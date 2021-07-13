Герой поневоле: первый шимпанзе-астронавт Хэм

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Советский Союз в 1957 году запустил в космос собаку Лайку, а США решили проводить испытания на шимпанзе - те все-таки приматы. Можно сказать, что путь Алану Шепарду, первому американцу в космосе, проложил обычный шимпанзе по кличке Хэм. 31 января 1961 года его отправили в суборбитальный полет на борту ракеты "Меркурий-Редстоун-2", запущенной с мыса Канаверал. Хэм, в отличие от Лайки, остался в живых.
Однако, несмотря на все почести, которые воздавались шимпанзе-астронавту, невозможно не думать о том, что любой успех такого рода связан с принесением в жертву животного.
Лайка, собака-космонавт, внутри корабля "Спутник-2"
История Хэма начинается примерно в 1957 году на центральноафриканской территории Камеруна. Вскоре после рождения Хэма ВВС США наняли звероловов для отлова шимпанзе в лесах Камеруна. Три года спустя более десятка животных, в том числе Хэм, прилетели из Африки в США. По прибытии эти животные были доставлены на базу ВВС Холломан недалеко от Аламогордо, штат Нью-Мексико, и определены в "школу шимпанзе-астронавтов".
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Всего на авиабазе Холломан тренировалось 65 шимпанзе. Они начали свое обучение весной 1959 года, одновременно с астронавтами "Меркурия".
Животных учили пользоваться панелями управления, на которых были два рычага и две лампочки. Их задача состояла в том, чтобы тянуть правый рычаг, когда загорается белый свет, и левый рычаг, когда загорается синий свет. Когда задание было выполнено правильно, они получали гранулы со вкусом банана в качестве награды, а когда неправильно - удар током по ступням. Животных также подвергали моделированию перегрузок и микрогравитации, чтобы подготовить их к космическому полету.
Животных учили пользоваться панелями управления, на которых были два рычага и две лампочки. Их задача состояла в том, чтобы тянуть правый рычаг, когда загорается белый свет, и левый рычаг, когда загорается синий свет. Когда задание было выполнено правильно, они получали гранулы со вкусом банана в качестве награды, а когда неправильно - удар током по ступням. Животных также подвергали моделированию перегрузок и микрогравитации, чтобы подготовить их к космическому полету.
Хэм, который был известен под именем Субъект 65 на авиабазе Холломан, преуспел в своем обучении. Он был в хорошей форме, не роптал, когда его привязывали к "космической кушетке", и быстро научился толкать рычаг в нужный момент. В ходе тестов и обучения группа потенциальных шимпанзе-астронавтов сократилась с 18 до шести, а Хэм стал одним из финалистов. 2 января 1961 года эти шесть кандидатов были переведены с авиабазы Холломан на мыс Канаверал, Флорида.
На мысе Канаверал последовали дальнейшие испытания, чтобы выяснить, какой шимпанзе в конечном итоге будет выбран для полета в космос. Для обеих групп были созданы макеты капсул "Меркурия", и шесть шимпанзе проводили свои дни, выполняя различные двигательные задачи в течение в общей сложности 29 различных тренировок. За день до миссии на роль астронавта был выбран Хэм.
На мысе Канаверал последовали дальнейшие испытания, чтобы выяснить, какой шимпанзе в конечном итоге будет выбран для полета в космос. Для обеих групп были созданы макеты капсул "Меркурия", и шесть шимпанзе проводили свои дни, выполняя различные двигательные задачи в течение в общей сложности 29 различных тренировок. За день до миссии на роль астронавта был выбран Хэм.
31 января 1961 года Хэма одели в мини-скафандр и запустили в космос на борту ракеты "Меркурий-Редстоун-2" с мыса Канаверал. Полет длился примерно 16 минут со скоростью около 9 000 км/ч. Во время полета Хэм испытал около шести с половиной минут невесомости. И должен был дернуть за рычаг, как его учили. Он все сделал правильно, хоть и с небольшим запозданием.
После полета капсула Хэма приводнилась в Атлантическом океане в 200 км от намеченной точки и начала поглощать воду. Когда капсулу подняли на борт спасательного судна, Хэм был жив и удивительно спокоен, учитывая только что пережитое им тяжелое испытание. Оказавшись на борту авианосца "Доннер", Хэм пожал руку командиру корабля и с радостью начал грызть предложенное ему яблоко.
После полета капсула Хэма приводнилась в Атлантическом океане в 200 км от намеченной точки и начала поглощать воду. Когда капсулу подняли на борт спасательного судна, Хэм был жив и удивительно спокоен, учитывая только что пережитое им тяжелое испытание. Оказавшись на борту авианосца "Доннер", Хэм пожал руку командиру корабля и с радостью начал грызть предложенное ему яблоко.
Когда Хэма наконец освободили от "кушетки", он казался счастливым и улыбающимся. Однако, когда позже эксперт по приматам Джейн Гудолл увидела кадры и фотографии Хэма, сделанные сразу после полета, она сказала, что никогда в жизни не видела такого ужаса на морде шимпанзе.
Хотя многие люди восприняли улыбку Хэма как счастливую, на самом деле это было выражением крайнего страха. После миссии Хэм в одночасье стал сенсацией, и многие журналы напечатали о нем статьи. Когда фотографы хотели сделать еще один снимок Хэма на его "кушетке", он проявил то же беспокойство и ужас. Он отказался вернуться в капсулу и несколько взрослых мужчин не смогли заставить его сделать это.
Хотя многие люди восприняли улыбку Хэма как счастливую, на самом деле это было выражением крайнего страха. После миссии Хэм в одночасье стал сенсацией, и многие журналы напечатали о нем статьи. Когда фотографы хотели сделать еще один снимок Хэма на его "кушетке", он проявил то же беспокойство и ужас. Он отказался вернуться в капсулу и несколько взрослых мужчин не смогли заставить его сделать это.
Доктора осматривают Хэма после космического полета - обратите внимание на его широкую "улыбку"
После своей космической миссии Хэм провел почти 20 лет в одиночестве в Национальном зоологическом парке в Вашингтоне, округ Колумбия, прежде чем в конечном итоге был переведен в зоопарк Северной Каролины, где содержалась небольшая колония шимпанзе. В отличие от других шимпанзе-астронавтов Хэм был избавлен от десятилетий биомедицинских исследований, но это не умаляет того факта, что он находился в одиночном заключении почти два десятилетия.
Хэм умер в 1983 году, в относительно молодом (для шимпанзе) возрасте около 25 лет. После его смерти возникла идея, что его шкуру можно набить и выставить в Музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако это вызвало большой общественный резонанс, и в конце концов он был похоронен в Международном зале космической славы в Музее истории космоса в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Однако США Военно-воздушные силы сохранили скелет Хэма из-за его "научной ценности".
Хэм умер в 1983 году, в относительно молодом (для шимпанзе) возрасте около 25 лет. После его смерти возникла идея, что его шкуру можно набить и выставить в Музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако это вызвало большой общественный резонанс, и в конце концов он был похоронен в Международном зале космической славы в Музее истории космоса в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Однако США Военно-воздушные силы сохранили скелет Хэма из-за его "научной ценности".
Хэм стал первым приматом-астронавтом и доказал, что люди могут функционировать в космосе. Однако он подвергался мучительным экспериментам, его жизнь была в опасности, остаток жизни он был одинок и не нашел покоя даже в смерти. Его следует помнить как героя, но также и как жертву космической гонки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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