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QR-кодный юмор, или когда нас вновь всех спасает смех

QR-кодный юмор, или когда нас вновь всех спасает смех (19 фото)

Автор:
12 июля 2021 16:20
Сообщество : Юмор
3433
19
Проверка QR-кодов в Москве постепенно вводится на каждом углу, становясь некой обыденностью. Многие прошли уже гнев, отрицание, принятие и находятся на стадии смирения. Вот именно тут и рождается юмор, который улучшает настроение и продлевает жизнь. Не нервничайте и не болейте! Всем здоровья!
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3  комментария
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1
Johny March 55 минут назад
И тебя чипируют, и тебя чипируют, и меня чипируют.
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5k
Ruk 5 минут назад
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43k
doker Полчаса назад
Не стоит отчаиваться!

На каком либо штамме заработает, если не индийском, то кубинском!


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Richard

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