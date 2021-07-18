Австрия уходит под воду вслед за Германией, число жертв растёт

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Вслед за Германией, Бельгией и Нидерландами непогода ударила по Австрии.
Как можно видеть на кадрах ниже, улицы буквально превратились в бурлящие реки, потоки грязной воды сносят людей, машины и даже небольшие каркасные здания.
По данным экстренных служб, жертв среди населения пока нет.
А вот в Германии число погибших выросло до 156 человек.
А вот в Германии число погибших выросло до 156 человек.
Источник:
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А как лихо пели про Крым и Сочи.
Прямо заслушаться
"Ожидается, что уровень Эльбы достигнет 8,5 метра и тогда река зальет новые районы города.
Разбушевавшаяся Эльба продолжает затапливать все новые населенные пункты Саксонии, нанося катастрофические убытки....."
да ты чё однако судя по комментам по Москве, Крыму и Сочи в России просто обязаны готовиться
И Москва наверно тоже находся посреди гор и рек (которые собственно и вышли из берегов и это оснавная причина затопления)
Всё логично примерно как сравнить носорога с кактусом.