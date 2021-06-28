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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5003 поста • 676 подписчиков подписаться
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Моргенштерн разделся догола перед тестем и тёщей на частном самолёте

Моргенштерн разделся догола перед тестем и тёщей на частном самолёте (3 фото)

Автор:
28 июня 2021 09:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   баня   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
1416
3

Эпатажный рэпер Моргенштерн точно умеет наладить отношения с будущими родственниками. Прямо перед новоиспечёнными тёщей и зятем Алишер появился абсолютно голый, прикрывшись веником. Покажите эти фотки своей тёще, пусть поймёт, как ей с вами повезло!

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Источник:

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Метки: #моргенштерн   young stars   баня   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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504
Сергей Ковалев 3 часа назад
Можно сказать только.
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240
В. Л. 9 минут назад
всякое гавно выкладывают... помойка, а не фишки
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203k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Что с него взять?
Д
О
Л
Б
О
Ё
Б
!!!
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1k
Йожык 3 часа назад
Клиника. А вообще:
"Зачем лететь в баню на частном самолёте, если баню можно сделать в нём", подписал он серию фото самолётной парилки

Этот клоун хоть раз в бане был? Температура, влажность. Не не слышал.
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4
Vladimir Tolkunov 3 часа назад
предки все понимают и умеют считать
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
куда мы катимся ...
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25k
blus 3 часа назад
Биомусор.
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881
Электрик 3 часа назад
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117
Akabushkin Petr 3 часа назад
Лучше уж голого моргена потерпеть, чем в экономе трястись)
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6k
grimmsan 3 часа назад
пз_дц... обезьяна и то умнее этого существа
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8k
Majul 3 часа назад
Чмо, бездарь и крайне мерзкое существо в целом. "Кумир" поколения имбецильных тиктокеров и навальнистов.
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431
Карл Такойто Majul 8 минут назад
Нет уже навальнистов, можешь быть спокоен-теперь ничего не помешает вместе с Единой Россией и Путиным дальше скатываться в светлое будущее))
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8k
Клёст 3 часа назад
У человечка в башке метель с кирпичами.
Как скоро она его в дурку (конечно же очень дорогую), на принудительное лечение занесёт?
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138
комнатный сибиряк 3 часа назад
Да уж , облико-морале уже совсем не те, на месте тестя ,зятьку нужно было как минимум сломать ногу
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Да какая к чертям невеста? Пи@дар он гнойный,а все остальное-пиар
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44k
parallax 3 часа назад
Это чтобы повадки будущих внуков их не шокировали.
Тут или интеллект, или денюжки. Выбрали денюжки, кушайте дебилизм.
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1k
ss202 3 часа назад
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42
Abeille133 3 часа назад
а кто это и почему у него частный самолет есть?
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254
bylbatarasich 3 часа назад
А что, тёщу попарить слабо было)
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PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
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