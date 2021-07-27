В Новокузнецке женщина чудом спасла ребёнка, выпавшего из окна

Жительница Новокузнецка поймала ребёнка, который выпал из окна второго этажа многоэтажки. Момент спасения попал на камеры видеонаблюдения.
Полуторагодовалый ребёнок чудом остался жив благодаря соседке. Малыш выпал из окна второго этажа, пока его родители занимались своими делами. Женщина заметила ребёнка, и сумела его поймать. Спасительница дождалась родителей и ушла домой.
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Полицейские установили, что во время падения малыша его родители занимались домашними делами. Они услышали крик, подбежали к окну и увидели своего сына на руках незнакомой женщины. Врачи диагностировали незначительные ушибы, сообщает VSE42.RU. Теперь женщину разыскивает полиция, чтобы выразить благодарность
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Понравилось34
- Это вы вчера проходили мимо озера и спасли мальчика Изю,
- да
- а кепочка его где?
Какие, [мат], свои дела, у вас полуторагодовалый ребёнок у раскрытого окна?! А соседку найти и отблагодарить за спасённую ЖИЗНЬ "дитёнка" не в состоянии? Алкаши что ли?
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.