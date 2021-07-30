BLM по-азиатски: продавец магазина отпинал ногами чернокожего воришку, укравшего продукты

Стоит ли говорить, что русскоязычные пользователи Сети горячо поддержали этот способ воспитания чернокожего воришки! Полиция полицией, но некоторые животные (и люди) воспринимают только мгновенные наказания, которые им выписывают сразу после преступления. Только в этом случае в их голове закладывается закономерность "сделал плохо - будет больно". А как считаете вы, уважаемые фишкяне, стоит ли этот способ наказания расценивать как необходимое дополнение к тому, что после вынесет суд?