Столичные силовики остались голодными по причине отсутствия QR-кодов





В РБК сообщили, что из-за режима секретности далеко не все силовики могут получить QR-код; из-за этого сотрудники спецслужб остались без заветных плюшек и глядят на мир грустными глазами.





Проблема, по сведениям издания, связана с системой ЕМИАС, через которую заносятся данные пациентов-москвичей. Не все ведомственные структуры готовы раскрыть свои штаты, внеся в эту базу персональные данные сотрудников, из-за чего силовики, как бы выпадают из поля проживающих в столице - их не существует в системе получения QR-кодов. Некоторые сотрудники плюнули на условности и отправились, как обычные граждане в поликлиники по месту жительства.





