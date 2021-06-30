А говорят, что при капитализме спасение утопающих, дело рук самих...

Сеть ресторанов McDonald’s в России запустила программу финансового стимулирования сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба компании.

В рамках программы финансового вознаграждения сотрудников, которые прошли вакцинацию от COVID-19, все сотрудники российских ресторанов McDonald’s при предоставлении QR-кода получат разовую премию в размере 5 тысяч рублей. Такая премия положена тем, кто работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также во Владивостоке, Мурманске и Хабаровске.

Тем же, кто работает в российской глубинке, при предъявлении копии сертификата о вакцинации выплатят по 3 тысячи рублей.

На этом аттракцион невиданной щедрости не заканчивается - Макдоналдс предоставит работникам в общей сложности четыре часа оплачиваемого рабочего времени на прохождение полной вакцинации, а команды предприятий, которые первыми достигнут показателя в 60% вакцинированных сотрудников, получат дополнительный бонус, говорится на сайте McDonald’s.





Правда, всё это нужно сделать в ограниченный отрезок времени: вакцинироваться хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной нужно до 7 июля. Вакцинацию вторым компонентом сотрудники должны завершить до 7 августа.