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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (23 фото + 1 видео)

Автор:
18 июля 2021 21:53
Метки: вопросы   находки   ответы   
611
23
1

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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3  комментария
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24k
Мойша 59 минут назад
Комментарий к фото
Это лабораторный прибор для проверки качества нитей. Называется "Круткомер". С помощью его определяют количество витков крутки нити на определенную длину нити.
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24k
Мойша 58 минут назад
Комментарий к фото
Что-то мне подсказывает, что это лафет для винных бутылок.
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11k
Taximaxi Час назад
Комментарий к фото
Подставка для шампанского .
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