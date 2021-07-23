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В Боливии футбольный матч был отложен из-за появившегося на поле «пылевого дьявола»

В Боливии футбольный матч был отложен из-за появившегося на поле «пылевого дьявола» (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 июля 2021 14:06
Сообщество : Спорт
Метки: 360подмосковье   боливия   видео   вихрь   футбол   футболисты   
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За несколько минут до начала матча на поле к боливийским футболистам ворвался пыльный вихрь. Он пронесся от центра до штрафной и резко растворился. Игроки в спешке разбежались, чтобы не попасть под удар стихии.

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Метки: 360подмосковье   боливия   видео   вихрь   футбол   футболисты   
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