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Google и Apple дали ковидфейкистам от ворот поворот

Google и Apple дали ковидфейкистам от ворот поворот (4 фото)

Автор:
01 августа 2021 21:48
Метки: Телефон   связь   человек   
247
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Корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов — Google Play и App Store — приложение Unjected, где сконцентрировались адепты вакцинных наночипов и зомби5G

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Метки: Телефон   связь   человек   
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5  комментариев
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Борис Карабанов 3 часа назад
Трудно бороться с правдой, если она уже просочилась в массы. Что там далеко за примером ходить? Знакомый коллеги двоюродной сестры, когда принудительно был вакцинирован, то стал слышать голоса, в частности, песни в исполнении Бузовой. Это факт.
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olegga 2 часа назад
Ковидфейкисты это вы про себя? И при чём тут 5G и наночипы? Про плоскую землю забыл, зомбарь.
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Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
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doker 4 часа назад
Да и хрен с ними!
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