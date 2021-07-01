Петербуржец накрыл собой собачонку, чтобы спасти от бойцовских псов

В Петербурге местный житель отведал клыков двух бойцовских псов, которые возжелали растерзать его друга - старенького домашнего кобелька. Всё это случилось в Калининском районе города.
Видео было выложено в социальной сети "ВКонтакте" 30 июня . Очевидцы дополнили , что эти стаффордширские терьеры "много лет едят собак и людей", однако их продолжают выгуливать без намордников и поводков.
"На видео наш сосед собой накрыл свою старенькую собачку. По итогу пострадали оба. За много лет заявлений на хозяина писалось очень много", - пояснила женщина, опубликовавшая сюжет не для слабонервных.
Источник:
По словам снимавшей, за последние несколько лет было написано не менее 15 заявлений, а лютые псы, якобы успели покусать не одного ребёнка.
Ранее сообщалось о новых правилах выгула собак, утверждённых в 2020 году, а также публиковался список потенциально опасных собак.
Источник:
- Дерется и пакостит: челябинца после трепанации черепа оставили в палате на полу
- Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор
- Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком
- Соседка пожаловалась на питона, поселившегося в питерской коммуналке
- Случайный прохожий спас девушку, на которую напал насильник с ножом
Понравилось26
Тогда собаковод неожиданно достал пистолет ТТ и выстрелил под ноги противнику.
«Затем пистолет дал осечку, и, пока хозяин собаки пытался его перезарядить, он был обезоружен, сказал «Газете.Ru» представитель Следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов. Завязалась борьба. Спортсмен ударил хозяина собаки в лицо и тело. Тот упал на землю и больше не встал».
Владелец бойцового пса скончался на месте. По предварительным данным, смерть наступила от повреждений внутренних органов. Точную причину назовут в четверг, после вскрытия тела.
По данным «Газеты.Ru», собака, испугавшись звука выстрела, сбежала, найти ее не могут до сих пор.
Каратист не пытался скрыться. Он сам вызвал «скорую помощь» и полицию. Его отвезли в отдел, допросили и отпустили, взяв письменное обязательство о явке на допрос. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Не исключено, что после проверки дело переквалифицируют. «В ходе следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также дана оценка правомерности необходимой обороны», говорят в Следственном комитете