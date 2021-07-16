"Не хочу смотреть на жир!": читатели спортивного журнала возмутились дефиле с "пышками"

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В последнее время в любом глянце обязательно встретишь не только стандартных красоток модельной внешности, но и девушек, чей облик далек от совершенства. Но когда по этому пути пошел журнал, пишущий о здоровье и спорте, его читатели, мягко говоря, обалдели.
Журнал Sports Illustrated Swimsuit в прошлом был известен своим строгим отбором моделей для публикаций и рекламы. Девушки были как на подбор: стройные, спортивные - словом, эталон, к которому хотелось стремиться.
Аманда Кей
Но недавний традиционный показ в рамках ежегодного шоу доказал, что концепция издания изменилась: по подиуму дефилировали не только стройняшки, но и дамы весьма крупной и нестандартной комплекции.
Натали Мадуэна
Такой подход понравился не всем, и среди комментаторов шоу нашлись подписчики, заметившие, что им не нравится смотреть на жир, а подбор моделей они сочли неуместным для спортивного журнала.
Среди подписчиков разгорелись настоящие страсти, а комментарии свидетельствовали о том, что часть из пользователей не поддерживает новый подход редакции.
- "Спортивный журнал пропагандирует лень и нездоровую жирность? Абсурднее этого даже придумать нечего!"
- "Все люди прекрасны. Да, я не спорю! Но спортивный журнал обязан мне показывать подкачанные, спортивные подтянутые тела! Я на них хочу смотреть, а не на жир!"
- "Это шоу спонсируется Pizza Hut, Baskin Robbins и McDonalds?"
- "Спортивный журнал пропагандирует лень и нездоровую жирность? Абсурднее этого даже придумать нечего!"
- "Все люди прекрасны. Да, я не спорю! Но спортивный журнал обязан мне показывать подкачанные, спортивные подтянутые тела! Я на них хочу смотреть, а не на жир!"
- "Это шоу спонсируется Pizza Hut, Baskin Robbins и McDonalds?"
Впрочем, будем справедливы: моделей размера плюс сайз было не так и много, а основную массу демонстрировавших купальные костюмы составляли стройные и привлекательные красотки, на которых посмотреть было очень приятно.
Натали Гейдж
Что же касается "пышек", то они давно привыкли к критике. Модель Аманда Кей, к примеру, как-то заметила, что "начала карьеру модели позже, потому что продолжала оправдываться за то, что я недостаточно хороша". Девушка считает, что сможет своим примером показать всем, кто напуган или сомневается, что нужно просто пойти и сделать. "Удивительные вещи могут произойти, если вы покажете себя, и я тому доказательство", - считает она.
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Есть конечно спрос и на таких безформок, только и сервировать их надо отдельно, в спец журналах для любителей шмальца.
Да я и сам с программистским животом малоподвижной деятельности, но разве я этот живот буду ставить в пример своим детям?
В конце концов из ста жирдяев у 15 - это действительно генетическая проблема или причина заболеваний.
В остальных случаях - лень, инстаграм и чипсы с фастфудом.
И теперь вся эта [мат]*ень с бодипозитивом не ради тех 15 , которых хейтят безосновательно, а ради оправдания лени и обжорства остальных 85.
В итоге теперь пример подражания в инетах - это бодипозитивные, гомики, которые вылизывают ботинки неграм.
А если ты нормальный белый мужчина без извращений и вредных привычек - ты нетолерантный дискриминант.