Этот тест посвящён всем тем, кто предпочитает крошить противников за своим ПК/ноутбуком. И делает это без устали с середины 90-х. Играли в Quake или Half-Life? А сможете угадать по одному кадру игру?

Игровой тест: помните ли вы шутеры 90-х и 2000-х 0