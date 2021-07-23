В Боливии футбольный матч был отложен из-за появившегося на поле «пылевого дьявола»

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За несколько минут до начала матча на поле к боливийским футболистам ворвался пыльный вихрь. Он пронесся от центра до штрафной и резко растворился. Игроки в спешке разбежались, чтобы не попасть под удар стихии.
К счастью, никто не пострадал. Подробности о произошедшем в новостном сюжете
Полное видео
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Метки: 360подмосковье боливия видео вихрь футбол футболисты
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