Вакцина с кусочком сахара

Альберт Брюс Сабин родился в Белостоке в 1906 году.

Еврейский медик и вирусолог, известный тем, что обнаружил вакцину от полиомиелита, отказался от патентных денег, разрешив распространять её на всех, включая малоимущих.

Полиомиелит унес с лица земли целые поколения.

Между 1959-1961 миллионы детей из восточных стран, Азии и Европы были привиты: вакцина от полиомиелита подавила эпидемию.

Его вакцина, введенная в сахарном кубике, изменила историю человечества.

Он заявил: «Многие настаивали на том, чтобы я запатентовал вакцину, но я не хотел. Это мой подарок всем детям мира » - и это было его желание.

Сабин был евреем, две его внучки были убиты эсэсовцами. На вопрос, есть ли у него желание отомстить, он ответил : "Они убили двух замечательных внучек, но я спас детей по всей Европе. Разве вы не считаете это великолепной местью?".

В годы холодной войны Сабин бесплатно пожертвовал свои вирусные штаммы советскому ученому Михаилу Чумакову, чтобы разрешить разработку его вакцины в Советском Союзе.

Он продолжал жить на зарплату , отнюдь не захватывающую, как профессор университета, но с сердцем, переполненным удовлетворением за то, что он сделал так много добра всему человечеству.