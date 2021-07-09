Моргенштерн в одних трусах сделал предложение своей возлюбленной

Моргенштерн (Алишер Валеев) сделал предложение своей девушке Диларе прямо на съёмках своего клипа. Как и полагается, рэпер встал на одно колено с кольцом в руке. Вот только из одежды на нём были только трусы телесного цвета.
Моргенштерн заменит своими неординарными выходками. Ранее рэпер голышом устроил баню в частном самолёте на глаза у будущих родственников. Тогда молодые люди ещё не собирались устраивать свадьбу, а просто знакомились семьями. Похоже, знакомство прошло отлично. На съёмках клипа Моргенштерн неожиданно встал на одно колено и предложил своей девушке руку и сердце.
Видео Дилара опубликовала в Instagram, отметив, что осталась довольна таким предложением.
"Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю все обычное. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя!", - написала девушка в соцсети.
Судя по всему, Дилара приняла предложение и теперь поклонники с нетерпением ждут свадьбы кумира.
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