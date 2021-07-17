Как живут потомки викингов в "стране львов"

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До поездки в Рейкьявик я думал, что исландцы — это такие рыжебородые викинги, что днями напролёт сидят в барах с видом на северное сияние, потягивая свой мерзкий картофельный шнапс и закусывая его тухлой акулой.
После поездки эти представления напрочь рассеялись, теперь я точно знаю, что так оно и есть.
После поездки эти представления напрочь рассеялись, теперь я точно знаю, что так оно и есть.
После поездки эти представления напрочь рассеялись, теперь я точно знаю, что так оно и есть.
Много всего есть, на самом деле, необычного в этом небольшом, похожем на лоскутное одеяло, городке с его почти деревенскими улочками, много всего.
Вкратце расскажу, что показалось интересным, и что за несколько дней я узнал об этой чудесной стране от гидов, случайных собеседников и от нашей приветливой, похожей на звезду на пенсии, хозяйки апартаментов по имени Гунна.
Начну, пожалуй, с того, чего я здесь, к своему удивлению, не увидел.
А потом напишу, что из увиденного удивило.
Итак, кратко, чего же тут только нет:
Много всего есть, на самом деле, необычного в этом небольшом, похожем на лоскутное одеяло, городке с его почти деревенскими улочками, много всего.
Вкратце расскажу, что показалось интересным, и что за несколько дней я узнал об этой чудесной стране от гидов, случайных собеседников и от нашей приветливой, похожей на звезду на пенсии, хозяйки апартаментов по имени Гунна.
Начну, пожалуй, с того, чего я здесь, к своему удивлению, не увидел.
А потом напишу, что из увиденного удивило.
Итак, кратко, чего же тут только нет:
А нет тут железных дорог. Да и остальные не все заасфальтированы.
И часто кривые, так как дорожники, как и все жители, верят в эльфов и обходят их поселения стороной.
Метро тоже отсутствует, как и трамваи с троллейбусами.
Из общественного транспорта только автобусы.
Нет преступности в нашем понятии.
Криминальные сводки в газетах особо не ведутся.
Нет нищих и нелегалов (Может, это как-то связано с предыдущим пунктом?
Да, не, не верю) Нет огнестрельного оружия у местных ментов.
Только дубинки и баллончики, которые они используют крайне редко.
Как почти нет и преступников в здешней тюрьме, которую иногда даже сдают туристам под жильё. Нет, (увы или к счастью), стриптиз-клубов.
Почему-то запретили, может дамы мёрзли... Хотя, скорее всего, звериный оскал феминизма. Увы, нет прямых рейсов из России. Ещё раз увы.
Нет чаевых. И слава Одину, чеки в ресторане и так читаешь как приговор суда. Тут практически не встретить натуральную брюнетку.
Поэтому, следуя какой-то своей логике, исландки любят краситься именно в тёмный цвет.
Здесь не услышишь крик "Свободная касса!". Макдональдсы здесь отсутствуют как явление.
И часто кривые, так как дорожники, как и все жители, верят в эльфов и обходят их поселения стороной.
Метро тоже отсутствует, как и трамваи с троллейбусами.
Из общественного транспорта только автобусы.
Нет преступности в нашем понятии.
Криминальные сводки в газетах особо не ведутся.
Нет нищих и нелегалов (Может, это как-то связано с предыдущим пунктом?
Да, не, не верю) Нет огнестрельного оружия у местных ментов.
Только дубинки и баллончики, которые они используют крайне редко.
Как почти нет и преступников в здешней тюрьме, которую иногда даже сдают туристам под жильё. Нет, (увы или к счастью), стриптиз-клубов.
Почему-то запретили, может дамы мёрзли... Хотя, скорее всего, звериный оскал феминизма. Увы, нет прямых рейсов из России. Ещё раз увы.
Нет чаевых. И слава Одину, чеки в ресторане и так читаешь как приговор суда. Тут практически не встретить натуральную брюнетку.
Поэтому, следуя какой-то своей логике, исландки любят краситься именно в тёмный цвет.
Здесь не услышишь крик "Свободная касса!". Макдональдсы здесь отсутствуют как явление.
×
На проклятом острове нету комаров!
Ни одного, везите своих, если привыкли.
Муравьи тоже отсутствуют.
Учёные, кстати, не знают почему. (а сами бы попробовали поползать по лавовым полям) ...
Нет лесов в нашем представлении.
Хотя в их сагах рассказывается об абсолютно покрытом зеленью острове. Можно сказать, что нет ДТП на дорогах.
Иногда могут спереть чью-нибудь машину, чтоб куда-то доехать.
И бросить там, естественно, остров же.
Нет штор. А если есть, то, как правило, открыты.
Из своего окна я наблюдал не только всю жизнь соседского дома, но и следующего.
Нет понятия об Исландии, как о крае земли.
Все напротив уверены, что она её центр.
Местные карты мира так и отцентрованы.
Нет Убера и других такси-приложений.
Стой и поднимай руку как в давние времена.
Нет лета. Не больше 10-15 градусов в разгар сезона.
Нет вредных промышленных выбросов, воздух идеально чистый.
Нет заимствований в исландском языке, благодаря чему он веками сохраняется в неизменном виде.
Исландцы реально могут читать старинные саги викингов.
Ни одного, везите своих, если привыкли.
Муравьи тоже отсутствуют.
Учёные, кстати, не знают почему. (а сами бы попробовали поползать по лавовым полям) ...
Нет лесов в нашем представлении.
Хотя в их сагах рассказывается об абсолютно покрытом зеленью острове. Можно сказать, что нет ДТП на дорогах.
Иногда могут спереть чью-нибудь машину, чтоб куда-то доехать.
И бросить там, естественно, остров же.
Нет штор. А если есть, то, как правило, открыты.
Из своего окна я наблюдал не только всю жизнь соседского дома, но и следующего.
Нет понятия об Исландии, как о крае земли.
Все напротив уверены, что она её центр.
Местные карты мира так и отцентрованы.
Нет Убера и других такси-приложений.
Стой и поднимай руку как в давние времена.
Нет лета. Не больше 10-15 градусов в разгар сезона.
Нет вредных промышленных выбросов, воздух идеально чистый.
Нет заимствований в исландском языке, благодаря чему он веками сохраняется в неизменном виде.
Исландцы реально могут читать старинные саги викингов.
Также в исландском языке нет слова "халява".
Есть немногое схожее по смыслу слово, означающее выброшенного на берег кита, которого теперь можно даром сожрать.
Нет лютых морозов, даже зимой.
Зато ветер словно в аэротрубе, поэтому мёрзнешь как в вытрезвителе.
Ещё у них тут фактически не существует фамилий.
Только имя и что-то типа отчества.
Нет дымоходов и труб на крышах, дома обогреваются водой из горячих термальных источников.
Заходит она стоградусной, а выходит сорокоградусной и идёт под дороги и тротуары. Поэтому на них нет снега.
И, может быть поэтому, тут совсем нет дворников.
Жильцы чистят свою территорию сами или ждут, пока снег растает.
Нет ярко выраженных межклассовых конфликтов.
Дети магнатов ходят в те же школы, что и остальные.
Но практически все относят себя к среднему классу.
Нет постоянной армии. Только береговая охрана и одно спецподразделение. Называется, естественно, "Викинг".
Непонятно, как их вообще в НАТО взяли.
Нету налички.
Мне сдали пару монет с рыбками при оформлении такс-фри, а так бы и не увидел.
Абсолютно всё оплачивал картой и по интернету.
Нет новых случайных партнёров.
В этой небольшой стране сложно встретить кого-то с кем ещё не встречался.
Шучу, шучу, пара-тройка человек всё же осталась.
Есть немногое схожее по смыслу слово, означающее выброшенного на берег кита, которого теперь можно даром сожрать.
Нет лютых морозов, даже зимой.
Зато ветер словно в аэротрубе, поэтому мёрзнешь как в вытрезвителе.
Ещё у них тут фактически не существует фамилий.
Только имя и что-то типа отчества.
Нет дымоходов и труб на крышах, дома обогреваются водой из горячих термальных источников.
Заходит она стоградусной, а выходит сорокоградусной и идёт под дороги и тротуары. Поэтому на них нет снега.
И, может быть поэтому, тут совсем нет дворников.
Жильцы чистят свою территорию сами или ждут, пока снег растает.
Нет ярко выраженных межклассовых конфликтов.
Дети магнатов ходят в те же школы, что и остальные.
Но практически все относят себя к среднему классу.
Нет постоянной армии. Только береговая охрана и одно спецподразделение. Называется, естественно, "Викинг".
Непонятно, как их вообще в НАТО взяли.
Нету налички.
Мне сдали пару монет с рыбками при оформлении такс-фри, а так бы и не увидел.
Абсолютно всё оплачивал картой и по интернету.
Нет новых случайных партнёров.
В этой небольшой стране сложно встретить кого-то с кем ещё не встречался.
Шучу, шучу, пара-тройка человек всё же осталась.
Теперь пишу о том, что из увиденного и услышанного запомнилось в этой загадочной стране, где таксисты и официанты играют в футбол много лучше нашей сборной, коровы ходят в лифчиках, а свою собственную книгу пишет каждый десятый житель.
Стране, где в местных законах прописаны права эльфов, убийство белых медведей и запрет на имя Андрей.
Где жадность к деньгам спокойно сочетается с легкостью в межполовых отношениях, а доверчивость со страстью к шахматам.
Стране, где в местных законах прописаны права эльфов, убийство белых медведей и запрет на имя Андрей.
Где жадность к деньгам спокойно сочетается с легкостью в межполовых отношениях, а доверчивость со страстью к шахматам.
Высокие цены. Тут викинги остались верны себе.
Как раньше они грабили всех подряд, так и сейчас.
Только уже не с топорами, а с банковскими терминалами.
Стоит взять в руки меню в ресторане и карточка в кармане начинает дрожать от страха.
Как раньше они грабили всех подряд, так и сейчас.
Только уже не с топорами, а с банковскими терминалами.
Стоит взять в руки меню в ресторане и карточка в кармане начинает дрожать от страха.
Здешние коты. Небывало наглые и непуганые.
Бродячих собак тут не существует в природе, а домашние по закону выгуливаются на повадках, так что более нахальных котов я просто не видел.
Хотелось даже втихаря им пня выписать.
Бродячих собак тут не существует в природе, а домашние по закону выгуливаются на повадках, так что более нахальных котов я просто не видел.
Хотелось даже втихаря им пня выписать.
Чёрный вулканический песок (это, кстати, не что иное, как рассыпавшаяся на песчинки лава вулканов).
Он здесь повсюду, даже в детских песочницах.
На недавно открытый в Рейкьявике городской пляж завезли обычный жёлтый песок с материка.
Для экзотики.
Он здесь повсюду, даже в детских песочницах.
На недавно открытый в Рейкьявике городской пляж завезли обычный жёлтый песок с материка.
Для экзотики.
Лакрица. Она тут везде.
В аптеках, в магазинах, конфетах, булках и во многих блюдах.
В скандинавских странах, кстати говоря, она чаще не сладкая, а солоновата
В аптеках, в магазинах, конфетах, булках и во многих блюдах.
В скандинавских странах, кстати говоря, она чаще не сладкая, а солоновата
Вода. Она в Исландии особенная.
Горячая с ярко выраженным запахом сероводорода, к коему, впрочем, довольно быстро привыкаешь.
Кстати, волосы от такой воды, на удивление долго остаются чистыми.
Холодная же вода в краны поступает прямо из артезианских источников.
Она тут необычайно вкусная.
Местная почва - это природный фильтр, который прекрасно её очищает.
Возможно, это самая чистая вода в мире.
Горячая с ярко выраженным запахом сероводорода, к коему, впрочем, довольно быстро привыкаешь.
Кстати, волосы от такой воды, на удивление долго остаются чистыми.
Холодная же вода в краны поступает прямо из артезианских источников.
Она тут необычайно вкусная.
Местная почва - это природный фильтр, который прекрасно её очищает.
Возможно, это самая чистая вода в мире.
Джипы. Повсюду джипы. Столько видел только дома и в Эмиратах.
Понятно, что тут это не заради понтов, а тупо объясняется рельефом местности и погодными условиями.
Понятно, что тут это не заради понтов, а тупо объясняется рельефом местности и погодными условиями.
Тупики.
Небольшие очаровательные птички с черными и белыми перьями и яркими носами-клювами.
Похожи на помесь попугая с пингвинихой.
Очень симпатичные. Ми-ми-ми.
Исландцы их тоже жрут, куда только Гринпис смотрит...
Небольшие очаровательные птички с черными и белыми перьями и яркими носами-клювами.
Похожи на помесь попугая с пингвинихой.
Очень симпатичные. Ми-ми-ми.
Исландцы их тоже жрут, куда только Гринпис смотрит...
Крошечные церквушки и домики в дворовых садиках, построенные для здешних троллей, статус которых тут даже круче, чем у кремлёвских.
Так исландцы стараются обратить их в христианство, безуспешно надеясь на дружбу с этим пакостным народцем.
Под окном моего номера стояло аж два таких домика.
И по ночам оттуда доносились отчётливый треск и хрюканье в унисон, наводящее на робкие мысли, о том, что там происходит нечто глубоко интимное.
Так исландцы стараются обратить их в христианство, безуспешно надеясь на дружбу с этим пакостным народцем.
Под окном моего номера стояло аж два таких домика.
И по ночам оттуда доносились отчётливый треск и хрюканье в унисон, наводящее на робкие мысли, о том, что там происходит нечто глубоко интимное.
Многочисленные гольф-поля.
Оказывается, летом исландцы с удовольствием играют здесь в гольф, причём даже ночами, благо полярный световой день, этому весьма способствует.
Не способствуют этому птицы, что строят на полях гнёзда и воруют мячи для гольфа.
Оказывается, летом исландцы с удовольствием играют здесь в гольф, причём даже ночами, благо полярный световой день, этому весьма способствует.
Не способствуют этому птицы, что строят на полях гнёзда и воруют мячи для гольфа.
"Национальное исландское блюдо" Хаукарль!
Кусочки протухшего мяса акулы с ужасным вкусом и жутким запахом.
Любимый аттракцион для туристов в Исландии.
Местные эту дрянь почти не едят, а многие даже ни разу не пробовали.
Кусочки протухшего мяса акулы с ужасным вкусом и жутким запахом.
Любимый аттракцион для туристов в Исландии.
Местные эту дрянь почти не едят, а многие даже ни разу не пробовали.
Вулканы.
Помните гигантский вулкан, нарисованный Жюль Верном в его фантастическом романе, где герои собирались достигнуть центр земли как раз в Исландии?
Здесь их больше сотни и туристы вовсю лазят по их кратерам, которые часто не имеют правильной конусовидной формы, а похожи гигантские на щели в земле.
Помните гигантский вулкан, нарисованный Жюль Верном в его фантастическом романе, где герои собирались достигнуть центр земли как раз в Исландии?
Здесь их больше сотни и туристы вовсю лазят по их кратерам, которые часто не имеют правильной конусовидной формы, а похожи гигантские на щели в земле.
Дом Хёвди. Особняк на берегу, где в восемьдесят шестом Рейган успешно облапошил нашего комбайнёра.
Помимо них в доме успело пожить множество мировых знаменитостей - Марлен Дитрих, Уинстон Черчилль, Чарли Шин и даже наш Фёдор Конюхов (шучу, конечно же, он проплыл мимо).
Помимо них в доме успело пожить множество мировых знаменитостей - Марлен Дитрих, Уинстон Черчилль, Чарли Шин и даже наш Фёдор Конюхов (шучу, конечно же, он проплыл мимо).
Каменный «коридор», в котором можно постоять между Европой и Америкой и где сходятся тектонические плиты обоих континентов.
На что мне, геологу по первому образованию, было очень интересно поглазеть. Европа тут отдаляется от Северной Америки примерно на два сантиметра в год.
Но вроде как после выборов Байдена ,отодвинулась сразу на два с половиной.
На что мне, геологу по первому образованию, было очень интересно поглазеть. Европа тут отдаляется от Северной Америки примерно на два сантиметра в год.
Но вроде как после выборов Байдена ,отодвинулась сразу на два с половиной.
Лопапейса.
Вязаная кофта-свитер из овечьей шерсти с характерным самобытным рисунком.
Это тут своего рода национальный костюм, который исландки вяжут сами, не выпуская, по слухам, из рук спицы даже во время исполнения супружеского долга.
Вязаная кофта-свитер из овечьей шерсти с характерным самобытным рисунком.
Это тут своего рода национальный костюм, который исландки вяжут сами, не выпуская, по слухам, из рук спицы даже во время исполнения супружеского долга.
Собственное автомобилестроение.
Да, да, эта маленькая островная страна делает свои арктические вездеходы.
Правда, больше переделывает из серийных машин, но оставляет от них очень немного.
Да, да, эта маленькая островная страна делает свои арктические вездеходы.
Правда, больше переделывает из серийных машин, но оставляет от них очень немного.
Местные красочные домики.
Маленькие и уютные, словно детишки их вырезали из картона и раскрасили. Углы у всех домов на перекрёстках, как правило, стёсаны.
Дабы исключить внезапные нападения маньяков.
Маленькие и уютные, словно детишки их вырезали из картона и раскрасили. Углы у всех домов на перекрёстках, как правило, стёсаны.
Дабы исключить внезапные нападения маньяков.
Опера. Шикарное модерновое здание с рестораном, магазинами и северным сиянием, бегающим по стенам.
Уровень здешних музыкантов уже давно общепризнанно высокий.
Несколько удивили местные зрители, многие сидят в зале в верхней одежде и даже в шапках!
Севера, чё…
Уровень здешних музыкантов уже давно общепризнанно высокий.
Несколько удивили местные зрители, многие сидят в зале в верхней одежде и даже в шапках!
Севера, чё…
Воздух.
Нельзя о нём не упомянуть, он здесь кристально чистый с повышенным содержанием кислорода и это замечаешь уже с первых шагов по этой необычной земле.
А, надышавшись, вечером засыпаешь как собака Павлова, мгновенно и крепко.
Нельзя о нём не упомянуть, он здесь кристально чистый с повышенным содержанием кислорода и это замечаешь уже с первых шагов по этой необычной земле.
А, надышавшись, вечером засыпаешь как собака Павлова, мгновенно и крепко.
Памятник «Солнечный странник» - подарок американцев.
Симбиоз китового остова и лодки викингов.
Очень эффектно сверкает, когда выглядывает солнце.
Симбиоз китового остова и лодки викингов.
Очень эффектно сверкает, когда выглядывает солнце.
Гейзеры. Занятное, если честно, зрелище.
Все стоят, ждут и тут вдруг - бабам!
Есть всё же что-то фрейдистское в этом процессе.
Недаром повсюду здесь продаются презервативы с картинкой гейзера и обещанием невиданно-мощного извержения.
Будете в Исландии, обязательно прикупите себе один такой (два-то, поди, много будет) и ваша личная жизнь не сможет не разнообразиться.
Все стоят, ждут и тут вдруг - бабам!
Есть всё же что-то фрейдистское в этом процессе.
Недаром повсюду здесь продаются презервативы с картинкой гейзера и обещанием невиданно-мощного извержения.
Будете в Исландии, обязательно прикупите себе один такой (два-то, поди, много будет) и ваша личная жизнь не сможет не разнообразиться.
Исландский язык — замаскированная форма унижения русской имперской нации.
Он невероятно сложен из-за своего архаичного вокабуляра и грамматики, практически ни одной фразы я тут не выучил.
Сами исландцы относятся к этому с юмором.
К примеру, после извержения их вулкана, перекрывшего пару лет назад авиасообщение по всей Европе, повсюду продаются футболки с надписью "Что непонятного в слове Эйяфьядлайокюдль?"
Он невероятно сложен из-за своего архаичного вокабуляра и грамматики, практически ни одной фразы я тут не выучил.
Сами исландцы относятся к этому с юмором.
К примеру, после извержения их вулкана, перекрывшего пару лет назад авиасообщение по всей Европе, повсюду продаются футболки с надписью "Что непонятного в слове Эйяфьядлайокюдль?"
А к чему они относятся серьёзно, так это к генетике.
На специальном сайте размещена генеалогическая база данных, содержащая информацию о родственных связях всех исландцев начиная с 18 века.
Деваться им некуда, они все в какой-то мере родственники друг дружке, президенту и даже певице Бьорк.
Вот все и проверяют своих партнёров на предмет вероятного кузинажа либо инцеста.
На специальном сайте размещена генеалогическая база данных, содержащая информацию о родственных связях всех исландцев начиная с 18 века.
Деваться им некуда, они все в какой-то мере родственники друг дружке, президенту и даже певице Бьорк.
Вот все и проверяют своих партнёров на предмет вероятного кузинажа либо инцеста.
Здешние марсианские пейзажи.
Не зря тут снимали «Интерстеллар», «Игру престолов» и тучу других фильмов. Чувствуешь себя словно прошёл портал в другой мир, ландшафты тут просто крышесносные.
Величественные горы, лавовые поля поросшие мхом, ревущие водопады, кратеры вулканов под вечно драматическим небом...
Всё это и вправду производит незабываемое впечатление.
Не зря тут снимали «Интерстеллар», «Игру престолов» и тучу других фильмов. Чувствуешь себя словно прошёл портал в другой мир, ландшафты тут просто крышесносные.
Величественные горы, лавовые поля поросшие мхом, ревущие водопады, кратеры вулканов под вечно драматическим небом...
Всё это и вправду производит незабываемое впечатление.
Овцы, похожие на толстые шерстяные бочонки с ножками.
Их тут колоссальное число, раза в два больше чем людей.
Ходят себе и пасутся где хотят, на острове нет хищников.
Дают шерсть на свитера и баранину, которая здесь в абсолютном почёте, грили стоят в каждом дворе.
А местный мясной суп с ягнёнком я тут жрал как беженец, это их просто потрясающе вкусное традиционное блюдо.
Их тут колоссальное число, раза в два больше чем людей.
Ходят себе и пасутся где хотят, на острове нет хищников.
Дают шерсть на свитера и баранину, которая здесь в абсолютном почёте, грили стоят в каждом дворе.
А местный мясной суп с ягнёнком я тут жрал как беженец, это их просто потрясающе вкусное традиционное блюдо.
Места нагула и нереста рыб.
Те самые, за которые они вели в Атлантике войны с англичанами, победили и теперь ловят там сами и дают разрешения другим.
Часто по телевизору можно увидеть, как на исландские суда нападают "зелёные", за то, что исландцы там безжалостно мочат китов, которые не менее безжалостно пожирают там треску и лосося.
За сутки могут легко спороть до полутора тонн рыбы.
И на этом природном круговороте я заканчиваю, пора подбивать бабки, как говаривал Федор Михалыч.
Этот остров – без сомнения одно из наиболее интересных мест на земле, говорю это, как человек, объехавший полглобуса.
Но сразу и добавлю – чтобы жить и работать в Исландии надо всё же быть исландцем.
Или исландкой, тут уж кто как пожелает)
Всем спасибо, кто прочёл до конца.
Всем добра и хороших выходных!
© robertyumen
Те самые, за которые они вели в Атлантике войны с англичанами, победили и теперь ловят там сами и дают разрешения другим.
Часто по телевизору можно увидеть, как на исландские суда нападают "зелёные", за то, что исландцы там безжалостно мочат китов, которые не менее безжалостно пожирают там треску и лосося.
За сутки могут легко спороть до полутора тонн рыбы.
И на этом природном круговороте я заканчиваю, пора подбивать бабки, как говаривал Федор Михалыч.
Этот остров – без сомнения одно из наиболее интересных мест на земле, говорю это, как человек, объехавший полглобуса.
Но сразу и добавлю – чтобы жить и работать в Исландии надо всё же быть исландцем.
Или исландкой, тут уж кто как пожелает)
Всем спасибо, кто прочёл до конца.
Всем добра и хороших выходных!
© robertyumen
Авторский пост
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Метки: Другая жизнь путешествия
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Но вот, что странно.
Ранее ее скопирастил злобный русофоб HundeBeißer2.
Теперь ее скопипастил злобный русофоб Нанук Паналык.
Может это одно и тоже существо?