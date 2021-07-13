Герой поневоле: первый шимпанзе-астронавт Хэм

После своей космической миссии Хэм провел почти 20 лет в одиночестве в Национальном зоологическом парке в Вашингтоне, округ Колумбия, прежде чем в конечном итоге был переведен в зоопарк Северной Каролины, где содержалась небольшая колония шимпанзе. В отличие от других шимпанзе-астронавтов Хэм был избавлен от десятилетий биомедицинских исследований, но это не умаляет того факта, что он находился в одиночном заключении почти два десятилетия.



Хэм умер в 1983 году, в относительно молодом (для шимпанзе) возрасте около 25 лет. После его смерти возникла идея, что его шкуру можно набить и выставить в Музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако это вызвало большой общественный резонанс, и в конце концов он был похоронен в Международном зале космической славы в Музее истории космоса в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Однако США Военно-воздушные силы сохранили скелет Хэма из-за его "научной ценности".