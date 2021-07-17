Открытое письмо к В. В. путину

5. Скажите, с какой целью Вы в 2005 году продали Китаю исконно Русские земли – острова «Тарабаров» и «Большой Уссурийский» на реке Амур, а также остров «Большой» на реке Аргунь в Читинской области, итого в общей сложности 367 кв. км нашей территории? Кто Вам дал право распоряжаться по своему усмотрению тем, что наши предки осваивали и защищали на протяжении веков?



6. Объясните, как так получилось, что после объявления Вас борцом с олигархами, количество долларовых миллиардеров в России возросло в разы, и по этому показателю мы вышли на первое место в Европе? Притом, что Ваше личное состояние, согласно исследованиям известных политологов, уже превысило 40(!) млрд. долларов. И это на фоне всеобщего обнищания населения, когда более половины россиян не могут позволить себе самого необходимого. Во время Вашего правления смертность населения России и в особенности его русской части достигла фантастических размеров. По данным Центрального Аналитического Центра РФ отдела ЗАГСа на 1 июня 2010 г. в Российской Федерации по документам числится живого населения только 89 654 325 (!!!) человек, а не 142 000 000, как заявлено официально в переписи населения. В России в 2017 году родилось 1,69 млн человек. Это на 203 тыс., или почти 11%, меньше, чем годом ранее. Число умерших при этом оказалось больше — оно составило 1,82 млн человек. Это указывает на умышленное создание Вами, господин Путин, таких жизненных условий в стране, которые рассчитаны на полное физическое уничтожение населения России. Положение можно оценивать исключительно как катастрофическое, особенно в отношении государствообразующего народа – русских, количество которых уменьшается уже в геометрической прогрессии.



7. Фантастический уровень сокращения населения страны (на 2 млн. жителей ежегодно) – главный итог Вашей восемнадцатилетней войны с русским народом. Такими темпами нашего уничтожения, русская нация полностью исчезнет с лица Земли уже максимум через 10-20 лет! Стремительно пустеющие Русские земли Вы заселяете выходцами из Азии и Кавказа, тем самым провоцируя межнациональные конфликты и проводя политику «мягкого» геноцида русского населения с вытеснением его с исконной отеческой земли и заменой пришлыми этносами.



8. Свои действия по привлечению мигрантов Вы объясняете тем, что нашей растущей экономике не обойтись без дополнительной рабочей силы, т.к. своего населения давно уже не хватает. Скажите, господин Путин, а на хрена нам сдалась эта ваша псевдо стабильная экономика, при катастрофически вымирающем народе? Вы для кого экономику-то развиваете?



9. С момента Вашего прихода к власти резко возросло потребление алкоголя и наркомании. Потребление пива увеличивается ежегодно на 60%, что является ударом по генофонду нации. Благодаря этому, сегодня 60% (!!!) парней призывного возраста не способны к детопроизводству. Скажите, Вам известно, что использующийся для изготовления пива хмель, содержит вещество – эстрагон, сходное по своим химическим свойствам с эстрагеолом – женским половым гормоном, который, при систематическом употреблении, приводит к бесплодию? Уверен, что известно, иначе не было бы у нас такой агрессивной рекламы пива, пропаганды его среди молодёжи и поддержки пивоваренных компаний на государственном уровне. Не так ли Владимир Владимирович? Число наркоманов у нас уже перевалило за 8 миллионов, из них каждый год умирает до 100 000 человек. А по потреблению героина мы уже вышли на одно из первых мест в мире.



10. Скажите, почему сегодня на русской земле самым бесправным, самым нищим, самым несчастным и угнетаемым народом является именно государствообразующий русский народ? Такого изощрённого геноцида, который Вы устроили одному из величайших народов на его родной земле, не знала мировая история! Сколь долго Вы ещё будете играть с русским долготерпением?



11. За счёт разорённых русских регионов шли и идут средства на «восстановление» Чечни , на афёру с олимпийскими играми в Сочи, чемпионатом мира по футболу, на войну в Сирии и т. д. На каждого жителя северо-кавказского национального региона из бюджета выделяется примерно 50 тысяч рублей, а на жителя Русской области – 5 тысяч, в 10 (!) раз меньше. И, конечно же, продолжается заселение среднеазиатами исконно русских территорий Европейской России. Притом, что Сибирь и Дальний Восток полностью сданы на откуп китайцам.



12. Ваше правительство практически уже уничтожило отечественное образование, науку и медицину. Одну из лучших в мире систем обучения и подготовки специалистов Вы превратили в полигон по антигуманным экспериментам. И не просто экспериментам. Нетрудно проследить тенденцию, согласно которой, у нас в стране с маниакальным упорством внедряются именно те «образовательные новшества в виде ЕГЭ», которые уже показали свою результативность в западном мире в деле… дебилизации населения.



13. За время Вашего правления Вы, господин Путин, умудрились окончательно разрушить всё, что поддерживало наш статус, как великой научно-индустриальной нации, при этом ничего не построив взамен. Результаты Вашей работы - это развал промышленности и сельского хозяйства, изношенность инфраструктуры и промышленного оборудования, тысячи заводов и фабрик закрыты, растёт безработица. Медицина после вашей оптимизации деградирует и превращается полностью в платную. Родители больных детей вынуждены собирать деньги на лечение своих детей, слёзно прося помочь по телевидению. Деградация социальной сферы в виде нищенских пенсий, моральный упадок, ювенальная юстиция и т. д. Громадное обогащение сверхтонкого паразитического слоя (70% российского капитала принадлежит еврейскому бизнесу), перекачивающего богатства России на свои заграничные счета и офшоры и не имеющие в нашей стране долгосрочных интересов. А масса народа живёт впроголодь, копается в мусорных баках в поисках просроченных продуктов и вымирает. Холод, голод, нищета, болезни, алкоголизм и наркомания свели и сводят в могилу миллионы наших сограждан.



14. Ненависть и презрение к Вам всего русского народа просто не знает границ. От Вашей самодовольной физиономии и пиара каждого порядочного человека уже просто тошнит. Мне не знаком ни один человек, который бы сам лично или его знакомые и родственники голосовали бы за Вас или за Вашу ущербную партию «Едящих Россию». В связи с этим вопрос: откуда голоса (до 76%), Владимир Владимирович? Не поведаете тайну?



15. Вся Ваша выдуманная власть, всё Ваше искусственное финансовое превосходство над нами существует лишь в головах обманутых людей. Как только критическая масса населения поймёт истинное положение вещей и перестанет признавать вашу власть над собой – ваше мнимое могущество растает, как дым! Близко то время, ох близко! Лично я, господин Путин, не признаю Вашу власть над собой ни в каком виде. Вы для меня никто, полное ничтожество, как и для миллионов других русских людей! Я плюю на ваши либерально-демократические законы, я презираю вас безмерно всем своим русским сердцем! Я не боюсь Вашего мнимого величия. За то, что Вы сделали и продолжаете делать против доверившегося Вам русского народа, не будет Вам прощения во веки вечные!



16. За каждого неродившегося русского ребёнка; за каждого русского учёного, уехавшего работать за рубеж; за каждый метр русской земли, отданный в аренду китайцам; за каждого беспризорного ребёнка; за каждый рубль, выделенный на содержание убийц и насильников в тюрьмах; за все ваши бешеные налоги и поднятие цен. За коррупцию. За поднятие пенсионного возраста, после чего тех, кто не доживёт до пенсии, станет уже не 40 процентов, как сейчас, а гораздо больше. За каждого наркомана, алкоголика и проститутку, которые не смогли стать инженером, военным или многодетной матерью; за каждого вашего друга вора-олигарха, живущего за счёт ограбления русского народа; за каждого голодающего труженика, за каждого русского безработного; за каждого завезённого в страну иностранца; за каждый выкаченный из страны рубль; за каждого умершего от безысходности русского человека; за каждую скрытую и явную пропаганду в СМИ сексуальной распущенности, педерастии, русофобии, шкурничества, алкоголизма, наркомании, проституции, толерантности, космополитизма, и прочих западных «мультикультурных ценностей». За каждого развращённого русского ребёнка, за каждую сломанную русскую судьбу; за каждого русского парня, сидящего по выдуманной экстремистской статье; за каждого полицая и чиновника, обирающего русский народ; за каждого брошенного на произвол судьбы русского человека, живущего в странах бывшего Союза; за каждую Вашу ложь. За каждое Ваше предательство, как это было на Донбассе, за всё это и многое другое Вы ответите сполна по закону. Будьте уверены в этом.



Вы согласны с текстом открытого письма Ю. Аверьянова к В. Путину?