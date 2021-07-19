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Василию Ливанову – 86

Василию Ливанову – 86 (11 фото)

Автор:
19 июля 2021 12:33
Метки: 86 лет   Василий Ливанов   актер   кинематограф   кино   народный артист РСФСР   
276
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19 июля исполняется 86 лет знаменитому актеру, легендарному советскому Шерлоку Холмсу, народному артисту РСФСР Василию Ливанову.
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Метки: 86 лет   Василий Ливанов   актер   кинематограф   кино   народный артист РСФСР   
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6  комментариев
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884
Not Found! 2 часа назад
Актёр выдающийся! А голос - как родной... Здоровья и настроения!
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31k
KiploksAKS 12 минут назад
."В 2006 г. актер получил орден Британской империи, единственный из всех российских деятелей культуры."
Во-первых, "почётный член ОБИ", во-вторых, кроме него Ростропович и какой-то журналист.
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23k
Sergey 14 минут назад
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
уже перетряхивает , когда ленту проматываю ... Здоровья Холмсу
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5k
Татьяна Юсова Час назад
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6k
ваня панкин 2 часа назад
здоровья отменного великому Холмсу!!!
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