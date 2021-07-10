Авторские работы оружейника Геннадия Соколова

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Интересные работы Геннадия Соколова.
1.
Кабинетная композиция - Кинжал и стилет "Флорентийский Лев"
Автор - Соколов Геннадий
Нержавеющая сталь 95х18, сталь 20, желтый, белый металлы, медь, гренадил.
Слесарные работы, резьба по стали, гравировка,всечка, литье по выплавляемым моделям, резьба по дереву, канфарение, оксидирование.
Модели львов - Юрий Ермаченко.
Автор - Соколов Геннадий
Нержавеющая сталь 95х18, сталь 20, желтый, белый металлы, медь, гренадил.
Слесарные работы, резьба по стали, гравировка,всечка, литье по выплавляемым моделям, резьба по дереву, канфарение, оксидирование.
Модели львов - Юрий Ермаченко.
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8.
Нож складной автоматический "Colombina" (2017 г.)
Автор - Соколов Геннадий
Дамаск, сталь, желтый металл.
Ковка, слесарные работы, резьба по стали, таушировка, инкрустация, оксидирование.
Найфмейкер Джо Киус (Joe Kious) США.
Автор - Соколов Геннадий
Дамаск, сталь, желтый металл.
Ковка, слесарные работы, резьба по стали, таушировка, инкрустация, оксидирование.
Найфмейкер Джо Киус (Joe Kious) США.
13.
Нож складной "Necro"
Автор - Соколов Геннадий
Сталь, титан.
Резьба по титану, оксидирование.
Наймекер Фил Богушевски (Phil Boguszewsky ) США.
Автор - Соколов Геннадий
Сталь, титан.
Резьба по титану, оксидирование.
Наймекер Фил Богушевски (Phil Boguszewsky ) США.
16.
Нож складной "Пылающая Готика"
Автор - Соколов Геннадий
Сталь, золото.
Резьба по стали, таушировка, оксидирование.
Найфмекер Чарльз Гедраитис (Gedraitis Charles), США.
Автор - Соколов Геннадий
Сталь, золото.
Резьба по стали, таушировка, оксидирование.
Найфмекер Чарльз Гедраитис (Gedraitis Charles), США.
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