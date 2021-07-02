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Тест на знание основ христианства

Тест на знание основ христианства

Автор:
02 июля 2021 09:55
Сообщество : Факты
Метки: Тесты   библия   религиозные тесты   религия   тест   христианство   
2790
1
Теологический тест, который не привязан к конкретной конфессии. Единственное исключение составляют религиозные праздники, ориентируйтесь на православную церковь при ответах на вопросы.
21 сентября каждого года православная церковь отмечает этот двунадесятый праздник:
21 сентября каждого года православная церковь отмечает этот двунадесятый праздник:
Успение Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы
Благовещение Пресвятой Богородицы
Преображение Господне

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В соответствии с десятью заповедями, какой день недели следует посвятить господу богу?
В соответствии с десятью заповедями, какой день недели следует посвятить господу богу?
Пятницу
Субботу
Воскресенье
Понедельник

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Какое Евангелие не вошло в Новый Завет?
Какое Евангелие не вошло в Новый Завет?
от Матфея
от Луки
от Фомы

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На какой горе состоялась Нагорная проповедь?
На какой горе состоялась Нагорная проповедь?
На горе Синай
На горе Хермон
На горе Фавор
На горе Арбель

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Вместо Иуды двенадцатым апостолом избрали этого человека
Вместо Иуды двенадцатым апостолом избрали этого человека
Пётр
Филипп
Матфий
Симон Кананит

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7 июля каждый год отмечается
7 июля каждый год отмечается
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

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Во время получения Скрижалей и Заповедей Синайского Завета Моисей столько дней "хлеба не ел и воды не пил"?
Во время получения Скрижалей и Заповедей Синайского Завета Моисей столько дней "хлеба не ел и воды не пил"?
7
12
40
365

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Что это за череп у ног на распятии?
Что это за череп у ног на распятии?
Череп и кости Моисея
Череп и кости Иисуса
Череп и кости Адама
Череп и кости Евы
Череп и кости Иуды

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   библия   религиозные тесты   религия   тест   христианство   
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4k
Бабай 2 часа назад
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Lexx Полминуты назад
Тест левый! Нагорная проповедь на Синае - это что-то новое в Христианстве!
Автор, ты хоть с первоисточниками-то сверялся? В евангении от Матфея не сказано на какой конкретно горе это было, но это было в Галилее. А теперь открой карту и посмотри где Галилея, а где Синай.
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17k
СергейПименов 5 минут назад
Елки-палки, вопросы они задают. Нагорная проповедь не была на горе Синай. Иисус ее произносил на Горе Блаженств холме в Галилее в Израиле севернее Тивериадского озера, именуемого также Галилейским морем. К горе Синай эту проповедь (и заповеди сказанные на ней) относят ассоциативно, как ассоциация с Моисеем и его скрижалями завета
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49k
SAndre 6 минут назад
этот тест на знание основ православия, а не христианства
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3k
Едондер пуп 11 минут назад
У меня неплохо с бесполезными знаниями))
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6k
McAir 13 минут назад
Вера в вымышленных существ, проецирование на них своей воли и действий, попытки вступить со своими фантазиями в диалог - это шизофрения (один из критериев диагностики по МКБ-10), которая вызывает устойчивые негативные симптомы. Если подобный симптом продолжается более месяца, то это уже острое шизофреноподобное психопатическое расстройство ("Шизофрения", Линев О. М.; "Шизофрения", Стенькова Э. Т.; и т. д.). Есть ещё критерии выявления шизофрении по DSM-5 и DSM IV-TR.
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464
Const67 15 минут назад
Замануха на череп ))
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1k
минодвесп 23 минуты назад
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1k
Mikhail K Полчаса назад
Только на 1 ответил. Не очень хорошие познания в христианстве.
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19k
Виталий Касандров 36 минут назад
Вы знакомы с основными положениями христианства, но не во всех аспектах вы можете дать верный ответ. Как бы для атеиста неплохо .Все таки образованный человек должен разбираться в религии, она часть истории и социологии .
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389
Владимир Ульянов Виталий Касандров 2 минуты назад
Большая часть европейской культуры.
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6k
Василий Алибабаев 43 минуты назад
Каждому своё. Все верят во что то . Одни в Богов , другие в Науку ( плоскую землю , гомеопатические средства , силу сознания и т.д и т.п. можно добавлять и добавлять ) , третьи верят что Богов нет . Вот из за этого и возникают бессмысленные споры и войны. Хорошо если просто на кухне или диване ...
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16k
RDen Час назад
"У вас не очень хорошие познания в христианстве. Какой веры вы придерживаетесь? Или может быть вы атеист?"

да ну, к чертям этот тест
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232
pinbalist Час назад
"У вас не очень хорошие познания в христианстве. Какой веры вы придерживаетесь? Или может быть вы атеист?"
Да, в этом плане я нормальный.
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5k
Александр Зотов Час назад
Неплохие познания в христианстве
----------
...для язычника
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10k
Kucher Час назад
Я когда-то прочитал было эти еврейские народные сказки. Но чтоб их ещё и запоминать... Нафиг-нафиг!
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Неплохие познания в христианстве. О да! Мне этого достаточно!
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13k
Ser 2 часа назад
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