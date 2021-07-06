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Вакцина с кусочком сахара

Вакцина с кусочком сахара (1 фото)

Автор:
06 июля 2021 01:27
Метки: Вакцина   Сабин   полиомиелит   
271
1
64 года назад, в 1957 году врач разработал вакцину, которую решил не патентовать, чтобы все фармацевтические компании могли ее производить и предлагать детям всего мира.

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Метки: Вакцина   Сабин   полиомиелит   
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Бу 5 часов назад
Настоящий ученый и человек с большой буквы.
Вечная память!
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