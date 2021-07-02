Колченогие миллионеры

Смотрите, итальянцев сегодня тренирует Манчини. Его команда показывает добротный футбол, и именно итальянцы считаются основными претендентами на первое место. Но ведь когда-то Манчини тренировал питерский Зенит!!! И чем все закончилось? Досрочной отставкой, команда под его руководством не смогла показать внятный футбол.



В свое время в московском Спартаке работал испанский специалист Унаи Эмери. Многие говорили, что это молодой и очень перспективный тренер, и москвичи с ним обязательно станут чемпионами. Но потом был конфликт с одним игрочишкой, который на нынешнем первенстве «слегка» обкакался, и Эмери с позором отправили в отставку. Что случилось потом, этот тренер с другими командами выиграл 3(!!!) раза Лигу Европы!!!



В том же Зените был тренером Андре Виллаш-Боаш. И при тех огромных бюджетах, которые Газпром тратит на эту команду, в Европе он также ничего не смог добиться.



Фабио Капелло брал различные призы с ведущими клубами в мире, а когда стал тренером сборной России пошли провалы за провалами. Ну что же такое? Просто аномалия какая-то!



Единственным исключением из этого ряда являются голландцы Гус Хиддинк и Дик Адвокат. Первый вывел сборную России в полуфинал Евро-2008, а второй завоевал кубок Лиги Европы с Зенитом. И все…



А может прав Колосков, который назвал наших футболистов ленивыми? А может еще и руководство нашего футбола, когда допускает судейский беспредел. Ну если наши ничего не выигрывают, может стоит уже им зарплату уменьшить?



Или же к нам приезжают только за большим баблом? Или атмосфера у нас какая-то нерабочая?



Может еще у кого-то есть соображения по поводу этой темы?