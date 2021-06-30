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Сообщество Жить в России 4547 постов • 761 подписчик подписаться
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А говорят, что при капитализме спасение утопающих, дело рук самих...

А говорят, что при капитализме спасение утопающих, дело рук самих... (1 фото)

Автор:
30 июня 2021 02:48
Сообщество : Жить в России
Метки: McDonald's   Россия   Сеть   премии   программа   рестораны   сотрудники   стимулирование   
1684
1

Подозрительно, но за добровольную вакцинацию начинают раздавать деньги.

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Метки: McDonald's   Россия   Сеть   премии   программа   рестораны   сотрудники   стимулирование   
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35  комментариев
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4k
RomaXz 5 часов назад
Так что подозрительного? Привитых мало, антипрививочников больше, чем в других странах. Конечно будут пытаться хоть как то привить людей.
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1k
Роман Х 23 минуты назад
Т.е. Калининград, [мат] и Новосиб - глубинка, а Мурманск - центр вселенной?!
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19k
Виталий Касандров 47 минут назад
Ну они не одиноки .Некоторые даже небольшие частные компании пошли на такой шаг. Ибо искать новых сотрудников на время болезни и расходы на похороны все равно всяко дороже .
Тут намедни один антипрививочник 34 года , таки угодил в стационар 17 дней полежал подсчитал что на его лечение из налогов государство полляма потратило- только после этого дошло почему вакцинироваться уговаривают и сказал что теперь точно через год привьется ибо ну его на хрен .Но товарищи антипрививочники не оценили - обвинили в предательстве идеалов идиотизма и маразма и прокляли .
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246
阿鋒 Виталий Касандров 20 минут назад
И сейчас Вам тут минусов накидают. Секир-бошка у этих антипрививочников уже случилась, но плотная шапочка из фольги все ещё на что-то там жмёт :)
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1k
a_komolow 2 часа назад
Что-то тут не чисто!
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Прекратите называть макдоналдс рестораном, это не ресторан, а столовая.
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−123
vova old 3 часа назад
мэр Нью-Йорка сначала объявил что те кто привьется на станциях метро получит проездной на неделю 27 долларов, -это не помогло теперь объявились что кто привьётся в одном из 5 городских центров будет участвовать в розыгрыше аж 5 млн долларов вот тут конечно стало резко подозрительно
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1k
Incognito 3 часа назад
Только в России кто то может написать что стимуляция прививок за деньги "это подозрительно"... Обычная нормальная цивилизованная практика по стимулированию прививок своего персонала в стране, где привито крайне мало людей, а страшные сказки антипрививочников с буйством урагана гуляют в народе. Лучше всего в таком обществе работает не заставлять насильно, под страхом увольнений, и при этом сами себе переча в самом названии "добровольная вакцинация", как это сделало недавно правительство, а посредством "пряника" - т.е. сподвигнуть человека таки САМОГО привиться за награду. Обычная практика в капитализме. Считаю, самым правильным.
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492
Миша 3 часа назад
Что тут подозрительного. Вакцина денег стоит, заготовили много, а срок хранения у неё не вечный, всё это на фоне толп непривитого народа. Поступило видимо сверху ценное распоряжение о мотивации и стимулировании... McDonald’s в России думаю будет не единсивенным в этом аттракционе невиданной щедрости.
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492
Миша Игорь 57 минут назад
Ну не знаю, других варивнтов не вижу. McDonald’s как правило заботу проявляет только когда его власти принуждают. Поглядим, что дальше будет.
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11k
net 4 часа назад
Чисто бизнес, к заботе о людях это не относится. Проколят сотрудников, смогут в случае новых пандемий и ограничений продавать еду на вынос, а может даже и из макдрайва.
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65k
Добрый человек. 4 часа назад
Проклятие американцы с козырей пошли..
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20k
Седой Бегемот 5 часов назад
А вы думали, что капитализм это типа "Заболел- проваливай, за воротами еще пятеро ждут твое место"? Нет, капиталисты на самом деле только о народе и думают. Им даже на прибыли наплевать, лишь бы простым людям что-нибудь хорошее сделать. Примеров из прошлого привести не могу, такого еще не было в истории. Но,видать, подобрели капиталисты. Хотя, для тех, кто кто по приказу не вакцинировался, скоро концлагеря построят.
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129
Лёха Электроник 3 часа назад
Капитализм = здравый смысл, социализм = лозунги. Офигеть логика. Ты типичный Шариков
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14k
vikklu 5 часов назад
Я первый укол сделал в Волгрине и получил 25 долларов кредит у них же скупиться. Был удивлён. Жена скупилась.
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8k
Павел 5 часов назад
Ну они понимают, что их могут закрыть. И тут ни какой щедрости.
экономишь на хапке, теряешь на стожке.
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−145
Владимир 5 часов назад
макдонольдс и ресторан....
как? как эти два слова могут стоять рядом???
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