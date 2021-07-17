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Открытое письмо к В. В. путину

Открытое письмо к В. В. путину (5 фото)

Автор:
17 июля 2021 21:57
Сообщество : Жить в России
Метки: АПЛ Курск   алигархи   жить в россии   орбитальная станция мир   путин   русские   
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5
Политики не любят прямые вопросы по существу. И на эти вопросы у власти ответов не нашлось.
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Метки: АПЛ Курск   алигархи   жить в россии   орбитальная станция мир   путин   русские   
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17k
KOSTELLO 3 часа назад
И сейчас я буду говорить от лица всего русского народа.

После этой фразы многое об авторе становится понятно.
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1k
AI 5 секунд назад
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1k
Атомный Крот 6 минут назад
Про миллиардеров - звездеж

В Германии, имеющей население почти в 2 раза меньшее, их больше, чем в России.

Остальное читать было уже неинтересно. Собственно, дочитывать и не стал.
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2k
V2.Smirnov Полчаса назад
А это что за Ю. Аверьянов? Отчество каково? Много их.
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31k
Mamin Sibiriak 57 минут назад
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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16k
Денис Час назад
Автор этого выпердежа реально думает, что кто-то будет читать текст после первых ста слов?
тут же всё понятно - автор просто дебил.

Я вовсе не фанат Путина и более того, думаю, что он засиделся и ему пора свалить. Но зачем же так подставлять оппозицию Путину, публикуя столь невежественные и откровенно глупые тексты?
:)
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6k
Goldsmith Час назад
Униженный нищий народ и сегодня ждёт ответы на все эти вопросы. Да вот только выпердышь иностранных спецслужб ,хер пукин , не собирается на них отвечать.
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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9k
K7OO Час назад
Такой вырвиглазный тупняк лет 15-20 назад прокатывал на определенную аудиторию. Сегодня даже самый упоротый навальнист не станет шквариться написанием подобной детсадовской дразнилки. Судя по всему, от лица всего русского народа высрался какой-то забугорный полудурок - или хохол, или эмиграшка. Местные протестуны давно уже стараются работать тоньше и умнее.
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690
Alex 2 часа назад
прочитал и теперь меня также интересуют ответы на эти вопросы
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4k
Шилов 2 часа назад
Забавно, что сия писулька была опубликована еще в 2013 году. Однако перечень вопросов к концу списка там другой. Автор не удержался и подредактировал "великого" Аверьянова. (кстати кто это?)

Ссылка на публикацию 2013 года:
https://newsland.com/community/politic/content/otkrytoe-pismo-putinu-ot-russkogo-natsionalista/1813083https://newsland.com/community/politic/content/otkrytoe-pismo-putinu-ot-russkogo-natsionalista/1813083
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1k
DanzelBanzel 2 часа назад
Где-то справедливо,где то передёргивание,с ловкостью опытного онаниста.
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15k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Ну автор. Косноязычен и бессмысленен твой пост и твой посыл. Мы долго и старательно молчали, а теперь уж поздно. И на пеньках осенью россияне, как один, изберут единую Россию. Но автор, думай - где постишь. Счас фанклуб Путина саданет тебе фекалиями.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Обживали меня глисты -вымораживали,
Тотальный контроль надо мною взяли-вываживали,
Я недельку поголодал -в нищете я был,
Сдохли все глисты -и ушел мой жир.
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9k
MakDag 2 часа назад
Другое помню, когда в девяностые стоял в очереди за макаронами, а потом бежал на детскую кухню за питанием для сына. Теперь другой вопрос: откуда, вы беретесь, не способные заработать себе на макароны?
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291k
Booharik 2 часа назад
Вот так выглядит и изъясняется современная мания величия. Нет ни Наполеонов, ни Петров I, ни Чингисханов, ни Тамерланов, потому, что не знают их, но зато "обращальщиков" от всего русского, украинского, белорусского народов становится много. Скорее всего, это от того, что под видом борьбы с "карательной психиатрией" разрушили всю психиатрию.
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Политики, или посаженные над колонией балаболы?
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4k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Прочитала первый вопрос и дальше читать не стала, так, как уровень дебилизма и неадекватности зашкаливает! И это придурок хочет, чтобы Путин ему ответил? Он уже ответил.
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540
Старичок 3 часа назад
какая чушь это письмо.
и что интересно, как только подходят выборы, так сразу появляются такие письма радетелей за русского человека.
и обязательно от имени всего народа.
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23k
Павел Плеханов 3 часа назад
После "торпедирования АПЛ КУРСК" читать стало неинтересно.
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590
Сергей Ковалев 3 часа назад
Холодильник начинает побеждать телевизор
. Хотя.... пока дойдет до действий уже и действовать буде некому.
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9k
Taxi007 3 часа назад
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