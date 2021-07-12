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Аттракцион по-дагестански: две девушки сорвались в каньон, раскачиваясь над ним на качелях

Аттракцион по-дагестански: две девушки сорвались в каньон, раскачиваясь над ним на качелях (3 фото)

Автор:
12 июля 2021 17:12
Сообщество : Жить в России
1734
3

К счастью, девушки отделались ушибами.

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12  комментариев
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6k
кот базилий 56 минут назад
Атракцион "несчастный случай", рафик не увиноват.
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9
Улыбака 4 минуты назад
Зато в хиджабах. Ничего страшного. Попали бы прямо в рай.
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5k
Duckk 15 минут назад
Вспомнились летучие обезьяны Бастинды из сказки Волкова "Волшебник Изумрудного города"
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11k
Lynx 43 минуты назад
Это - цепь. Усталость металла. Вообще не представляю использование цепей кроме как для ручных талей. Во всех остальных - только трос.
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150
Nаnе First NameLаst Lynx 38 минут назад
Канат.
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9k
Александр 48 минут назад
Хорошо что живы и ничего серьёзного.
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Dionysus
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