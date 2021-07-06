Вакцина с кусочком сахара

271
1
64 года назад, в 1957 году врач разработал вакцину, которую решил не патентовать, чтобы все фармацевтические компании могли ее производить и предлагать детям всего мира.
Альберт Брюс Сабин родился в Белостоке в 1906 году.
Еврейский медик и вирусолог, известный тем, что обнаружил вакцину от полиомиелита, отказался от патентных денег, разрешив распространять её на всех, включая малоимущих.
Полиомиелит унес с лица земли целые поколения.
Между 1959-1961 миллионы детей из восточных стран, Азии и Европы были привиты: вакцина от полиомиелита подавила эпидемию.
Его вакцина, введенная в сахарном кубике, изменила историю человечества.
Он заявил: «Многие настаивали на том, чтобы я запатентовал вакцину, но я не хотел. Это мой подарок всем детям мира » - и это было его желание.
Сабин был евреем, две его внучки были убиты эсэсовцами. На вопрос, есть ли у него желание отомстить, он ответил : "Они убили двух замечательных внучек, но я спас детей по всей Европе. Разве вы не считаете это великолепной местью?".
В годы холодной войны Сабин бесплатно пожертвовал свои вирусные штаммы советскому ученому Михаилу Чумакову, чтобы разрешить разработку его вакцины в Советском Союзе.
Он продолжал жить на зарплату , отнюдь не захватывающую, как профессор университета, но с сердцем, переполненным удовлетворением за то, что он сделал так много добра всему человечеству.
Еврейский медик и вирусолог, известный тем, что обнаружил вакцину от полиомиелита, отказался от патентных денег, разрешив распространять её на всех, включая малоимущих.
Полиомиелит унес с лица земли целые поколения.
Между 1959-1961 миллионы детей из восточных стран, Азии и Европы были привиты: вакцина от полиомиелита подавила эпидемию.
Его вакцина, введенная в сахарном кубике, изменила историю человечества.
Он заявил: «Многие настаивали на том, чтобы я запатентовал вакцину, но я не хотел. Это мой подарок всем детям мира » - и это было его желание.
Сабин был евреем, две его внучки были убиты эсэсовцами. На вопрос, есть ли у него желание отомстить, он ответил : "Они убили двух замечательных внучек, но я спас детей по всей Европе. Разве вы не считаете это великолепной местью?".
В годы холодной войны Сабин бесплатно пожертвовал свои вирусные штаммы советскому ученому Михаилу Чумакову, чтобы разрешить разработку его вакцины в Советском Союзе.
Он продолжал жить на зарплату , отнюдь не захватывающую, как профессор университета, но с сердцем, переполненным удовлетворением за то, что он сделал так много добра всему человечеству.
Источник:
Ссылки по теме:
- Правила пития для вакцинированных
- За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V»
- Реакция организма и другие последствия: отзывы привившихся Спутником V
- Как название препарата для приобретения иммунитета связано с парнокопытным?
- "Дождались третьей волны, идиоты?": что российские звезды и антипрививочники говорят о вакцине
Метки: Вакцина Сабин полиомиелит
42
Понравилось42
Новости партнёров
Вечная память!