раньше хоть наркотики закладывали