Моргенштерн в одних трусах сделал предложение своей возлюбленной

Моргенштерн заменит своими неординарными выходками. Ранее рэпер голышом устроил баню в частном самолёте на глаза у будущих родственников. Тогда молодые люди ещё не собирались устраивать свадьбу, а просто знакомились семьями. Похоже, знакомство прошло отлично. На съёмках клипа Моргенштерн неожиданно встал на одно колено и предложил своей девушке руку и сердце.

Видео Дилара опубликовала в Instagram, отметив, что осталась довольна таким предложением.