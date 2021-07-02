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Колченогие миллионеры

Колченогие миллионеры (2 фото)

Автор:
02 июля 2021 18:28
Метки: выиграть   тренер   футболист   
693
2
Мы получили очередную горькую пилюлю от наших футболистов. Как обычно начался разбор полетов, и в первую очередь под каток народного негодования попал тренер сборной Черчесов. Но что интересно, некоторые сборные тренирует специалисты, которые пытались работать в России. Но ничего у них не получилось, их потом с позором выгнали. Но что удивительно, на родине у них все прекрасно…

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Метки: выиграть   тренер   футболист   
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1k
Broscan 4 часа назад
Вот вам ответ

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175
Тварь Полчаса назад
Как в анекдоте про АвтоВАЗ: «Говорил же место проклято, а вы все - руки кривые».
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1k
Bumis Plum Час назад
Шакуров уже был?
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8k
Касьян Пуздой Час назад
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13k
Владислав Грецов Час назад
как говорят в Одессе -пора менять девочек а не обои....
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2k
Parabellum 2 часа назад
В команду набирать только через полиграф, где видно будет готов кандидат за флаг бегать как лось до кровавых соплей или нет. Ну и зарплаты урезать в сотни раз
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
может им просто среднюю ЗП по Росси начать платить ?
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15
mxxl Hallo FreeSpace 3 часа назад
Минималку, их и так за бюджетные средства кормят, одевают, лечат, тренируют. А среднюю только за победы.
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4k
au3 3 часа назад
Получилось как всегда, хотя хотели как лучше - я про лимит на легионеров. Хотели что б свои играли и набирались опыта, но вышло так, что российских футболистов нужно по числу больше чем есть хотя бы слабокривоногих. Спрос превысил предложение. Поэтому высокие зарплаты, минимум конкуренции и как следствие низкий уровень местных игроков.
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5k
TirAn 3 часа назад
Есть подозрение, что в футболе тоже есть откаты. наверх.
Не надо ничего выигрывать, бегать, забивать.
Надо просто делиться с начальством...
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11k
Вася 4 часа назад
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233
阿鋒 4 часа назад
Наш футбол - это как садо-мазо. Колченогие игроки сборной - знатные садисты, ну а болельщики - те ещё мазохисты! :)
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8k
krivsan 4 часа назад
Напомните анекдот, как в публичном доме кровати переставляли,,, забыл
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5k
Мистер Фикс 4 часа назад
Футбол - хорошее дело. Тебе платят миллионы чтобы ты как можно хуже выполнял свою работу. И не спрашивают за качество. Браво!
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34k
Геша Бородач 4 часа назад
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16k
KOSTELLO 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
tamin 4 часа назад
Есть. Отправить футболистов нах. Набрать детей и с 0 учить нормальному
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355
Елена Букреева tamin 4 часа назад
Детей надо набирать из нищих семей. У них будет стимул выбиться к богатству. Но для этого футбол должен быть популярным и массовым, чтобы шпана играла в него в каждой подворотне.
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