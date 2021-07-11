В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете

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В столичном аэропорту Шереметьево пассажир рейса Москва - Анталья во время ожидания вылета открыл люк аварийного выхода. Мужчина не смог выдержать духоты в салоне.
Вылет борта сильно задержали, при этом у самолета сломалась система кондиционирования, что привело к духоте.
Некоторые теряли сознание.
Один из пассажиров не выдержал и открыл аварийный люк, после чего система автоматически выпустила надувной трап. Итогом стало то, что авиакомпания заменила борт, что еще больше задержало вылет.
Зато люди смогли наконец подышать и выпить воды. Что стало со смельчаком — неизвестно.
Некоторые теряли сознание.
Один из пассажиров не выдержал и открыл аварийный люк, после чего система автоматически выпустила надувной трап. Итогом стало то, что авиакомпания заменила борт, что еще больше задержало вылет.
Зато люди смогли наконец подышать и выпить воды. Что стало со смельчаком — неизвестно.
В Шереметьево пассажир открыл дверь самолета Москва — Анталья. В результате опустился спасательный трап.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 11, 2021
По данным СМИ, рейс задержали, и люди долго сидели в салоне самолета без системы кондиционирования. Мужчина не выдержал духоты, поэтому пошел на такой отчаянный шаг. pic.twitter.com/DDOhtT9Z2H
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По нормальному долджна бы быть прокурорская проверка
Показания всех пассажиров
Если кого-то госпитализировали - то выписки из больницы
И, как эпизод - один из пассажиров, который вмешался.
Но можно и проигнорировать факт жары и потери сознания - судить только пассажира, который открыл люк, выпустил трап и нанес ущерб.
А про температуру в салоне вообще ничего не писать - из хулиганских побуждений открыл!
Не только в России - вообще в любой стране следствие может развиваться по обоми сценариям. Тут больше зависит от везения конкретного пассажира.