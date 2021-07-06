Жизнь за жизнь

Российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики (ИОГЕН) имени Вавилова РАН Олег Балановский погиб в Костромской области. Об этом сообщила его коллега, заведующая лабораторией анализа генома ИОГЕН РАН Светлана Боринская. "Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило... Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря", — написала она на своей странице в соцсети.

Олег Балановский был широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой, он был автором свыше 80 научных статей, в том числе опубликованных в престижных международных изданиях Science и Nature.