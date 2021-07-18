Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за чудаковатый поднос и для чего он нужен?"
Ответ: "Справа стоит пепельница с разъемами, слева подставка для коробка спичек, по центру - место хранения для табака"
2. "Делая ремонт в подвале, я вскрыл пол и нашел под ним какие-то кусочки непонятного вещества. Чем это может быть?"
Ответ: "Это определенно кусочки вермикулита, которым утепляли пол"
3. "Что это за стеклянная штуковина? Нашел ее среди старых вещей"
Ответ: "Это ребристая скалка, такие часто использовались при изготовлении слоенного теста"
4. "Что это за штуковина с разъемами по кругу?"
Ответ: "Это кормушка для цыплят"
5. "У моего дедушки на столе есть штурвал, который разбирается. Никак не пойму, зачем такой нужен?"
Ответ: "Это резак для сигар. Ее кончик обрезается сверху (как показано на рисунке ниже) и падает вниз, в отсек для мусора, который всегда можно вытряхнуть"
6. "Что это за пластиковая штуковина?"
Ответ: "С помощью этого предмета можно вырезать круглые изображения. Работает это так:"
7. "Эту конструкцию я нашел среди старых вещей. Что это такое?"
Ответ: "Это старая антикварная мышеловка, сделанная так, чтобы в нее угодить могли сразу несколько мышей"
8. "Это часть какого-то музыкального инструмента? Никак не пойму какого"
Ответ: "Нет, это гуцынь - полноценный музыкальный инструмент. Придуман в Китае и считается одним из древнейших"
9. "Что это я нашел среди инструментов в гараже?"
Ответ: "Это топорик для разделки и очистки рыбы"
10. "Что это за штуковина? Похожа на фонарь, но когда я ее разобрал то понял, что это не он"
Ответ: "Именно в таком дизайне в прошлом непродолжительное время изготовляли музыкальные шкатулки"
11. "Что это за инструмент?"
Ответ: "Это инструмент используют сапожники для разметки при работе с кожей"
12. "В торговом центре я увидел такую странную стеклянную колбу. Что это такое?"
Ответ: "Это мультимедийные колонки компании Harman Kardon"
13. "Что это за штуковины? Кто знает?"
Ответ: "Это японские инструменты для маркировки ткани, ими пользуются, когда занимаются рукоделием"
14. "Что это за штуковина из дерева?"
Ответ: "Этот старый прибор используется для быстрого скручивания пряжи"
15. "Будучи в антикварном магазине, наткнулся на эту штуковину и купил ее, потому что понравилась. Но я совсем не знаю, что это такое?"
Ответ: "Это пушечный лафет"
16. "Деревянный ящик с дверцей наверху. Что это такое?"
Ответ: "Это деревянная трутница. В ней хранится трут для разжигания огня"
17. "Что это за штуковина? Она довольно низкая, выглядит как подставка"
Ответ: "Это определенно антикварная скамья сапожника"
18. "Что это такое? У этого есть название?"
Ответ: "Это шатлен - изделие, к которому крепятся различные предметы, необходимые в быту. В данном случае: старая помада, маленький блокнотик и монетница"
19. "Что это за каменное сооружение?"
Ответ: "Заложите дрова в печь за металлической дверцей, выпадающие угли с помощью лопаты распределите равномерное в широком желобе и у вас получится мангал, на котором можно жарить мясо"
20. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это приспособление для формирования изгибов древесины. Работает так:"
Источник:
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- Загадки для любителей пораскинуть мозгами
- Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
- Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу
- Загадки для любителей поломать голову
Понравилось31