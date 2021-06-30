А говорят, что при капитализме спасение утопающих, дело рук самих...

Подозрительно, но за добровольную вакцинацию начинают раздавать деньги.
Сеть ресторанов McDonald’s в России запустила программу финансового стимулирования сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба компании.
В рамках программы финансового вознаграждения сотрудников, которые прошли вакцинацию от COVID-19, все сотрудники российских ресторанов McDonald’s при предоставлении QR-кода получат разовую премию в размере 5 тысяч рублей. Такая премия положена тем, кто работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также во Владивостоке, Мурманске и Хабаровске.
Тем же, кто работает в российской глубинке, при предъявлении копии сертификата о вакцинации выплатят по 3 тысячи рублей.
На этом аттракцион невиданной щедрости не заканчивается - Макдоналдс предоставит работникам в общей сложности четыре часа оплачиваемого рабочего времени на прохождение полной вакцинации, а команды предприятий, которые первыми достигнут показателя в 60% вакцинированных сотрудников, получат дополнительный бонус, говорится на сайте McDonald’s.
Правда, всё это нужно сделать в ограниченный отрезок времени: вакцинироваться хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной нужно до 7 июля. Вакцинацию вторым компонентом сотрудники должны завершить до 7 августа.
Источник:
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Тут намедни один антипрививочник 34 года , таки угодил в стационар 17 дней полежал подсчитал что на его лечение из налогов государство полляма потратило- только после этого дошло почему вакцинироваться уговаривают и сказал что теперь точно через год привьется ибо ну его на хрен .Но товарищи антипрививочники не оценили - обвинили в предательстве идеалов идиотизма и маразма и прокляли .
Вот тогда бы видя, что государству не плевать, что оно готово брать на себя ответственность, люди сами бы пошли, без всякой принудиловки.
А пока что люди не идут потому что вся ответственность лежит на них самих, а принуждают реально "палками", не привился - ты изгой, в кафе не сходишь (а это только начало, потом из дома не выйдешь), на работе могут уволить (отстранили без оплаты и без начисления стажа - все равно что уволили). И при этом, например я, и все мои коллеги, не попадаем в группу обязательных требований вакцинироваться ни по 157ФЗ, ни по нынешним вынесенным требованиям, но при этом приказ, с требованием написать отказ в случае не желания, уже выпущен.
экономишь на хапке, теряешь на стожке.
как? как эти два слова могут стоять рядом???