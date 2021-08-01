Google и Apple дали ковидфейкистам от ворот поворот

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Корпорации Google и Apple удалили из своих магазинов — Google Play и App Store — приложение Unjected, где сконцентрировались адепты вакцинных наночипов и зомби5G
Сначала приложение удалили из Google Play. Проверка началась из-за участившихся публикаций с призывами бойкотировать вакцинацию, а также сообщений о том, что вместе с вакцинами от коронавируса в тело человека якобы вживляют встроенные наночипы, которые подключают людей к системам связи 5G.
Позднее приложение также удалила и Apple с формулировкой о том, что оно распространяет «ненадлежащее отношение к COVID-19 и распространяет дезинформацию».
Авторы приложения Unjected, которое появилось в мае текущего года, позиционировали себя как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова».
Позднее приложение также удалила и Apple с формулировкой о том, что оно распространяет «ненадлежащее отношение к COVID-19 и распространяет дезинформацию».
Авторы приложения Unjected, которое появилось в мае текущего года, позиционировали себя как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова».
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