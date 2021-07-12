Аттракцион по-дагестански: две девушки сорвались в каньон, раскачиваясь над ним на качелях

В Сулакском каньоне две молодые туристки решили пощекотать себе нервы и забрались на качели, установленные прямо перед обрывом. И пощекотали на всю оставшуюся жизнь... Этот дагестанский "аттракцион" устроен таким образом, что во время катания люди на несколько секунд оказываются над глубоким каньоном и перед ними открывается захватывающий вид.

Вот только качели, изготовленные и установленные без намека на хоть какую-то технику безопасности, девушек не выдержали - один из тросов оборвался и подруги сорвались вниз. К счастью, всего на несколько метров. И надо сказать, что любительницам острых ощущений еще очень повезло - крепление сорвалось, когда они находились не над каньоном, поэтому они успели хоть как-то снизить скорость падения, "притормозив" ногами.

И никаких ремней безопасности в этом аттракционе, конечно, не предусмотрено: