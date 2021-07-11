В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете

Вылет борта сильно задержали, при этом у самолета сломалась система кондиционирования, что привело к духоте.



Некоторые теряли сознание.



Один из пассажиров не выдержал и открыл аварийный люк, после чего система автоматически выпустила надувной трап. Итогом стало то, что авиакомпания заменила борт, что еще больше задержало вылет.



Зато люди смогли наконец подышать и выпить воды. Что стало со смельчаком — неизвестно.