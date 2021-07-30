BLM по-азиатски: продавец магазина отпинал ногами чернокожего воришку, укравшего продукты

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Азиаты не собираются преклонять колени перед представителями африканской расы. А если надо, то истину о том, что воровать - плохо, вобьют кулаком. Чтоб покрепче запомнилось.
Дитя Африки решило поживиться в азиатском магазинчике, но его продавец явно не относился к последователям BLM.
Чернокожий воришка получил по заслугам, не отходя от кассы. Вернее, даже не подходя к ней. Сначала продавец потребовал от него выложить все, что тот украл, а затем отметелил преступника ногами.
Физической подготовке продавца можно только позавидовать!
Стоит ли говорить, что русскоязычные пользователи Сети горячо поддержали этот способ воспитания чернокожего воришки! Полиция полицией, но некоторые животные (и люди) воспринимают только мгновенные наказания, которые им выписывают сразу после преступления. Только в этом случае в их голове закладывается закономерность "сделал плохо - будет больно". А как считаете вы, уважаемые фишкяне, стоит ли этот способ наказания расценивать как необходимое дополнение к тому, что после вынесет суд?
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