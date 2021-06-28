Моргенштерн разделся догола перед тестем и тёщей на частном самолёте

Желание хайпить и шокировать публику Моргенштерна не покинет никогда. Даже во время перелёта на частном самолёте с родителями невесты Алишер не смог сдержаться. Он полностью разделся, напялив на голову банную шапочку и прикрыв хозяйство веником. Однако, родители Дилары сидели сзади, где им открывался не очень приятный вид на пятую точку артиста.

"Зачем лететь в баню на частном самолёте, если баню можно сделать в нём", — подписал он серию фото самолётной парилки.