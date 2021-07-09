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Моргенштерн в одних трусах сделал предложение своей возлюбленной

Моргенштерн в одних трусах сделал предложение своей возлюбленной (2 фото)

Автор:
09 июля 2021 11:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   Дилара   предложение   фото   шоу бизнес   
832
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Моргенштерн (Алишер Валеев) сделал предложение своей девушке Диларе прямо на съёмках своего клипа. Как и полагается, рэпер встал на одно колено с кольцом в руке. Вот только из одежды на нём были только трусы телесного цвета.

Источник:

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Метки: #моргенштерн   young stars   Дилара   предложение   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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35k
kalinser Час назад
Сколько можно пиарить это ЧМО?!
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Andrii Pohudin Минуту назад
Какую же ..ню я только что посмотрел =((
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1k
AРТУР ITA 2 минуты назад
На Фишках опять прорвало канализацию?
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696
ekolog67 11 минут назад
спасибо .... порыгал....
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6k
ваня панкин 12 минут назад
как они уже достали эти йопаные фриказоиды!!! нафуя постить эту фуету?!!
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3k
Sunny11 24 минуты назад
Моргенштерн в одних трусах сделал предложение своей возлюбленнойПосмотреть
Моргенштерн в одних трусах сделал предложение своей возлюбленной
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774
Оксид Бетона Полчаса назад
далбайобы ффсе!
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157
etheral 39 минут назад
Если девушка настоящая, не трансгер, или морген трансек
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340
parhi 48 минут назад
Дерьмо опять всплыло
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1k
Robert 55 минут назад
Да довольно здравомыслящий человек, стрижет бабло на дураках. Пока куча народа вкалывает на заводах.
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1k
Fara Zolkin Час назад
Остановите этот мир я сойду, пожалуйста авторы сайта фишек, хватит постить материал про это разукрашенное недоразумение(у меня нет зависти к нему, только отвращение). Хочетс читать действительно нормальные материалы, с приятными новостями. А не вот это....
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8k
Majul Час назад
Уберите это подобие человека. Нах настроение портить новостями про это животное
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46k
parallax Час назад
Накуйа тащить этот биомусор на фишки?
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9k
MakDag Час назад
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