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Авторские работы оружейника Геннадия Соколова

Авторские работы оружейника Геннадия Соколова (17 фото)

Автор:
10 июля 2021 21:35
Метки: Авторские ножи Геннадия Соколова   интересно   красиво   фотографии   
318
17
Интересные работы Геннадия Соколова.
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Метки: Авторские ножи Геннадия Соколова   интересно   красиво   фотографии   
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Великолепно
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146
Чумной Доктор 56 минут назад
красиво. но нож должен работать. кинжал хоть раз в год должен кого-то убивать. иначе это просто пылисборник на полке и необязательно быть стальным .
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11k
ss Час назад
Боже ж мой! Это сколько же работы нужно вложить, не говоря уж о таланте?!! Замечательные работы!!!
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