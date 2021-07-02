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Подборка забавных автомобильных приколов

Подборка забавных автомобильных приколов (20 фото)

Автор:
02 июля 2021 07:35
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборки   приколы   
1441
20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборки   приколы   
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18  комментариев
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20k
Mike Miller 23 минуты назад
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Видать не много он интерьеров отсмотрел.
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−138
Лучший Друг Минуту назад
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@Mike Miller

Поставь баллон - бублик вместо запаски
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−138
Лучший Друг 3 минуты назад
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Борьба с аквапланированием


Помню, у гудъер такая резина в 90х была, с канавкой посреди
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−138
Лучший Друг 5 минут назад
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Праклатка меняй ннаддда?
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−138
Лучший Друг 5 минут назад
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Май лайф, май рулез
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−138
Лучший Друг 6 минут назад
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Ну вряд ли это мойка, тем более в солёной воде. Просто чувак думал, что у него жып, а оказалось - паркетник
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11k
Artem 10 минут назад
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Тульская Сердючка?!
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11k
Artem 12 минут назад
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Нашла себе хахаля-идиота, который всякое говно громко включает перемещаясь по дворам... вот и мучайся теперь!
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20k
Mike Miller 13 минут назад
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И в чем прикол? Припаркован, вроде бы, нормально. Чье-то место занял?
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11k
Artem 13 минут назад
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Еще гидрант через разбитые передние стекла нужно протянуть..
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8k
MihailoSerbiya 14 минут назад
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Для дождя самое то .
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20k
Mike Miller 15 минут назад
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Зато музон, чо?
P.S. Я авто на газ переводить не хочу, чтобы место в багажнике не уменьшать... а нафига вот это, я вообще не рублю. Только все портят на дорогах своими "бум-бум-бум" в соседнем ряду в пробке.
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11k
Artem 15 минут назад
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Вселенскую печаль и скуку вижу я в его глазах...
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20k
Mike Miller 18 минут назад
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Интересно, как себя на дороге ведет.
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20k
Mike Miller 23 минуты назад
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Он себя сам штрафанул не хило...
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
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Штрафовать надо таких мудаков.
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Johnny

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