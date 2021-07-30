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BLM по-азиатски: продавец магазина отпинал ногами чернокожего воришку, укравшего продукты

BLM по-азиатски: продавец магазина отпинал ногами чернокожего воришку, укравшего продукты (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: азиатский магазин   видео   воришки   преступление и наказание   
1985
4
1
Азиаты не собираются преклонять колени перед представителями африканской расы. А если надо, то истину о том, что воровать - плохо, вобьют кулаком. Чтоб покрепче запомнилось.

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Метки: азиатский магазин   видео   воришки   преступление и наказание   
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24  комментария
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2k
Наблюдатель 52 минуты назад
Аж слезы радости навернулись от увиденного
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11k
Вася 3 минуты назад
привезите этого тайца сюда, работы на пару лет хватит

Ссылка coub.com
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0
ТПК 5 минут назад
УВАЖУХА!
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26k
Aqueronte 15 минут назад
Муай тай- сила!
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−11
Kirill Samuilov Полчаса назад
А нам врали, говорили что не все азиаты знают каратэ, однако этот продавец дубасит так что камере не хватает скорости уловить все движения.
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652
korney 38 минут назад
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2k
Ivan 41 минуту назад
Сами стоим перед кадыркиным и извиняемся. Черножопия отмораживает по всей РФ, и не дай бог в их сторону косо посмотришь, за репост с чем-то нелестным о них сажают, но это неважно! Главное не у нас, а что там у хохл..., не, простите, пендосов!
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15k
ЦСКА 49 минут назад
+100500
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1k
Йожык 55 минут назад
Некоторым очень нужен опиз.дюлин. По другому не способны понять
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23k
Батончик с маком 56 минут назад
Маловато будет!
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40k
Прораб Час назад
До обезьянских мозгов можно достучаться только через целебное опи.здюливание
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9k
БарНалей Час назад
С криком "КИЯ" и ударом ноги, нигера яйца стекли в сандали
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11k
Artem Час назад
Китайское кунг-фу Vs Американское БеЛеМе
1:0
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9k
Шурум-бурум Час назад
всех, кто ворует, надо пинать ногами) и чем больше украл, тем сильнее надо пинать!
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9k
Majul Час назад
Не все в ваше бэлэмэ так веряти чтут, обезьяны. Со всем уважением к нормальным чернокожим.
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25k
Григорий Час назад
Как-то мало, без огонька.
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630
Рафаэль 2 часа назад
Как четко он ему Лоу Кики показывает!!!
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2k
Дмитрий 2 часа назад
И все довольны. Даже опез....ный.
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