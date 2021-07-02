Столичные силовики остались голодными по причине отсутствия QR-кодов

У сотрудников подразделений ФСБ и ФСО возникли сложности с получением QR-кодов.
Ранее в Москве была введена новая пропускная система — теперь посетить ресторан или бар без электронной справки о прививке или отрицательном ПЦР-тесте практически невозможно.
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В РБК сообщили, что из-за режима секретности далеко не все силовики могут получить QR-код; из-за этого сотрудники спецслужб остались без заветных плюшек и глядят на мир грустными глазами.
Проблема, по сведениям издания, связана с системой ЕМИАС, через которую заносятся данные пациентов-москвичей. Не все ведомственные структуры готовы раскрыть свои штаты, внеся в эту базу персональные данные сотрудников, из-за чего силовики, как бы выпадают из поля проживающих в столице - их не существует в системе получения QR-кодов. Некоторые сотрудники плюнули на условности и отправились, как обычные граждане в поликлиники по месту жительства.
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Меры ФСБ в отношении ситуации остались неизвестны - на то оно и ФСБ. А вот в ФСО подняли гевалт, создав целый оперативный штаб для выхода из сложившегося положения. В ведомстве уверены, что с трудностями в ближайшее время будет покончено. Сообщают, что сотрудники спецслужб уже бомбардируют столичный депздрав своими обращениями.
P.S. Всё-таки голод - движущая сила прогресса))
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Через сколько часов это отменят?
вот и ФСБ видимо не хочет
ФСБ может порвести оперативно-розыскные мероприятия по выявлению еды, а у ФСО есть право изымать земельные участки с едой.
Одно правильно сказал - все отсосали у Путина.