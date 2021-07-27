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В Новокузнецке женщина чудом спасла ребёнка, выпавшего из окна

В Новокузнецке женщина чудом спасла ребёнка, выпавшего из окна (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   видео   интересное   новокузнецк   ребёнок   спасение   фото   
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Жительница Новокузнецка поймала ребёнка, который выпал из окна второго этажа многоэтажки. Момент спасения попал на камеры видеонаблюдения.

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Метки: ynews   видео   интересное   новокузнецк   ребёнок   спасение   фото   
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8  комментариев
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1k
Yuriy Mironenko Час назад
Теперь женщину разыскивает полиция, чтобы ..
- Это вы вчера проходили мимо озера и спасли мальчика Изю,
- да
- а кепочка его где?
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26k
Jackson-Motor 14 минут назад
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972
Not Found! 19 минут назад
"Малыш выпал из окна второго этажа, пока его родители занимались своими делами"
Какие, [мат], свои дела, у вас полуторагодовалый ребёнок у раскрытого окна?! А соседку найти и отблагодарить за спасённую ЖИЗНЬ "дитёнка" не в состоянии? Алкаши что ли?
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32k
Опаньки 42 минуты назад
вот мне не понятно, а видео зачем было обрезать?
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40k
Александр 47 минут назад
Наутро чудо распухло и болело ) но это шутка. Ребёнку повезло, родителям больше внимательности - спасительнице всех благ
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34k
Лесли 🥰 52 минуты назад
Че её разыскивать если она соседка
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880
Алксандр Шевченко 54 минуты назад
У кого-то появился ангел-хранитель.
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6k
КОСТЯН 55 минут назад
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
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