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Австрия уходит под воду вслед за Германией, число жертв растёт

Австрия уходит под воду вслед за Германией, число жертв растёт (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 июля 2021 12:30
Метки: австрия   жертвы   катастрофа   наводнение   политика   разрушения   
399
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Вслед за Германией, Бельгией и Нидерландами непогода ударила по Австрии.

Источник:

Метки: австрия   жертвы   катастрофа   наводнение   политика   разрушения   
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13  комментариев
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33k
Гёз Уленшпигель 4 часа назад
Может хотя бы после этого они займутся собой и своими проблемами а не Россией?
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5k
Shade116 Час назад
Природа мстит
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17k
KOSTELLO 4 часа назад
И, как назло, все икзперды-советологи, с прорывными решениями по водоотводу, куда-то делись

А как лихо пели про Крым и Сочи.
Прямо заслушаться
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9k
Александр 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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525
робт 5 часов назад
таки я не понял, в европе чё ни у кого ливневок нет?
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