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Столичные силовики остались голодными по причине отсутствия QR-кодов

Столичные силовики остались голодными по причине отсутствия QR-кодов (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 июля 2021 00:07
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Москва   Россия   видео   депздрав   кафе   фсб   фсо   
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У сотрудников подразделений ФСБ и ФСО возникли сложности с получением QR-кодов.

Источник:

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Метки: qr-код   Москва   Россия   видео   депздрав   кафе   фсб   фсо   
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30  комментариев
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6k
SR 9 часов назад
Бедняжки, в рестораны не пускают. Да, тяжела служба у опричников государевых.
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33k
Alex Секунду назад
Какая ирония
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27k
Антон 2 часа назад
Дурдом.
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11k
Александр 2 часа назад
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3k
Петрович 3 часа назад
Ой горюшко то какое. Наверно теперь они все умрут с голода
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114
Fisher1979 3 часа назад
Напоминает сказку о стрекозе которая всё лето отдыхала в тусовке, а к зиме ей нечего было жрать. Сейчас в Германии всё открыто без всяких ограничений можно закупаться без всех этих QR-кодов, а всё потому что люди с самого начала организовано боролись с пандемией, но смотря на Россию где в Москве или Питере в метро едут как селёдки в банке и без масок, будет пандемия продолжаться.
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476
Константин ****** Fisher1979 3 часа назад
Потому что антипрививочники там - это фрики, а у нас - норма.
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28k
a.fey 4 часа назад
Источник заслуживает доверия.
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14k
vikklu 4 часа назад
Чёт совсем нелогично, а что, просто карточка о прививках, это как, заратустра не позволяет?
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25
Razor 1911 4 часа назад
Да, это просто беспредел какой-то. Раньше корочка всегда решала - и хоть в клубы, хоть в рестораны и все на халяву. А сейчас? Во что страну превратили?
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278
Argon13 5 часов назад
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2k
Aristarx 7 часов назад
А если все до единого, из соображений унижения их достоинства, не пойдут ни в один общепит.
Через сколько часов это отменят?
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5k
newegg 7 часов назад
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−118
vova old 7 часов назад
178 врачей из больницы пресбитериан хоспитал Хьюстон уволены за то что не согласились привиться. эти тo должны всё были знать и страхов у них не должно быть?

вот и ФСБ видимо не хочет
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149
olegga 8 часов назад
Галимый пиар от ковид-вашистов. Не едят фсбшники просто так вот, с улицы. И зачем на фото маска если там ковид-фри? Упыри тупые.
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476
Константин ****** olegga 3 часа назад
Сначала воду у Чумака заряжали, теперь с прививками борются. Страна идиотов.
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152
комнатный сибиряк 8 часов назад
На сухпаёк пусть садятся , свою служебную пайку хавают, а не по ресторанам зависают
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2k
Frank Borman 8 часов назад
Силовики оказались слабовиками, поэтому не смогли пожрать.
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83
korney 8 часов назад
Контрразведка на может найти QR-код на поесть? Ну как так то?
ФСБ может порвести оперативно-розыскные мероприятия по выявлению еды, а у ФСО есть право изымать земельные участки с едой.
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20k
Андрей Иванов 8 часов назад
Мелочь, а приятно
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517
Сергей Ковалев 9 часов назад
Вижу картину маслом. "Космонавт" с дубиной лупит электорат,а в другой руке "тормозок" с баночками.
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−138
Лучший Друг 9 часов назад
Ну да, как же фсо и ФСБ без ресторанного питания? Оголодают, поди... А голодные опричники страшнее навального
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