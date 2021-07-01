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Петербуржец накрыл собой собачонку, чтобы спасти от бойцовских псов

Петербуржец накрыл собой собачонку, чтобы спасти от бойцовских псов (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   нападение   петербург   собак   соцсети   стаффордширские   терьеры   
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В Петербурге местный житель отведал клыков двух бойцовских псов, которые возжелали растерзать его друга - старенького домашнего кобелька. Всё это случилось в Калининском районе города.

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Метки: Россия   видео   нападение   петербург   собак   соцсети   стаффордширские   терьеры   
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17  комментариев
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8k
Danil Sochin Полчаса назад
Пристрелил бы их кто -нибудь уже...
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14k
ВОВЧЕГ Минуту назад
ИЗОНИАЗИД, если что вам в помощь!
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4k
RRK 7 минут назад
На загнивающем Западе давно бы собак у владельца забрали бы и получил бы запрет на содержание домашних животных
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14k
ВОВЧЕГ 11 минут назад
15 заявлений было время писать, а травануть один раз времени не хватило, терпите дальше!
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−27
safokoly 12 минут назад
с хозяином ...
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4k
Иван 14 минут назад
А чо вчера царю не пожаловались что ли на собак? Прям никто никто?
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13k
Jearom Полчаса назад
Инцидент произошел в среду в пригороде Петербурга Красном Селе. Местный житель, 42-летний Сергей Дорин утром выгуливал стаффордширского терьера во дворе школы №380, расположенной на улице Спирина. Около 9.20 во двор школы забежали отец и сын. 35-летний индивидуальный предприниматель, тренер, мастер спорта по карате с шестилетним сыном совершал утреннюю пробежку. По данным следствия, спортсмен сделал замечание хозяину собаки, сказав, что та может быть опасной для людей, поскольку на ней нет намордника. Владелец пса ответил нецензурной бранью. Между мужчинами началась перепалка, быстро переросшая в драку. Дорин спустил на спортсмена собаку, но тому удалось от нее отбиться.
Тогда собаковод неожиданно достал пистолет ТТ и выстрелил под ноги противнику.
«Затем пистолет дал осечку, и, пока хозяин собаки пытался его перезарядить, он был обезоружен, сказал «Газете.Ru» представитель Следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов. Завязалась борьба. Спортсмен ударил хозяина собаки в лицо и тело. Тот упал на землю и больше не встал».
Владелец бойцового пса скончался на месте. По предварительным данным, смерть наступила от повреждений внутренних органов. Точную причину назовут в четверг, после вскрытия тела.
По данным «Газеты.Ru», собака, испугавшись звука выстрела, сбежала, найти ее не могут до сих пор.
Каратист не пытался скрыться. Он сам вызвал «скорую помощь» и полицию. Его отвезли в отдел, допросили и отпустили, взяв письменное обязательство о явке на допрос. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Не исключено, что после проверки дело переквалифицируют. «В ходе следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также дана оценка правомерности необходимой обороны», говорят в Следственном комитете
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728
Олег Полчаса назад
Изониазид+противоровтное. Вопрос решен..
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4k
livaneth Полчаса назад
Здоровый бойцовый пëс с нормальной психикой атаковать человека не может. Это требование породы. Псы с больной психикой считаются браком и подлежат обязательной стерилизации. Впрочем, Россия до этого ещё не дожила. Отголоски девяностых.
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13k
Jearom Полчаса назад
я бы уже прибил бы всех троих - и собак и хозяина.
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757
Оксид Бетона Полчаса назад
Хозяин псов чуркабес, по-ходу.
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7k
Кенвуд 37 минут назад
Заведут себе уродопсов, потом весь двор терпит этих тварей
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6k
кот базилий 48 минут назад
Куда то жаловаться дело бесполезное, только вломить этому "владельцу псов".
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