Колченогие миллионеры

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Мы получили очередную горькую пилюлю от наших футболистов. Как обычно начался разбор полетов, и в первую очередь под каток народного негодования попал тренер сборной Черчесов. Но что интересно, некоторые сборные тренирует специалисты, которые пытались работать в России. Но ничего у них не получилось, их потом с позором выгнали. Но что удивительно, на родине у них все прекрасно…
Смотрите, итальянцев сегодня тренирует Манчини. Его команда показывает добротный футбол, и именно итальянцы считаются основными претендентами на первое место. Но ведь когда-то Манчини тренировал питерский Зенит!!! И чем все закончилось? Досрочной отставкой, команда под его руководством не смогла показать внятный футбол.
В свое время в московском Спартаке работал испанский специалист Унаи Эмери. Многие говорили, что это молодой и очень перспективный тренер, и москвичи с ним обязательно станут чемпионами. Но потом был конфликт с одним игрочишкой, который на нынешнем первенстве «слегка» обкакался, и Эмери с позором отправили в отставку. Что случилось потом, этот тренер с другими командами выиграл 3(!!!) раза Лигу Европы!!!
В том же Зените был тренером Андре Виллаш-Боаш. И при тех огромных бюджетах, которые Газпром тратит на эту команду, в Европе он также ничего не смог добиться.
Фабио Капелло брал различные призы с ведущими клубами в мире, а когда стал тренером сборной России пошли провалы за провалами. Ну что же такое? Просто аномалия какая-то!
Единственным исключением из этого ряда являются голландцы Гус Хиддинк и Дик Адвокат. Первый вывел сборную России в полуфинал Евро-2008, а второй завоевал кубок Лиги Европы с Зенитом. И все…
А может прав Колосков, который назвал наших футболистов ленивыми? А может еще и руководство нашего футбола, когда допускает судейский беспредел. Ну если наши ничего не выигрывают, может стоит уже им зарплату уменьшить?
Или же к нам приезжают только за большим баблом? Или атмосфера у нас какая-то нерабочая?
Может еще у кого-то есть соображения по поводу этой темы?
В свое время в московском Спартаке работал испанский специалист Унаи Эмери. Многие говорили, что это молодой и очень перспективный тренер, и москвичи с ним обязательно станут чемпионами. Но потом был конфликт с одним игрочишкой, который на нынешнем первенстве «слегка» обкакался, и Эмери с позором отправили в отставку. Что случилось потом, этот тренер с другими командами выиграл 3(!!!) раза Лигу Европы!!!
В том же Зените был тренером Андре Виллаш-Боаш. И при тех огромных бюджетах, которые Газпром тратит на эту команду, в Европе он также ничего не смог добиться.
Фабио Капелло брал различные призы с ведущими клубами в мире, а когда стал тренером сборной России пошли провалы за провалами. Ну что же такое? Просто аномалия какая-то!
Единственным исключением из этого ряда являются голландцы Гус Хиддинк и Дик Адвокат. Первый вывел сборную России в полуфинал Евро-2008, а второй завоевал кубок Лиги Европы с Зенитом. И все…
А может прав Колосков, который назвал наших футболистов ленивыми? А может еще и руководство нашего футбола, когда допускает судейский беспредел. Ну если наши ничего не выигрывают, может стоит уже им зарплату уменьшить?
Или же к нам приезжают только за большим баблом? Или атмосфера у нас какая-то нерабочая?
Может еще у кого-то есть соображения по поводу этой темы?
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То дерутся, то ипуцца
Не надо ничего выигрывать, бегать, забивать.
Надо просто делиться с начальством...
Может петухов в курятник а спорт миллионам?