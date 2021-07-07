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Этот тест посвящён всем тем, кто предпочитает крошить противников за своим ПК/ноутбуком. И делает это без устали с середины 90-х. Играли в Quake или Half-Life? А сможете угадать по одному кадру игру?
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последний подвёл ) Но я в неё и не играл
Ошибся блин на последнем, промахнулся мышкой случайно, понятно что там Tom Clancys
хотя в том клэнси не играл
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Wolfenstein 3D
Unreal Tournament
Doom
Half-Life
Quake III Arena
2- я наверно Хало
3-я хез
4 - blood
Это потому, что я работал, а в свободное время по девкам гулял.