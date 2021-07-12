QR-кодный юмор, или когда нас вновь всех спасает смех

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Проверка QR-кодов в Москве постепенно вводится на каждом углу, становясь некой обыденностью. Многие прошли уже гнев, отрицание, принятие и находятся на стадии смирения. Вот именно тут и рождается юмор, который улучшает настроение и продлевает жизнь. Не нервничайте и не болейте! Всем здоровья!
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4. Некоторым вообще фиолетово до всей этой шумихи с кодами. Они не ходят в рестораны, им и так нормально
6. Собрали для вас веселые истории реальных людей, которые уже сходили в ресторан по QR-коду
19. Решайте сами, вакцинироваться или нет! Будьте здоровы! Не болейте!
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На каком либо штамме заработает, если не индийском, то кубинском!