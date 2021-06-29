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Школьный атлас истории СССР 1974 года

Школьный атлас истории СССР 1974 года (17 фото)

Автор:
29 июня 2021 20:41
Метки: СССР   дети   интересно   фотографии   школа   
817
17
Сегодня посмотрим школьный атлас для учеников 4-го класса.
Возможно, кто-то из вас тоже учился по такому.
Желаю всем приятного просмотра!!!
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Источник:

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Метки: СССР   дети   интересно   фотографии   школа   
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7  комментариев
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Нам это зачем? Мы это и так (ночью разбуди повторим) помним. Размещай все ЭТО в ТрипперБуках где молодняк гужуется.
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71
Гиви 10 минут назад
Это вам не в тапки ссать..
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1k
AРТУР ITA 20 минут назад
Помню такой. Очень красивое оформление.
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5k
Ruk 53 минуты назад
ну норм так всё, я по другому и не представляю
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2k
Frank Borman Час назад
А где же Древняя Укрия? Где царство древних укров и его роль в истории Европы и мира? Непорядок.
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584
Not Found! 2 часа назад
Спасибо. Я правда, школу окончил в 74, но такие атласы помню хорошо. Ещё были и контурные карты.
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