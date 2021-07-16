"Не хочу смотреть на жир!": читатели спортивного журнала возмутились дефиле с "пышками"

Среди подписчиков разгорелись настоящие страсти, а комментарии свидетельствовали о том, что часть из пользователей не поддерживает новый подход редакции.

- "Спортивный журнал пропагандирует лень и нездоровую жирность? Абсурднее этого даже придумать нечего!"

- "Все люди прекрасны. Да, я не спорю! Но спортивный журнал обязан мне показывать подкачанные, спортивные подтянутые тела! Я на них хочу смотреть, а не на жир!"

- "Это шоу спонсируется Pizza Hut, Baskin Robbins и McDonalds?"