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Теологический тест, который не привязан к конкретной конфессии. Единственное исключение составляют религиозные праздники, ориентируйтесь на православную церковь при ответах на вопросы.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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Автор, ты хоть с первоисточниками-то сверялся? В евангении от Матфея не сказано на какой конкретно горе это было, но это было в Галилее. А теперь открой карту и посмотри где Галилея, а где Синай.
да ну, к чертям этот тест
Да, в этом плане я нормальный.
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...для язычника
Церковь это социальный регулятор, она ни в какие времена не препятствовала науке, так как именно в раннем средневековье возникли крупнейшие университеты европы и на деньги церкви. Инквизиция это не террор а средство против самосуда.