Ленинградская "Камчатка" города Санкт-Петербург

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Клуб-музей "Камчатка". Для поклонников группы "Кино" и не только. Время посещения Вторая половина июля 2021г. Фото мои, текст мой.
Музей расположен ул.Блорхина 15, по сути- котельная, переоборудованная для приема гостей, посетителей и проведения выступлений музыкантов. Посещение бесплатно, а на время выступления надо смотреть афиши и соответственно условия, наверное и цены какие то будут. Добирался на метро до ст. Горьковская, оттуда 15 -20 минут пешком по красивой парковой улице, мимо зоопарка и театра. Работу начинает с 13.00.
Двор где расположена "Камчатка" не узнать очень сложно- граффити на стенах, надписи, памятный барельеф и памятная табличка.
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"...Все люди - братья, мы - седьмая вода,
И мы едем, не знаю, зачем и куда.
Мой сосед не может, он хочет уйти,
Но он не может уйти, он не знает пути;
И вот, мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идет на восток.
В троллейбусе, который идет на восток.
В троллейбусе, который..."
"Троллейбус" В.Цой
И мы едем, не знаю, зачем и куда.
Мой сосед не может, он хочет уйти,
Но он не может уйти, он не знает пути;
И вот, мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идет на восток.
В троллейбусе, который идет на восток.
В троллейбусе, который..."
"Троллейбус" В.Цой
Кстати, котел уже не используется, хотя говорят и рабочий, но "заварен". Слева-барная стойка, где поклонники творчества группы "Кино"(и не только), могут приобрести памятные сувениры, записи на кассетах, дисках музыкальных альбомов.Выбор есть. А можно и выпить кружку холодного разливного пива. По просьбе девушки фотографировать бар не стал, кому надо тот сам найдет все что его интересует.
Справа от входа -места для посетителей и небольшая сцена, наверное здесь так же в свое время выступал для коллег по цеху(музыкантов, не кочегаров...хотя...) и В.Цой работая в этой котельной-совмещая работу и творчество.
Журнал для посетителей, гостей, паломников ...простенькая тетрадь без всяких понтов))), для отзывов.
в 80-е для меня и моих друзей, группа "Кино" ассоциировалась с черно-белым цветом. Ее слушали и школьники и учащиеся ПТУ и студенты ВУЗов. Сейчас в отделке помещения преобладают разные цвета, но в основном темных оттенков. Вот такое "черно-белое кино".
Вправо есть еще одна комнатка, скорее всего здесь была курилка.
"....Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна
И не вижу ни одной знакомой звезды
Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда
Обернулся - и не смог разглядеть следы
Но если есть в кармане пачка сигарет
Значит всё не так уж плохо на сегодняшний день
И билет на самолёт с серебристым крылом
Что, взлетая, оставляет земле лишь тень
И никто не хотел быть виноватым без вина
И никто не хотел руками жар загребать
А без музыки на миру смерть не красна
А без музыки не хочется пропадать..."
"Пачка сигарет"гр."Кино" В.Цой.
"....Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна
И не вижу ни одной знакомой звезды
Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда
Обернулся - и не смог разглядеть следы
Но если есть в кармане пачка сигарет
Значит всё не так уж плохо на сегодняшний день
И билет на самолёт с серебристым крылом
Что, взлетая, оставляет земле лишь тень
И никто не хотел быть виноватым без вина
И никто не хотел руками жар загребать
А без музыки на миру смерть не красна
А без музыки не хочется пропадать..."
"Пачка сигарет"гр."Кино" В.Цой.
С чувством юмора и иронией, как у всех творческих коллективов у обитателей "Камчатки" все в порядке. Достаточно просто посмотреть оформление дверей.
"....Мы пьем чай в старых квартирах, ждем лета в старых квартирах,
В старых квартирах, где есть свет, газ, телефон, горячая вода,
Радиоточка, пол - паркет, санузел раздельный, дом кирпичный,
Одна семья, две семьи, три семьи... Много подсобных помещений,
Первый и последний - не предлагать, рядом с метро, центр...
Все говорят, что мы в-месте... все говорят, но немногие знают, в каком.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!.."
"Бошетунмай" гр."Кино" В.Цой
(Бошетунмай - казахск. дословно- «голова не мерзнёт» или «ветер в голове» , то есть «безбашенный».)
В старых квартирах, где есть свет, газ, телефон, горячая вода,
Радиоточка, пол - паркет, санузел раздельный, дом кирпичный,
Одна семья, две семьи, три семьи... Много подсобных помещений,
Первый и последний - не предлагать, рядом с метро, центр...
Все говорят, что мы в-месте... все говорят, но немногие знают, в каком.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!.."
"Бошетунмай" гр."Кино" В.Цой
(Бошетунмай - казахск. дословно- «голова не мерзнёт» или «ветер в голове» , то есть «безбашенный».)
Когда то такие были в каждом салоне общественного городского транспорта. Сейчас здесь, у барной стойки.
Слева от входа. Плакаты, изображения известных в своих кругах и не только-музыкантов, сейчас они и их фанаты уже постарели, и изображения на стенах скорее, больше как память о прошедшем времени.
"....На теле ран не счесть, и виски седы
Лишь в груди горит звезда
И умрёт Апрель, и родится вновь
И придёт уже навсегда..."
"Апрель." гр."Кино" В.Цой.
"....На теле ран не счесть, и виски седы
Лишь в груди горит звезда
И умрёт Апрель, и родится вновь
И придёт уже навсегда..."
"Апрель." гр."Кино" В.Цой.
"Романтика". Когда то (впрочем и сейчас) была очень престижная качественная музыкальная аппаратура для дома( как впрочем и бобинный "Маяк", приемник "Океан", и пр.)
"...Мы вышли из дома, когда во всех окнах
Погасли огни, один за одним.
Мы видели, как уезжает
Последний трамвай.
Ездят такси, но нам нечем платить
И нам незачем ехать, мы гуляем одни.
На нашем кассетнике
Кончилась пленка, мотай!..."
"Видели ночь" гр."Кино" В.Цой
"...Мы вышли из дома, когда во всех окнах
Погасли огни, один за одним.
Мы видели, как уезжает
Последний трамвай.
Ездят такси, но нам нечем платить
И нам незачем ехать, мы гуляем одни.
На нашем кассетнике
Кончилась пленка, мотай!..."
"Видели ночь" гр."Кино" В.Цой
Жизнь продолжается.
"..все придет опять
Новые родятся командиры,
Новые солдаты будут получать
Вечные казенные квартиры..."
(Б.Окуджава)
"..все придет опять
Новые родятся командиры,
Новые солдаты будут получать
Вечные казенные квартиры..."
(Б.Окуджава)
Творчество группы "Кино" живет...как живет и память фанатов, не всегда и не везде конечно уместно проявление народной любви, но что есть то есть.
А это вид в живую. Было бы незавершенным не упомянуть о нем, тем более он расположен с другой стороны дома.
На этом все. Спасибо за внимание, хорошего Вам настроения!
"....Начинается новый день
И машины туда-сюда...
Раз уж солнцу вставать не лень
И для нас, значит, ерунда
Муравейник живет
Кто-то лапку сломал — не в счет
А до свадьбы заживет
А помрет — так помрет...
Я не люблю, когда мне врут
Но от правды я тоже устал
Я пытался найти приют
Говорят, что плохо искал
И я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час
Но, если верить глазам и ушам
Больше в несколько раз..."
"Муравейник" гр."Кино" В.Цой.
"....Начинается новый день
И машины туда-сюда...
Раз уж солнцу вставать не лень
И для нас, значит, ерунда
Муравейник живет
Кто-то лапку сломал — не в счет
А до свадьбы заживет
А помрет — так помрет...
Я не люблю, когда мне врут
Но от правды я тоже устал
Я пытался найти приют
Говорят, что плохо искал
И я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час
Но, если верить глазам и ушам
Больше в несколько раз..."
"Муравейник" гр."Кино" В.Цой.
Авторский пост
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Метки: В.Цой г. санкт-петербург музеи
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-всё это хорошо,вот только всем уже давно известно,как он "совмещал". Хорош уже лапшу вешать про Витю-работягу. Музыкант он хороший,а вот работяга из него никакой.