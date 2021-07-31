Ленинградская "Камчатка" города Санкт-Петербург

Вправо есть еще одна комнатка, скорее всего здесь была курилка.



"....Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна

И не вижу ни одной знакомой звезды

Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда

Обернулся - и не смог разглядеть следы



Но если есть в кармане пачка сигарет

Значит всё не так уж плохо на сегодняшний день

И билет на самолёт с серебристым крылом

Что, взлетая, оставляет земле лишь тень



И никто не хотел быть виноватым без вина

И никто не хотел руками жар загребать

А без музыки на миру смерть не красна

А без музыки не хочется пропадать..."

"Пачка сигарет"гр."Кино" В.Цой.