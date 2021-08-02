Житель Хабаровска оставлял "закладки" с фальшивыми сертификатами о вакцинации

28-летний житель Хабаровска предлагал всем желающим купить поддельные сертификаты о вакцинации. Как известно, таких желающих сейчас достаточно!

Хабаровчанин переписывался с покупателями в мессенджере и располагал «закладки» с фейковыми сертификатами о вакцинации. По старой схеме он также предлагал своим покупателям фальшивые справки о наличии антител и отрицательные тесты на коронавирус, сообщает REN.TV.

Чтобы поймал злоумышленника, полицейские купили у него поддельную справку, которую он спрятал под доской объявлений у своего подъезда. Россиянина схватили и устроили у него обыск. В результате были найдены печати девяти медицинских учреждений города, поддельные документы и жесткий диск с образцами бланков.