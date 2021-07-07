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Искусство на букву "Г" за государственный счет

Искусство на букву "Г" за государственный счет (1 фото)

Автор:
07 июля 2021 12:27
Метки: академический театр   актрисы   бюджет   
1807
1
Слева на фото Оля Бузова, восходящая звезда МХАТ (Московский художественный академический театр имени М. Горького).

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Метки: академический театр   актрисы   бюджет   
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289
Андрей Ы. 5 часов назад
Звезда? Очень хочется сказать в рифму...
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17k
Vital Idol 4 минуты назад
Сколько обратно откатцвают?!
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35k
jonnyD 2 часа назад
Старые анекдоты оживают с этими актрисами :
Грузин побывал в театре. Его спрашивают, какой спектакль он видел.
- Э-э, забыл. Кажется "Малиновый жопа".
- Не может быть!
- Вай, дай вспомнить... "Бардовый пердак"!
- Нет, ты что-то перепутал.
- А-а, вспомнил! "Вишневый зад" называется!
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10k
Kucher 4 часа назад
А Михалков, Бондарчук-младший и прочие говнорежиссёры сколько дерьма понаснимали за деньги из госбюджета? Так всю эту мерзость в кинотеатрах и в телеящиках показывают. Но при этом как мантру твердят: "Не дадим супостатам искажать нашу историю!" Так супостатам и делать ничего не надо. Сами гадим, дальше некуда.
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375
WadDad 4 часа назад
У нас странная ситуация с театрами и объектами художественного ремесла. Десятки театров только в Москве сидят на субсидиях государства. При этом государство отстранилось от какого-либо регулирования в сфере культуры. Поэтому у нас такие спектакли, фильмы. Если лишить их подсоса от государства, они взвоют. Т.е. здесь телега впереди лошади. В той же Франции всего три театра поддерживаются государством. На всю Францию.
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375
WadDad NeDron 2 часа назад
Если бы их отнимали - да. Сейчас же их дают в любом случае. В том то и проблема. "Художники" считают, что государство должно их кормить, но вмешиваться не должно.
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55k
pynh 5 часов назад
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