Петербуржец накрыл собой собачонку, чтобы спасти от бойцовских псов

Видео было выложено в социальной сети "ВКонтакте" 30 июня . Очевидцы дополнили , что эти стаффордширские терьеры "много лет едят собак и людей", однако их продолжают выгуливать без намордников и поводков.

"На видео наш сосед собой накрыл свою старенькую собачку. По итогу пострадали оба. За много лет заявлений на хозяина писалось очень много", - пояснила женщина, опубликовавшая сюжет не для слабонервных.