Моргенштерн разделся догола перед тестем и тёщей на частном самолёте

Эпатажный рэпер Моргенштерн точно умеет наладить отношения с будущими родственниками. Прямо перед новоиспечёнными тёщей и зятем Алишер появился абсолютно голый, прикрывшись веником. Покажите эти фотки своей тёще, пусть поймёт, как ей с вами повезло!
Желание хайпить и шокировать публику Моргенштерна не покинет никогда. Даже во время перелёта на частном самолёте с родителями невесты Алишер не смог сдержаться. Он полностью разделся, напялив на голову банную шапочку и прикрыв хозяйство веником. Однако, родители Дилары сидели сзади, где им открывался не очень приятный вид на пятую точку артиста.
"Зачем лететь в баню на частном самолёте, если баню можно сделать в нём", — подписал он серию фото самолётной парилки.
На фотографиях видно, как 23-летний российский рэпер лежит на столе. Также в галерее есть фото отца и матери его девушки крупным планом, где они прикрывают лица. Однако, мать Алишера похоже уже привыкла к выходкам сыночка. На одном из фото она стоит и смеётся, ничуть не смущаясь.
Родителей девушки Моргенштерна ждёт много интересных моментов!
Источник:
Понравилось24
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"Зачем лететь в баню на частном самолёте, если баню можно сделать в нём", подписал он серию фото самолётной парилки
Этот клоун хоть раз в бане был? Температура, влажность. Не не слышал.
Да и не мы катимся, а вот такие вот долбо....йобы. И заодно их фанаты, если таковые имеются.
Как скоро она его в дурку (конечно же очень дорогую), на принудительное лечение занесёт?
Тут или интеллект, или денюжки. Выбрали денюжки, кушайте дебилизм.