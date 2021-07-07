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Слева на фото Оля Бузова, восходящая звезда МХАТ (Московский художественный академический театр имени М. Горького).
Справа - в прошлом мужчина-мигрант из Казахстана, а ныне трансгендер Наталья Максимова. Совсем скоро она сыграет роль Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» в Театре на Малой Бронной, где худруком значится Константин Богомолов, муж Ксении Собчак.
Ни Бузова, ни Максимова (или Максимов, хз как их там кличут) к театру никакого отношения никогда не имели.
Что характерно, и МХАТ, и Театр на Малой Бронной получают субсидии из госбюджета. По ссылке можете оценить размер полученных МХАТом 19 субсидий, поверьте, суммы в 200, 400 и более миллионов, и даже в миллиард - впечатляют:
Такое вот Искусство на букву "Г" за государственный счет.
Ни Бузова, ни Максимова (или Максимов, хз как их там кличут) к театру никакого отношения никогда не имели.
Что характерно, и МХАТ, и Театр на Малой Бронной получают субсидии из госбюджета. По ссылке можете оценить размер полученных МХАТом 19 субсидий, поверьте, суммы в 200, 400 и более миллионов, и даже в миллиард - впечатляют:
Такое вот Искусство на букву "Г" за государственный счет.
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Метки: академический театр актрисы бюджет
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Грузин побывал в театре. Его спрашивают, какой спектакль он видел.
- Э-э, забыл. Кажется "Малиновый жопа".
- Не может быть!
- Вай, дай вспомнить... "Бардовый пердак"!
- Нет, ты что-то перепутал.
- А-а, вспомнил! "Вишневый зад" называется!
Именно в этом и смысл субсидирования - государство дает деньги, чтобы театры не зависели ни от кого в своем творчестве. Поэтому и политика невмешательства. Во Франции 6 театров на госбюджете, зато в Германии 140. И тоже постоянные крики о переводе на самоокупаемость. В общем везде по-разному, но есть одна одинаковая деталь - нигде государство не цензуирует репертуары.