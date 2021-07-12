Аттракцион по-дагестански: две девушки сорвались в каньон, раскачиваясь над ним на качелях

К счастью, девушки отделались ушибами.
В Сулакском каньоне две молодые туристки решили пощекотать себе нервы и забрались на качели, установленные прямо перед обрывом. И пощекотали на всю оставшуюся жизнь... Этот дагестанский "аттракцион" устроен таким образом, что во время катания люди на несколько секунд оказываются над глубоким каньоном и перед ними открывается захватывающий вид.
Вот только качели, изготовленные и установленные без намека на хоть какую-то технику безопасности, девушек не выдержали - один из тросов оборвался и подруги сорвались вниз. К счастью, всего на несколько метров. И надо сказать, что любительницам острых ощущений еще очень повезло - крепление сорвалось, когда они находились не над каньоном, поэтому они успели хоть как-то снизить скорость падения, "притормозив" ногами.
И никаких ремней безопасности в этом аттракционе, конечно, не предусмотрено:
Девушки отделалась шоком и незначительными травмами. А устроителя аттракциона ждут проверки и наказание. На место инцидента сразу приехали полицейские.
Но вообще, судя по фотографиям из Сулакского каньона, подобные развлечения там обычное дело.
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Могу подсказать:
якорь - явно сувенирный,
реально таких якорей не существует, при всём их многообразии.
Роль якоря большей частью выполняет сама цепь, иногда до нескольких сот метров длиной. К тому же цепь рассчитана на обрыв в случае сильной болтанки. А металлическая болванка может быть любой формы с зацепом.