Школьный атлас истории СССР 1974 года

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Сегодня посмотрим школьный атлас для учеников 4-го класса.
Возможно, кто-то из вас тоже учился по такому.
Желаю всем приятного просмотра!!!
Возможно, кто-то из вас тоже учился по такому.
Желаю всем приятного просмотра!!!
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3.
На второй странице показаны все войны, которые происходили XIII веке. В основном, это были лишь оборонительные действия против монголо-татарского ига.
4.
На следующей странице мы можем увидеть объединение русских земель вокруг Москвы в промежутке с XIV - XVI вв. А также тактическую схему Куликовской битвы.
5.
На следующей странице вы можете увидеть рост территории нашей страны, начиная с XVI века. Зеленой линией выделены границы страны в 1914 году.
12.
На этой странице мы можем увидеть промышленность и сельское хозяйство СССР: добычу угля, нефти, выплавку стали, производство зерна и многое другое
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Метки: СССР дети интересно фотографии школа
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