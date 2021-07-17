Как живут потомки викингов в "стране львов"

Также в исландском языке нет слова "халява".

Есть немногое схожее по смыслу слово, означающее выброшенного на берег кита, которого теперь можно даром сожрать.

Нет лютых морозов, даже зимой.

Зато ветер словно в аэротрубе, поэтому мёрзнешь как в вытрезвителе.



Ещё у них тут фактически не существует фамилий.

Только имя и что-то типа отчества.

Нет дымоходов и труб на крышах, дома обогреваются водой из горячих термальных источников.

Заходит она стоградусной, а выходит сорокоградусной и идёт под дороги и тротуары. Поэтому на них нет снега.



И, может быть поэтому, тут совсем нет дворников.

Жильцы чистят свою территорию сами или ждут, пока снег растает.

Нет ярко выраженных межклассовых конфликтов.

Дети магнатов ходят в те же школы, что и остальные.

Но практически все относят себя к среднему классу.

Нет постоянной армии. Только береговая охрана и одно спецподразделение. Называется, естественно, "Викинг".



Непонятно, как их вообще в НАТО взяли.

Нету налички.

Мне сдали пару монет с рыбками при оформлении такс-фри, а так бы и не увидел.

Абсолютно всё оплачивал картой и по интернету.

Нет новых случайных партнёров.

В этой небольшой стране сложно встретить кого-то с кем ещё не встречался.



Шучу, шучу, пара-тройка человек всё же осталась.