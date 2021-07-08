20 эпизодов человеческой тупости

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Эти люди хотели быть очень крутыми, но у них ничего не получилось.
Какая злая мусорка!
Рыбка не любит людей, особенно некоторые их части
Это мое личное пространство, женщина!
Потому что не надо так с котиком
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На стул гимнастка взгромоздясь...
Бесит, бесит, БЕСИТ!
Лед, который не сдается
Никто не останется неотомщенным
Как он вообще живет?
Батя года
У этого самурая нет препятствий, есть только путь
Ну зачем же проверять? Это для слабаков!
Будет знать, на кого "бычить"
Не рой собачке яму...
Заслуженно
День чего-то не задался...
Изящный бумеранг
Ответка через один... два...
Потому что не надо так
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Метки: Юмор гифки интересное приколы смешное
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