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Немного чёрного юмора. Шутки про каннибалов

Немного чёрного юмора. Шутки про каннибалов (32 фото + 1 видео)

Автор:
10 июля 2021 19:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   мемы.   черный юмор   
2259
32
1
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Немного черного юмора для настроения субботним вечером.
Друзья , порой ваши комментарии намного смешнее и интереснее авторских. Дерзайте.

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Метки: картинки   мемы.   черный юмор   
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26  комментариев
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3k
Юрий Злой 2 часа назад
Комментарий к фото
или манной небесной...
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8k
DumDum 12 минут назад
Комментарий к видео
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России мультфильм Happy tree friends

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/07/877247-sud-v-peterburge-zapretil-multfilm-happy-tree-friendshttps://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/07/877247-sud-v-peterburge-zapretil-multfilm-happy-tree-friends
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28k
Acu900 37 минут назад
Комментарий к фото
Да какой же это спецназ. Вот нвстоящий, Африканский!.. Спецназ...
Ссылка youtu.be
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27k
АнтонПолднев 39 минут назад
Комментарий к фото
Чем?
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5k
Olga Raudis 59 минут назад
Комментарий к фото
Забыла... Вот чё, заберу на всякий случай всех троих...
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5k
Olga Raudis Час назад
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Без шуток, у меня однажды отец по ошибке наелся собачьего (для собак) супа (мясо+крупа+овощи). Хороший, говорит, суп, только густой, крупы много. И соли мало.
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5k
Olga Raudis Час назад
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Людоед зачерпывает ложкой из котла, пробует и с размаху тресь ложкой жене по лбу. Та в слезы, а он ей: - сколько раз говорить, мясо в суп кладешь - носки снимай!
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5k
Olga Raudis Час назад
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Мать с огорчением смотрит на Вовку:
нет, не войдет целиком он в духовку.
Папа в кладовке ищет пилу -
очень нужна буженина к столу
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9k
Majul 2 часа назад
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Он разчетверился же )
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9k
Majul 2 часа назад
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Вот этот оратор. У него много еще подобных высказываний. И Земля плоская и уничтожить все религиозные здания кроме исламских и в брак девочек в 15 лет можно брать не спрашивая их разрешения, там много )
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
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Вот бы ей спинер с светодиодами вставить в дисковод,цены такой невесте не будет.
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9k
Majul 2 часа назад
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На переднем плане элитный боец: краповая шапка.
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438
boozed 2 часа назад
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Кто-то на голову - шапку из соболя, кто-то - ногу антилопы, но разница совсем небольшая.
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3k
Юрий Злой 2 часа назад
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3k
Юрий Злой 2 часа назад
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у каждого свои стандарты красоты, жаба по своему тоже красива
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23k
Мойша 3 часа назад
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28k
Acu900 3 часа назад
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Семья канибалов обедает. Сын рассказывает о делах в школе:
- Мне учительница по математике не нравится.
- Не нравится- не ешь!
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28k
Acu900 3 часа назад
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28k
Acu900 3 часа назад
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Анекдот:
- Алё! А Иван Иваныч дома?
-Пока дома, но венки уже вынесли
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18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
в основном тупость и мерзость, а не юмор
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4k
tamin 4 часа назад
Что нужно сделать, если к тебе бежит раненый негр? Перезарядить
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