QR-кодный юмор, или когда нас вновь всех спасает смех

Проверка QR-кодов в Москве постепенно вводится на каждом углу, становясь некой обыденностью. Многие прошли уже гнев, отрицание, принятие и находятся на стадии смирения. Вот именно тут и рождается юмор, который улучшает настроение и продлевает жизнь. Не нервничайте и не болейте! Всем здоровья!

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1. Начнем с того, что вакцинация уже начала вносить раздробленность в общество 0 Источник:

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2. Так ощущают себя привитые 0 Источник:

3. Вот так скоро будут ощущать себя антипрививочники 0 Источник:

4. Некоторым вообще фиолетово до всей этой шумихи с кодами. Они не ходят в рестораны, им и так нормально 0 Источник:

5. К слову, некоторые заведения еще держат оборону 0 Источник:

6. Собрали для вас веселые истории реальных людей, которые уже сходили в ресторан по QR-коду 0 Источник:

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8. Без шуток и мемчиков данный пост не мог обойтись 0 Источник:

9. Вот он - заветный 0 Источник:

10. И смех и грех 0 Источник:

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12. Мемчики в интернете 0 Источник:

13. Реальная жизнь 0 Источник:

14. Да, стоимость свиданий нынче выросла 0 Источник:

15. И о самих вакцинах 0 Источник:

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