Василию Ливанову – 86

Съемки проходили на 20-градусном морозе, актеры подолгу мерзли на улице, а потом приходили в студию озвучивать роли. Из-за этого их голоса были немного осипшими. В результате Ливанов сильно простудился и на 2 недели потерял голос. А когда он вернулся, его тембр был совсем другим! Поначалу Василий был очень расстроен и обескуражен, ведь голос – один из инструментов актера. И только спустя несколько лет он понял, что приобрел намного больше, чем потерял, ведь его неповторимый тембр невозможно спутать ни с чьим другим голосом, а фирменная хрипотца стала визитной карточкой. Это особенно пригодилось Ливанову, когда он занялся озвучиванием мультфильмов. В его копилке – больше героев мультфильмов, которых он озвучил (около 300), чем сыгранных ролей в кино. В последнее время актер занимается озвучиванием аудиокниг.