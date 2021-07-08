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20 эпизодов человеческой тупости

20 эпизодов человеческой тупости (1 фото + 1 видео + 19 гиф)

Автор:
08 июля 2021 14:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гифки   интересное   приколы   смешное   
4291
20
1
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Эти люди хотели быть очень крутыми, но у них ничего не получилось.

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Метки: Юмор   гифки   интересное   приколы   смешное   
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9  комментариев
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10k
Karelian Час назад
Не хочу показаться старым, но эти гифки я видел еще во времена 98-й винды.
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2k
дед Сергей 20 минут назад
Кот молодец!!!
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60
Nаnе First NameLаst 44 минуты назад
Тот случай, когда обычные вещи могут дать сдачи. Особенно порадовала урна
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10k
Василенко Татьяна 46 минут назад
Коту мои аплодисменты!!! Это вам не в тапки нассать!
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9k
андрей 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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895
sergON 48 минут назад
Пистец как на Фишках тупят гифки....
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5k
Олег 52 минуты назад
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37k
dima423 Час назад
хорошая подборочка)
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672
Лимонадный Джо 2 часа назад
Шикарно! Карма в действии!!!
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