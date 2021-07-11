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В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете

В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете (2 фото)

Автор:
11 июля 2021 10:05
Метки: Шереметьево   аварийный выход   вскрыл   жара   пассажир   самолет   
559
2
В столичном аэропорту Шереметьево пассажир рейса Москва - Анталья во время ожидания вылета открыл люк аварийного выхода. Мужчина не смог выдержать духоты в салоне.

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Метки: Шереметьево   аварийный выход   вскрыл   жара   пассажир   самолет   
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16  комментариев
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4k
livaneth Час назад
То есть людей посадили в раскаленный самолет и стали там мариновать, пока они не начали в обморок падать?
По нормальному долджна бы быть прокурорская проверка
Показания всех пассажиров
Если кого-то госпитализировали - то выписки из больницы
И, как эпизод - один из пассажиров, который вмешался.

Но можно и проигнорировать факт жары и потери сознания - судить только пассажира, который открыл люк, выпустил трап и нанес ущерб.
А про температуру в салоне вообще ничего не писать - из хулиганских побуждений открыл!
Не только в России - вообще в любой стране следствие может развиваться по обоми сценариям. Тут больше зависит от везения конкретного пассажира.
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466
nickolaus 18 минут назад
Я непонял - у них и трап не раскрылся до конца???
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7k
TheDimking 38 минут назад
В компании на букву "Пэ" тоже просидели минут сорок на жаре в Краснодаре август.. суки...
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4k
Свирепый Бамбр 41 минуту назад
Был я в такой ситуации. Нихера там не сломалось. Просто экономят на чем-то. Но одно дело когда 10 мин сидишь и сооовсем другое, когда более получаса.
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940
GoInDown 43 минуты назад
Интересно сколько стоит такой ремонт и простой самолета, думаю эта обезьяна теперь очень долго не сможет себе позволить перелеты
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5k
Sanar Час назад
"у самолета сломалась система кондиционирования" это пассажир так решил? Стало душно - значит сломалось, животное очень спешило на отдых в душную страну и ему стало душно ещё в самолёте. "Зато люди смогли наконец подышать и выпить воды." вывалились кислородные маски и потекла кока кола прям из масок.
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