Радиоуправляемый самолет из мусора

Его искали годами. Японец расправился с девушкой и сделал себе...

15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты

Пятничная подборка автоприколов

Девочка с "синдромом Бенджамина Баттона" умерла в теле старухи

Юморнём?

На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова

Фотографии Сталинграда, сделанные 17 июня 1944 года

Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги...

Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали

Подборка, от которой у вас вспотеют ладони

Девушки рассказывают, из-за чего дальше первых свиданий их...

Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Юморнём?

Сталкер советского кино

Смешные картинки из соц сетей

Вы помните Кроша из популярного в СССР сериала? Куда пропал артист...

Классные котики!