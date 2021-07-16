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"Не хочу смотреть на жир!": читатели спортивного журнала возмутились дефиле с "пышками"

"Не хочу смотреть на жир!": читатели спортивного журнала возмутились дефиле с "пышками" (13 фото)

Автор:
16 июля 2021 12:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Sports Illustrated Swimsuit   дефиле   комплекция   подиум   реакция соцсетей   спорт   
1261
13
В последнее время в любом глянце обязательно встретишь не только стандартных красоток модельной внешности, но и девушек, чей облик далек от совершенства. Но когда по этому пути пошел журнал, пишущий о здоровье и спорте, его читатели, мягко говоря, обалдели.

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Метки: Sports Illustrated Swimsuit   дефиле   комплекция   подиум   реакция соцсетей   спорт   
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31  комментарий
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10k
кира 2 часа назад
Спорт - это здоровье. Я не имею в виду большой спорт с рекордами и допингом, а физкультуру, поддержание тела в хорошей форме и здоровом тонусе. О каком здоровье может идти речь в теле, заплывшем жиром, с одышкой, диабетом и гормональными нарушениями? Такое тело - антиреклама здоровому образу жизни. Я уже не говорю об эстетике подобного зрелища.
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1k
Дмитрий 6 минут назад
Бляха от сандалика...
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3k
mtonaka 8 минут назад
Жирная свинья-больная свинья!
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21k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Короче, я бросаю спортзал и нормальное питание! Нахрен мне все это надо, если даже спортивный журнал показывает жирные фигуры как эталон?
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55k
Андрей Полчаса назад
Если существует термин "бодипозитивный" для обозначения жирных (я тоже вешу 100 при росте 178, но я просто толстый, и них.я не позитивный), то почему нет термина "бодинегативный" для дрищей-заморышей и жертв анорексии? И почему нет термина "алкопозитивный" вместо просто "пьянь", ведь некоторые персонажи "под мухой" - весьма и весьма позитивны и веселы?
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6k
КОСТЯН 47 минут назад

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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
620
4k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Вах! Какой женщин! Пэрсик!
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6k
ваня панкин Час назад
жесть кстати они методично нам это втюхивают... надо быть всегда настороже...
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2k
Дмитр Стар Час назад
правильно возмутились. нафига журнал покупать,,жир и сало я в зеркале дома вижу каждый день!
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52k
Похабыч Час назад
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24k
Vazari Час назад
Этот пост нуждается в дисклеймере: Осторожно, про просмотре возможно у вас поднимется уровень холестерина в крови!
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4k
Барт Симпсон Час назад
зачем я это посмотрел... средство от потенции и утреннего стояка!
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2k
Буратино Час назад
у меня половина фоток не открылись и слава Богу
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47k
parallax Час назад
Йопаный ты стыд. Ну понимаю, есть от природы плотные и широковатые женщины, но Аманда, это откровенно бесформенный шмат целлюлитного сала.

Есть конечно спрос и на таких безформок, только и сервировать их надо отдельно, в спец журналах для любителей шмальца.
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18k
Ego sum qui sum Час назад
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4k
Дмитрий Григорьев Час назад
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2k
Meri Poppins Ufa Час назад
Алексей прав. Толщина от болезни, генетики, гипофиза и пр. - это один случай медицинский на тысячу. 999% недержание в жратве. У нас ранее было: просто крепенькие толстушки, а теперь все более вместо них фастфудные груды сала типа афроамериканок на продпособиях.
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−5
scanncode scanncode 2 часа назад
Не, я понимаю, бодипозитив, всё такое. Вон гугл и фейсбук иконки передизайнили, где успешные потребители в штанях 56 размера жрут бургеры.
Да я и сам с программистским животом малоподвижной деятельности, но разве я этот живот буду ставить в пример своим детям?
В конце концов из ста жирдяев у 15 - это действительно генетическая проблема или причина заболеваний.
В остальных случаях - лень, инстаграм и чипсы с фастфудом.
И теперь вся эта [мат]*ень с бодипозитивом не ради тех 15 , которых хейтят безосновательно, а ради оправдания лени и обжорства остальных 85.
В итоге теперь пример подражания в инетах - это бодипозитивные, гомики, которые вылизывают ботинки неграм.
А если ты нормальный белый мужчина без извращений и вредных привычек - ты нетолерантный дискриминант.
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105
Fisher1979 2 часа назад
Это уже дно.
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4k
aleksei 2 часа назад
Толстухи эти теперь гордятся, что не могут себя контролировать, жрут как лошади и про кучу болезней, которые лишний вес вызывает, они конечно молчат
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