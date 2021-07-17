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Как живут потомки викингов в "стране львов"

Как живут потомки викингов в "стране львов" (30 фото)

Автор:
17 июля 2021 15:20
Метки: Другая   жизнь   путешествия   
328
30
До поездки в Рейкьявик я думал, что исландцы — это такие рыжебородые викинги, что днями напролёт сидят в барах с видом на северное сияние, потягивая свой мерзкий картофельный шнапс и закусывая его тухлой акулой.
После поездки эти представления напрочь рассеялись, теперь я точно знаю, что так оно и есть.
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Метки: Другая   жизнь   путешествия   
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6  комментариев
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4k
Дмитрий Григорьев Час назад
Хорошая статья. Не первый раз на фишках.
Но вот, что странно.
Ранее ее скопирастил злобный русофоб HundeBeißer2.
Теперь ее скопипастил злобный русофоб Нанук Паналык.
Может это одно и тоже существо?
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420
Влад 41 минуту назад
Интересно написано об этой стране. Спасибо автору!
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50k
stabskapitan 47 минут назад
Как живут потомки викингов в "стране львов", ну не викингов, а ирландских рабов и наверное в стране льдов.
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579
Алексей Попов 50 минут назад
Но исландам исланцево до поры до времени... Нейтралитет вещь всегда либо пока временная, либо уже временная. Базы всем ставить надо :-)))
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