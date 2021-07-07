Справа - в прошлом мужчина-мигрант из Казахстана, а ныне трансгендер Наталья Максимова. Совсем скоро она сыграет роль Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» в Театре на Малой Бронной, где худруком значится Константин Богомолов, муж Ксении Собчак.



Ни Бузова, ни Максимова (или Максимов, хз как их там кличут) к театру никакого отношения никогда не имели.



Что характерно, и МХАТ, и Театр на Малой Бронной получают субсидии из госбюджета. По ссылке можете оценить размер полученных МХАТом 19 субсидий, поверьте, суммы в 200, 400 и более миллионов, и даже в миллиард - впечатляют:



Такое вот Искусство на букву "Г" за государственный счет.