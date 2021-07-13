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Герой поневоле: первый шимпанзе-астронавт Хэм

Герой поневоле: первый шимпанзе-астронавт Хэм (8 фото)

Автор:
13 июля 2021 12:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: астронавт   животные   запуск астронавтов   космическая гонка   наука   опыты   шимпанзе   эксперименты   
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Советский Союз в 1957 году запустил в космос собаку Лайку, а США решили проводить испытания на шимпанзе - те все-таки приматы. Можно сказать, что путь Алану Шепарду, первому американцу в космосе, проложил обычный шимпанзе по кличке Хэм. 31 января 1961 года его отправили в суборбитальный полет на борту ракеты "Меркурий-Редстоун-2", запущенной с мыса Канаверал. Хэм, в отличие от Лайки, остался в живых.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астронавт   животные   запуск астронавтов   космическая гонка   наука   опыты   шимпанзе   эксперименты   
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3  комментария
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Viktor Час назад
Сука, мучают(ли) животных, что те, что эти! Надо было сразу человека запускать - из добровольцев бы очередь стояла.
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