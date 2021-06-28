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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (33 фото)

Автор:
28 июня 2021 11:53
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
1974
33
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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43  комментария
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785
Игорь 2 часа назад
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Картинка не до конца. Там есть еще одна, где тётя снимает маску и оказывается отцом, который говорит - молодец сынок!
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27k
АнтонПолднев Минуту назад
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Ну и классическое продолжение:
"У меня так друг от аппендицита умер"
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3k
Юрий Злой 6 минут назад
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хорошо что свой не предложила...
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4k
Барт Симпсон 8 минут назад
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все гораздо проще: пусть тот ,кто не курит и не пьет, пробежит 5 км вместе с тем кто и курит и пьет и к концу дистанции каждый увидит чем можно гордиться.
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551
Алексей Гулевич 14 минут назад
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переговорный пункт с Австралией
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5k
citrus1 Полчаса назад
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Ну а чё не так
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5k
SWR-SHKETY 36 минут назад
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Макаровский, в Екатеринбурге
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2k
Тупняк 38 минут назад
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Тот самый случай, когда я ни при каких обстоятельствах не стал бы брать денег!
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14k
Corvus Corax 38 минут назад
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Ваистену! )))
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244
Yura 38 минут назад
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11k
Artem 44 минуты назад
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Ссылка coub.com
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2k
Тупняк 47 минут назад
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И.В. Сталин подписывает приказ о расстреле докуя умных.
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12k
banzai7 54 минуты назад
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Лицо покажи, а то может и не встанет.
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20k
Ратибор Час назад
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У населения сразу поднимается настроение и они начинают размножаться.
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20k
Ратибор Час назад
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Некоторым жильцам достаются бракованные квартиры - они целиком, от пола до потолка, залиты бетоном. И вот беднягам приходится вырубать перфоратором в бетоне свою жилплощадь. Поэтому их надо понять и простить, им просто не повезло...
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13k
Booka1a Час назад
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на Киевском шоссе в районе Малоярославца (Калужская область) один мост реконструировали около 15 лет. обычный мост над железной дорогой, по две полосы в каждом направлении, метров 60 длинной.
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27k
Игорь 2 часа назад
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Ссылка www.youtube.com
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27k
Игорь 2 часа назад
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15 плюсов и ни одного коммента. А что тут комментировать?
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
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Я не думаю, что это совсем последние вещи, которыми можно гордиться.
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20k
ПаганецЪ 2 часа назад
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Помнится, как-то в далёкие времена (если кто тогда жил, может, помнит, был такой для школьников "лагерь труда и отдыха"), попали мы на сбор черешни. Сожрали больше, чем собрали. А потом все окрестные кусты были щедро удобрены.
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52k
Похабыч 2 часа назад
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У нас тоже в прошлом году поселился дятел, по 20 минут каждую дырку сверлит, интересно что он в перфоратор вставляет?
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