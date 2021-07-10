Немного чёрного юмора. Шутки про каннибалов

Немного черного юмора для настроения субботним вечером.
Друзья , порой ваши комментарии намного смешнее и интереснее авторских. Дерзайте.
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"Шью из материала заказчика"
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Чёй-то вспомнилось...
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