Google и Apple дали ковидфейкистам от ворот поворот

Сначала приложение удалили из Google Play. Проверка началась из-за участившихся публикаций с призывами бойкотировать вакцинацию, а также сообщений о том, что вместе с вакцинами от коронавируса в тело человека якобы вживляют встроенные наночипы, которые подключают людей к системам связи 5G.

Позднее приложение также удалила и Apple с формулировкой о том, что оно распространяет «ненадлежащее отношение к COVID-19 и распространяет дезинформацию».

Авторы приложения Unjected, которое появилось в мае текущего года, позиционировали себя как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова».