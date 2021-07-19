Василию Ливанову – 86

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19 июля исполняется 86 лет знаменитому актеру, легендарному советскому Шерлоку Холмсу, народному артисту РСФСР Василию Ливанову.
Даже если бы эта роль, ставшая его визитной карточкой, была единственной, он навсегда бы вошел в историю кинематографа, но в его фильмографии десятки других ярких ролей. Но известен актер не только этим. За что ему вручили орден Британской империи, почему Астрид Линдгрен захотела лично с ним познакомиться, как Ливанов под коньячок создавал «Бременских музыкантов» и другие малоизвестные факты о знаменитом артисте – далее в обзоре.
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Продолжатель актерской династии
В чем-то его судьба была предопределена с рождения: дед Василия, Николай Ливанов, известный под псевдонимом Извольский, был театральным актером, заслуженным артистом РСФСР, отец, Борис Ливанов, выступал на сцене МХАТа, был одним из лучших учеников К. Станиславского и стал 5-кратным лауреатом Сталинской премии и народным артистом СССР. В их доме собиралась творческая богема: Александр Довженко, Борис Пастернак, Петр Кончаловский, Василий Качалов. В такой атмосфере было сложно выбрать другую профессию, но отец не хотел, чтобы сын выбрал тот же сложный путь, и пытался приобщить Василия к живописи – он окончил художественную школу, поступил в Художественный институт им. В. Сурикова. А потом понял, что без сцены жить не может, и отнес документы в Щукинское училище. Отцу пришлось смириться с его выбором.
Спустя годы Василий Ливанов заявлял, что и дед, и отец наверняка были бы довольны тем, как сложилась его творческая судьба, ведь он стал достойным продолжателем актерской династии. О своем отце артист говорил: «Он был великим актером, он в кино – с двадцатых годов, сыграл полсотни ролей. Его страна просто обожала. И я очень горд этим, никогда не думал – хуже или лучше я играю».
Неповторимый тембр и Рошаль, который живет на крыше
Актерская карьера Василия Ливанова началась с роли… трупа в фильме-спектакле «Город на заре». Ему нужно было просто лежать и не двигаться. После этого артист шутил: «Хочешь много играть в кино – начни с трупа». В том же году, в возрасте 24-х лет, Ливанов получил свою первую главную роль в кино в фильме «Неотправленное письмо». Именно эта работа принесла ему первую популярность – еще не среди широкой публики, но в среде кинематографистов – и при этом отобрала голос!
Съемки проходили на 20-градусном морозе, актеры подолгу мерзли на улице, а потом приходили в студию озвучивать роли. Из-за этого их голоса были немного осипшими. В результате Ливанов сильно простудился и на 2 недели потерял голос. А когда он вернулся, его тембр был совсем другим! Поначалу Василий был очень расстроен и обескуражен, ведь голос – один из инструментов актера. И только спустя несколько лет он понял, что приобрел намного больше, чем потерял, ведь его неповторимый тембр невозможно спутать ни с чьим другим голосом, а фирменная хрипотца стала визитной карточкой. Это особенно пригодилось Ливанову, когда он занялся озвучиванием мультфильмов. В его копилке – больше героев мультфильмов, которых он озвучил (около 300), чем сыгранных ролей в кино. В последнее время актер занимается озвучиванием аудиокниг.
Наверное, самыми известными мультгероями, которых озвучил Ливанов, стали Крокодил Гена, Удав из «38 попугаев» и Карлсон. Для последнего персонажа актер «украл» голос у своего приятеля, режиссера Григория Рошаля. Ливанов создал своеобразную пародию на его манеру говорить, интонации, голос. И после премьеры мультфильма ждал, когда тот позвонит и выскажет все, что о нем думает. Но вместо этого актеру однажды пришла телеграмма с поздравлениями, которая была подписана: «Рошаль, который живет на крыше».
А когда в Москву приехала «мама» Карлсона, шведская писательница Астрид Линдгрен, она увидела этот мультфильм и захотела лично познакомиться с актером, подарившим неповторимый голос ее герою. Ливанов рассказывал: «Мы встретились, и Линдгрен мне сказала, что, несмотря на то, что она не знает русского языка, принимает моего Карлсона! Мы говорили о жизни, о трудностях. Сидели и просто глядя друг другу в глаза болтали, она сказала, когда в дом пришла беда – она сломала ногу, только после этого стала засиживаться очень долго и написала Карлсона. Эти герои стали ее спасением от скуки, от отчаяния».
«Бременские музыканты» под коньячок
Василий Ливанов известен не только как актер, но и как режиссер и сценарист мультфильмов: это благодаря ему в конце 1960-х – 1970-х гг. появились «Бременские музыканты», «Синяя птица», «Старая игрушка», «По следам бременских музыкантов» и др. О том, как создавался сценарий легендарных «Бременских музыкантов», Ливанов рассказывал: «С Геннадием Гладковым, известным композитором, мы хорошие друзья со школы. И вот решили как-то сделать мюзикл о любви трубадура. К нам подключился Юра Энтин. И вот мы собирались на кухне, под коньячок и в свободное от работы время творили. Все шло так легко и весело. Сюжет ведь создали с нуля фактически. И никогда не думали, что будет такой фантастический успех. Ведь сначала была пластинка, и только потом решили сделать мультипликацию».
Лучший Шерлок
Несмотря на то, что Шерлок Холмс стал одним из самых популярных в кинематографе литературных героев, до сих пор образ, созданный Василием Ливановым, называют одним из лучших не только в России, но и за рубежом. Советского «Шерлока» перевели на 30 языков мира. Даже англичане тогда говорили: «Русские вернули нам наших национальных героев». В 2006 г. актер получил орден Британской империи, единственный из всех российских деятелей культуры.
Ливанов сыграл десятки ролей, но у большинства зрителей ассоциируется исключительно с Шерлоком. Артиста это уже давно не удивляет и не расстраивает. Он говорит по этому поводу: «Здесь я не могу ничего сделать, не на что обижаться, такова актёрская судьба. Тут сами актёры бессильны, всё решают зритель и критика».
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