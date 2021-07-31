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Ленинградская "Камчатка" города Санкт-Петербург

Ленинградская "Камчатка" города Санкт-Петербург (21 фото)

Автор:
31 июля 2021 17:17
Метки: В.Цой   г. санкт-петербург   музеи   
418
21
Клуб-музей "Камчатка". Для поклонников группы "Кино" и не только. Время посещения Вторая половина июля 2021г. Фото мои, текст мой.
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Метки: В.Цой   г. санкт-петербург   музеи   
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59k
Опиум для народа 3 часа назад
..."В.Цой работая в этой котельной-совмещая работу и творчество."-
-всё это хорошо,вот только всем уже давно известно,как он "совмещал". Хорош уже лапшу вешать про Витю-работягу. Музыкант он хороший,а вот работяга из него никакой.
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2k
Oleg SC 20 минут назад
Сколько Цой там был? Он там числился что бы по статье за тунеядство не загреметь а играли они в основном в других местах.
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773
Fiverknot 56 минут назад
Автор, ты бы опечатки из текста убрал и поработал над орфографией.
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40k
Александр 3 часа назад
Виктор Робертович ведь стоял в авангарде развала величайшей страны в мире. Все его песни были очень круты, что было то было. Но все они были направлены против СССР - возьмите хоть цитируюмый в этом посте троллейбус, перемен, и прочее. Да как музыкант - он был талантом. Но как инструмент в разрушении державы он был не хуже.
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1k
emporio_ss 4 часа назад
так и еть
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