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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
08 июля 2021 16:55
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
772
15
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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10k
Nikita 2 часа назад
Нафига все эти дёргания? Спокойно опускаешь шланг в воду, закрываешь пальцем отверстие, вытаскиваешь верхнюю часть шланга наружу, открываешь отверстие и вуаля! Вода течёт!Посмотреть
Нафига все эти дёргания? Спокойно опускаешь шланг в воду, закрываешь пальцем отверстие, вытаскиваешь верхнюю часть шланга наружу, открываешь отверстие и вуаля! Вода течёт!

Нафига все эти дёргания? Спокойно опускаешь шланг в воду, закрываешь пальцем отверстие, вытаскиваешь верхнюю часть шланга наружу, открываешь отверстие и вуаля! Вода течёт!
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5k
Евгений Час назад
Всё, что проводит электрический ток, так или иначе подвержено влиянию магнитного поля.Посмотреть
Всё, что проводит электрический ток, так или иначе подвержено влиянию магнитного поля.


Всё, что проводит электрический ток, так или иначе подвержено влиянию магнитного поля.

Ссылка www.youtube.com
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62k
Viktor 2 часа назад
Такой штуковиной уж года три как пользуюсь, классная вещь!

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